500盤2026／9月21日正式揭曉 國巨陳泰銘「500盤對台灣的飲食文化有巨大貢獻」

就在明天（9月21日），第六屆500盤2026、首屆亞洲100盤2026的各自得盤名單將正式揭曉。名單都由跨界組合而成的50位評審選出，不僅再度定錨台灣當年度的餐桌風景，透過亞洲100盤設定的7座亞洲城市，包括東京、京都、首爾、上海、香港、新加坡與曼谷，更能成為國人旅遊時的最佳美食指南。

「500盤」誕生之初，破格創新以「聚焦菜色而非餐廳整體」、「評審實名制」、「每盤菜皆有具體理由」與「深耕在地生活觀點」等4大核心機制轟動市場，成功確立了台灣首份兼具多元性、靈活度與當代視野的在地餐飲評鑑地位；今年500盤更正式將觸角延伸至亞洲各地，重磅推出首屆「亞洲100盤」，期待將500盤一貫倡議的精神與在地生活觀點擴散至國際，為當代亞洲餐飲風貌立下全新里程碑。

陳鎮川：500盤深入民間

迎向第6屆的500盤，眾多評審的評鑑視角歷經沉澱，更趨發展出兼具在地深度與個人觀點、情感的系統性原則。一家都是料理高手、重新開設父親留下的「元鍋4.0」的演員楊祐寧表示：「為500盤選擇的時候，我覺得非常的困難，要如何定義一盤菜？除了料理技法、創意、美味，最重要的還是一家餐廳的廚師花了非常多的心力所呈現出來的東西。雖然只能選出這幾盤菜作為代表，但我覺得一家餐廳往往不只是一盤菜，而是要從整體設計、音樂、氣氛一直到所有的人員及服務態度，這也是製造美好一餐裡非常重要的因素。」

金牌製作人陳鎮川笑稱：「我的廚藝滿足不了我的嘴巴。」他分享餐飲業界對於得到500盤這件事，比他原本想像的還要重視，「米其林的門檻太高了，有時候你要吃一間一星餐廳，都不知道要動用什麼關係才訂得到。可是500盤深入民間，也比較貼近台灣在地口味。」

蔣勳則說：「小時候陪母親逛菜市場，挑菜，選魚，講究豬肉的部位，蛤蜊也兩個對敲一下，我幫忙提菜籃，學習很多。買回家的菜要整理，一堆豆苗，掐頭去尾，留下最嫩的部分，而且過了季節，就沒有豆苗。我常去的餐廳大概都使我想起母親的料理，也可能是大多數人記憶裡的『媽媽的菜』，色、香、味這些豐富的感官記憶都儲存在媽媽的料理中。」

國巨集團董事長陳泰銘觀察：「我發現每次推薦後，店家常常客滿，這是好事，表示店家受到更多關注和歡迎，對生意有助益，他們就願意投入更多資源、時間和精神。所以500盤對台灣的飲食文化有著巨大的貢獻，提升了台灣的飲食文化，這些受獎人必然因此對自我有更多期許，因而形成一個良性循環。而我只是把我對飲食的心得透過這個平台跟大家分享，希望我這樣的參與可以讓在台灣飲食界默默耕耘的人被發現、受到肯定。」

第六屆500盤2026、首屆亞洲100盤2026跨界50位評審。圖／500盤提供

亞洲100盤 何奕佳：非常簡單的食材讓人記住

同時身兼500盤2026及首屆亞洲100盤的評審群，都具備豐富的國際視野。針對選出的亞洲100，堅持健康飲食，並將此原則貫徹在旗下食材品牌「Green & Safe」的永豐餘生技董事長何奕佳表示：「其實一整年裡吃了不少，但真正能讓我記住的，反而是一些非常簡單、幾乎沒什麼調味的菜。從我選出的東京兩間餐廳的例子可以證明如果食材本身不好，自然只能靠重調味去掩蓋。」朧粵餐廳創辦人劉宗原分享：「去年我去了香港兩次，兩次都去同家餐廳點了Gubbröra這道瑞典傳統料理，吃完不只是覺得好吃，而是會有一個非常清楚的畫面。我自己甚至沒有去過瑞典，但吃這道菜的時候，我可以理解這位瑞典主廚想說的家鄉故事。」

藝人蕭敬騰及林有慧夫妻檔透露他們分別選擇了香港和上海的兩道餐廳菜色：「上海那一家除了菜本身好吃之外，我覺得它的位置也非常具有上海代表性，因為就在外灘，而且是在一棟很有味道的大樓裡，所以對我們來講，它不只是菜好吃，從環境到整體的層次，各方面分數都很高。而香港那一家則是我們百吃不膩的義大利餐廳，基本上只要去香港，有時間就會去吃。」

繽紛設計總監江欣宜則說：「亞洲有很多厲害的餐廳，但我最後選東京與首爾，是因為這兩家都是我願意反覆造訪，也想帶孩子、朋友一起體驗的地方。首爾的餐廳能把韓國飲食文化與西方技法融合得非常自然；東京則選擇料理完成後立刻送到客人面前，也讓食物保留最好的溫度與炭香的爐端燒料理。他們都不只有美味，更有文化、表演與現場感，也這正是我最重視的完整體驗。」

500盤2026特別獎 即將揭曉

在每年的500盤既有榜單之外，因應時代意義、潮流趨勢的特別獎向來是一大看點。9月21日將頒發「風味進化獎」、「經典傳承獎」、「年度躍進獎」、「年度新秀獎」、「經典名菜獎」、「國際巨擘獎」、「麥卡倫 極致工藝獎」、「星展銀行 品味領航獎」、「新光三越 饕客獎」、「去哪吃 人氣好評獎」、「山崎金屬 職人精神獎」、「富華創新 味來無限獎」、「富華創新 美味突破獎」及「富華創新 熱情上菜獎」等，鼓勵在不同領域認真奮鬥的餐廳或主廚。

500盤2026合作夥伴。圖／500盤提供

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