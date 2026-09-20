快訊

林峯正批法院讓不當黨產合法 最高行：不能憑轉型正義口號違法裁判

公務員一年逾4千人辭職！高普考報考8年少3成 網揭不想做原因

當父面前強拖出家門槍決！21歲美艷網紅慘死街頭 牆上記號洩驚天死因

聽新聞
0:00 / 0:00

Clarks經典鞋解鎖更多可能性 混種鞋、薄底、瑪莉珍玩出新花樣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Clarks Meridor美麗達系列以薄底鞋為設計主軸，重新演繹德訓鞋與瑪莉珍鞋。圖／Clarks提供
Clarks Meridor美麗達系列以薄底鞋為設計主軸，重新演繹德訓鞋與瑪莉珍鞋。圖／Clarks提供

跨越200年的英國鞋履品牌Clarks，2026秋冬鞋履趨勢聚焦「經典鞋型新比例」與「機能混搭」，帶來混種鞋、薄底鞋與瑪莉珍鞋三大提案，為經典鞋型加入當代個性。

混種鞋：正式與休閒之間的新平衡

Clarks日本線Pace配速系列以Hybrid Shoes混種概念出發，把皮鞋鞋面放上接近運動鞋腳感的輕量厚底，以黑色為主軸，將德比鞋、樂福鞋與袋鼠鞋重新解構，為經典鞋型注入休閒氣息，在正式與休閒之間找到新的平衡，三款鞋型涵蓋通勤、聚會到出遊，讓皮鞋不再只侷限於正式場合。

薄底鞋：薄底外型厚感舒適

Clarks Meridor美麗達系列以Low-profile Shoes薄底美學為設計主軸，透過纖薄鞋底與低重心比例，重新演繹德訓鞋與瑪莉珍鞋。兩款皆搭載高密度緩震軟墊科技，提供緩震、舒適與支撐，並以橡膠薄底兼顧纖薄外型與日常實穿性，以輕盈的比例，為秋冬穿搭帶來不同層次。

瑪莉珍鞋：從造型鞋走向日常鞋

Clarks Livia愛浪漫系列以瑪莉珍輪廓呼應英倫學院風格，透過柔軟皮革、貼合腳部的斜圓頭設計與1公分低跟，並透過鉚釘、金屬色與皮革紋理，為經典瑪莉珍鞋注入更多個性。

Pace Lo真皮輕盈舒適厚底混種樂福鞋，6,580元。圖／Clarks提供
Pace Lo真皮輕盈舒適厚底混種樂福鞋，6,580元。圖／Clarks提供

Clarks日本線Pace系列以黑色為主軸，經典德比鞋、樂福鞋與袋鼠鞋帶來混血鞋款，各6,580元。圖／Clarks提供
Clarks日本線Pace系列以黑色為主軸，經典德比鞋、樂福鞋與袋鼠鞋帶來混血鞋款，各6,580元。圖／Clarks提供

Meridor Lace真皮時尚薄底德訓鞋深棕色麂皮款，7,280元。圖／Clarks提供
Meridor Lace真皮時尚薄底德訓鞋深棕色麂皮款，7,280元。圖／Clarks提供

Clarks Livia愛浪漫系列透過鉚釘、金屬色與皮革紋理，為瑪莉珍鞋注入更多個性。圖／Clarks提供
Clarks Livia愛浪漫系列透過鉚釘、金屬色與皮革紋理，為瑪莉珍鞋注入更多個性。圖／Clarks提供

Livia Stud核桃色真皮鉚釘瑪莉珍鞋，7,280元。圖／Clarks提供
Livia Stud核桃色真皮鉚釘瑪莉珍鞋，7,280元。圖／Clarks提供

黑色 運動 品牌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

暴雨開炸說來就來！PALLADIUM首度科技聯名GORE-TEX，全天候防水機能潮鞋再升級

陳庭妮、胡宇威賞Giorgio Armani大師傳奇設計 談女兒甜到藏不住

鳳小岳、邵雨薇站台台中大遠百LV 全台第一家高級珠寶暨腕表專門店

秋季薄底鞋新品登場！張凌赫PUMA全套同款開賣　鬼塚虎TAI-CHI經典復刻回歸

相關新聞

Clarks經典鞋解鎖更多可能性 混種鞋、薄底、瑪莉珍玩出新花樣

跨越200年的英國鞋履品牌Clarks，2026秋冬鞋履趨勢聚焦「經典鞋型新比例」與「機能混搭」，帶來混種鞋、薄底鞋與瑪莉珍鞋三大提案，為經典鞋型加入當代個性。

Gap x A.P.C.聯名系列 37款日常時髦單品台灣10月2日開賣

美式經典休閒品牌Gap與巴黎時裝品牌A.P.C.攜手發表全新聯名系列，融合雙方設計精神，打造不費力就可穿出日常時髦感的秋季衣櫥。這系列台灣預計10月2日於統一時代百貨台北店、南港LaLaport與gap.tw限定上市，會員消費即贈G.A.P.C.限量聯名提袋一個。

Timberland進駐信義威秀 融入磨石子、綠磚台式復古新美學開張

全新Timberland信義威秀概念店以「The City's Living Room城市客廳」為定位，串聯品牌經典的皮革工藝、Urban Outdoor城市戶外精神與台灣復古文化。

北港百年集雅軒「歲月琉光」首展 老物走進老屋重現時光溫度

2026世界古蹟日，雲林北港歷史建築「集雅軒」首度推出「歲月琉光」老物創作展，由收藏家洪國華將典藏的寺廟、老屋木料、雕刻、繪畫及傳統器物重新創作，讓老物走進老空間，與百年北管老樂館再度相遇、對話，重新感觸古樂回響。今天及本月25日至26日展出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。