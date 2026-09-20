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Timberland進駐信義威秀 融入磨石子、綠磚台式復古新美學開張

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全新Timberland信義威秀概念店。圖／Timberland提供
全新Timberland信義威秀概念店。圖／Timberland提供

全新Timberland信義威秀概念店以「The City's Living Room城市客廳」為定位，串聯品牌經典的皮革工藝、Urban Outdoor城市戶外精神與台灣復古文化。

空間以最具代表性的黃靴與皮革工藝為起點，將耐用、工藝與戶外精神轉化為材質、陳列與動線細節，加入磨石子、綠磚、馬賽克磁磚地貼等台灣元素，為店裝注入手作紋理與生活溫度。店內手繪台式招牌與鏡面彩繪由「重生看板屋Rebirth Signs」操刀，將台式手繪美學融入店內設計，整體形塑「台灣復古新美學」的概念店樣貌。

店內串起完整品牌故事：從經典黃靴的歷史與皮革工藝、台灣新工藝職人的創作，到信義威秀限定商品與TIY客製服務，提供皮革雷雕、T-shirt燙印、台灣特色吊飾與鞋履配件。

迎接新開幕，信義威秀概念店集結三雙已上市的人氣聯名鞋款，後續也將提供更完整的Timberland聯名款配貨，並由信義威秀概念店限店獨賣。包括Timberland® x Jacquemus男款三孔帆船鞋為雙方2026夏季第二波聯名新作，以Timberland經典三孔帆船鞋輪廓，注入源自裝飾藝術建築與1980年代孟菲斯設計的「湖水藍」（Lagoon Blue）。Timberland® x New Era®首度攜手推出MLB限量聯名系列，信義威秀概念店獨賣款包括男款小麥色紐約洋基防水6吋靴，與男款小麥色洛杉磯道奇防水6吋靴。

同步推出三款TIMBERLAND®Taiwan Project Tee，把台灣街頭熟悉的吉祥圖騰重新畫進日常穿搭。9月27日前，Timberland信義威秀概念店推出指定商品2件8折，全店消費滿6,600元現抵600元，還有開幕滿額贈禮同步登場。

三款TIMBERLAND®Taiwan Project Tee。圖／Timberland提供
三款TIMBERLAND®Taiwan Project Tee。圖／Timberland提供

Timberland® x Jacquemus男款三孔帆船鞋。圖／Timberland提供
Timberland® x Jacquemus男款三孔帆船鞋。圖／Timberland提供

全新Timberland信義威秀概念店，空間加入磨石子、綠磚、馬賽克磁磚地貼等台灣元素。圖／Timberland提供
全新Timberland信義威秀概念店，空間加入磨石子、綠磚、馬賽克磁磚地貼等台灣元素。圖／Timberland提供

全新Timberland信義威秀概念店。圖／Timberland提供
全新Timberland信義威秀概念店。圖／Timberland提供

全新Timberland信義威秀概念店，加入磨石子、綠磚、馬賽克磁磚地貼等台灣元素。
全新Timberland信義威秀概念店，加入磨石子、綠磚、馬賽克磁磚地貼等台灣元素。

Timberland® x New Era®首度攜手推出MLB限量聯名系列。圖／Timberland提供
Timberland® x New Era®首度攜手推出MLB限量聯名系列。圖／Timberland提供

Timberland 客廳 手繪

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