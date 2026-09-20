Clarks經典鞋解鎖更多可能性 混種鞋、薄底、瑪莉珍玩出新花樣

跨越200年的英國鞋履品牌Clarks，2026秋冬鞋履趨勢聚焦「經典鞋型新比例」與「機能混搭」，帶來混種鞋、薄底鞋與瑪莉珍鞋三大提案，為經典鞋型加入當代個性。

混種鞋：正式與休閒之間的新平衡

Clarks日本線Pace配速系列以Hybrid Shoes混種概念出發，把皮鞋鞋面放上接近運動鞋腳感的輕量厚底，以黑色為主軸，將德比鞋、樂福鞋與袋鼠鞋重新解構，為經典鞋型注入休閒氣息，在正式與休閒之間找到新的平衡，三款鞋型涵蓋通勤、聚會到出遊，讓皮鞋不再只侷限於正式場合。

薄底鞋：薄底外型厚感舒適

Clarks Meridor美麗達系列以Low-profile Shoes薄底美學為設計主軸，透過纖薄鞋底與低重心比例，重新演繹德訓鞋與瑪莉珍鞋。兩款皆搭載高密度緩震軟墊科技，提供緩震、舒適與支撐，並以橡膠薄底兼顧纖薄外型與日常實穿性，以輕盈的比例，為秋冬穿搭帶來不同層次。

瑪莉珍鞋：從造型鞋走向日常鞋

Clarks Livia愛浪漫系列以瑪莉珍輪廓呼應英倫學院風格，透過柔軟皮革、貼合腳部的斜圓頭設計與1公分低跟，並透過鉚釘、金屬色與皮革紋理，為經典瑪莉珍鞋注入更多個性。

Pace Lo真皮輕盈舒適厚底混種樂福鞋，6,580元。圖／Clarks提供

Clarks日本線Pace系列以黑色為主軸，經典德比鞋、樂福鞋與袋鼠鞋帶來混血鞋款，各6,580元。圖／Clarks提供

Meridor Lace真皮時尚薄底德訓鞋深棕色麂皮款，7,280元。圖／Clarks提供

Clarks Livia愛浪漫系列透過鉚釘、金屬色與皮革紋理，為瑪莉珍鞋注入更多個性。圖／Clarks提供