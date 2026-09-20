Gap x A.P.C.聯名系列 37款日常時髦單品台灣10月2日開賣

美式經典休閒品牌Gap與巴黎時裝品牌A.P.C.攜手發表全新聯名系列，融合雙方設計精神，打造不費力就可穿出日常時髦感的秋季衣櫥。這系列台灣預計10月2日於統一時代百貨台北店、南港LaLaport與gap.tw限定上市，會員消費即贈G.A.P.C.限量聯名提袋一個。

Gap x A.P.C.聯名系列以1960年代的電影、音樂與藝術，及風行當時的率性休閒風格為靈感，重新演繹雙方標誌性的剪裁輪廓與設計語彙。

丹寧是這回聯名系列的主軸，從雙方的經典作品精選款式，著重呈現自然復古水洗工藝與歷久彌新的風格特色。特定男士單品，包括丹寧外套與寬鬆直筒牛仔褲，採用頂級日本丹寧面料製作；女士高腰牛仔褲與90年代低腰寬鬆牛仔褲則採用Gap經典的100％純棉硬挺丹寧面料製作；立體剪裁丹寧外套與經典丹寧外套則有源自典藏訂製設計的內襯。

台灣引進共37件單品，品項從丹寧延伸至剪裁精緻的牛津襯衫、機能外套、針織衫與配件等，羊絨、羊毛與燈心絨等面料。重新詮釋的水手條紋、受Mod風格啟發的成套設計、實用機能細節與結合雙品牌的G.A.P.C.幾何圖象為此系列的重點設計元素，Gap拱形Logo也照例被翻玩成A.P.C.拱形Logo，出現在超重磅連帽上衣與配件上。

Gap品牌總裁兼執行長Mark Breitbard表示：「每一次聯名合作，都始於雙方共享的願景。我們將 A.P.C. 鮮明的美學觀點融入 Gap現代美式風格，在忠於雙方品牌精神的同時，打造出自然和諧且別具特色的全新系列。」

A.P.C. 創辦人Jean Touitou表示：「在我看來，時髦可以很休閒，休閒也可以很時髦。探索兩者之間的平衡，正是這次聯名合作的核心，具體呈現率性休閒（sheer casual）風格。」

Gap x A.P.C.聯名系列女裝軍裝風夾克外套4,999元。圖／Gap提供

丹寧是Gap x A.P.C.聯名系列的主軸。圖／Gap提供

Gap x A.P.C.聯名系列男裝長袖條紋上衣2,299元。圖／Gap提供

Gap x A.P.C.聯名系列男裝寬鬆剪裁丹寧長袖襯衫2,999元。圖／Gap提供

Gap x A.P.C.聯名系列男裝牛仔夾克外套5,999元。圖／Gap提供

Gap x A.P.C.聯名系列女裝經典牛仔夾克外套3,999元、女裝低腰寬鬆牛仔褲3,999元。圖／Gap提供