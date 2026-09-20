北港百年集雅軒「歲月琉光」首展 老物走進老屋重現時光溫度

2026世界古蹟日，雲林北港歷史建築「集雅軒」首度推出「歲月琉光」老物創作展，由收藏家洪國華將典藏的寺廟、老屋木料、雕刻、繪畫及傳統器物重新創作，讓老物走進老空間，與百年北管老樂館再度相遇、對話，重新感觸古樂回響。今天及本月25日至26日展出。

位於北港博愛路的集雅軒創建於清咸豐年間，是台灣最具代表性的傳統北管「子弟戲」曲館之一，館舍為清代傳統二落木造街屋，保存福州杉木門、手繪麒麟神龕及清代手印磚，館內並收藏百年刺繡大旗、戲服、清代泥塑神像及傳統曲譜等文物，是一座小而美的古代樂館，經修復後，北管樂聲重新重在北港古巷弄間響起。

此次展覽選在空間不大的「集雅軒」古老樂館舉行，主要是希望讓老物走進老建築，展開一場時空對話，格外別緻。展出作品多取材自寺廟與傳統建築翻修後「退役」木料，以及老屋拆卸留下的雕刻、繪畫，也有淡出日常生活的老木與傳統器物。

這些物件曾有各自的用途與位置，隨著時代變遷退出生活，成為承載歲月記憶的老物。策展創作者洪國華（淳然）專職書畫修復、框藝精裱及人文藝術創作，經營懷墨齋藝坊30餘年，長期接觸書畫、茶道、花藝及人文空間設計。

他表示，自己因喜歡與珍惜，多年來收藏不少老物件，這些古老物件原有的使用功能已隨時代改變，退出人們的生活空間，若只是收藏保存，似乎少了一份生命力，因此嘗試透過重新創作，例如廟的斗拱木雕為底座改造為燈飾，既有歲月的刻痕也有現代元素，讓老物以不同形式回到現代生活，也算重新賦予老物的新生命。

洪國華的作品留下老物的斑駁與使用痕跡，並依循材料原有的質地與歲月印記重新設計，讓舊物從單純被保存、觀看，轉化為具有現代功能與融合古今美感的作品。

「歲月琉光」昨天開幕，包括朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文、議員蔡岳儒及傳統工藝界人士共襄盛舉。主辦單位說，這不只是老物創作展，也希望透過老物與集雅軒的相遇，讓民眾看見傳統建築、工藝與生活器物所留下的時代痕跡，在古蹟空間中重新感受老物的另一種生命。

洪國華的作品，不論畫作或燈飾均留下老物的斑駁與使用痕跡，並依循材料原有的質地與歲月印記重新設計，融合古今美感。記者蔡維斌／攝影

洪國華的作品均留下老物的年代痕跡，並依循材料原有的質地與歲月印記重新設計，融合古今美感。記者蔡維斌／攝影