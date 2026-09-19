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麥卡倫時空旅行系列新作！成就雪莉酒橡木桶工藝新篇章 10月限量登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「時空旅行-雪莉桶工藝」是自麥卡倫擁有瓦德比諾雪莉酒莊後，首批以其標誌性的雪莉酒潤桶工藝所孕育出的 200 個雪莉橡木桶熟成珍釀，為品牌深耕雪莉酒橡木桶工藝寫下重要里程碑。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「時空旅行-雪莉桶工藝」是自麥卡倫擁有瓦德比諾雪莉酒莊後，首批以其標誌性的雪莉酒潤桶工藝所孕育出的 200 個雪莉橡木桶熟成珍釀，為品牌深耕雪莉酒橡木桶工藝寫下重要里程碑。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫推出「時空旅行」系列第三篇章「時空旅行－雪莉桶工藝（TIME : SPACE Sherry Cask）」20 年單一麥芽威士忌，是自雪莉酒莊「瓦德比諾 Valdespino」納入麥卡倫旗下以來，首款採用以瓦德比諾頂級雪莉酒潤養橡木桶所打造的威士忌，酒精濃度44.8%，將於 10 月 1 日起於麥卡倫授權零售店家限量販售。

「時空旅行-雪莉桶工藝」的獨特風味，來自酒液與卓越雪莉橡木桶的兩階段交互作用。首先於以歐洲橡木為主的雪莉橡木桶中熟成，接著採用自麥卡倫擁有瓦德比諾雪莉酒莊後，首批以其標誌性的雪莉酒潤桶工藝所孕育出的 200 個雪莉橡木桶，從中精選少數橡木桶進行熟成，讓酒液再次汲取雪莉桶所賦予的風味，為原有的雪莉桶風味開啟全新篇章，進一步提升酒液的深度與層次。

麥卡倫表示，這批橡木桶由麥卡倫位於赫雷斯的自有獨家製桶體系打造，並於麥卡倫 200 週年之際運抵蘇格蘭，注入麥卡倫新酒，為麥卡倫雪莉桶工藝寫下重要里程碑。多數橡木桶將在歲月淬鍊下持續肩負熟成使命，為未來世代孕育非凡酒液；僅其中少數由麥卡倫釀酒大師團隊精心挑選，用於「時空旅行-雪莉桶工藝」的最終融合，為歷經 20 年熟成的酒液增添第二層雪莉桶的風味深度與層次，凸顯品牌對雪莉桶來源、製程與品質的完整掌握。

在風味表現方面，香氣由葡萄乾、無花果、椰棗等乾果調揭開序幕，隨後浮現杏仁奶油、蜂巢太妃糖與焦糖堅果氣息，並帶出黑巧克力松露及肉桂、八角、薑等溫暖辛香。入口時圓潤飽滿，葡萄乾、椰棗、杏桃與薑汁蛋糕氣息交織，糖蜜太妃糖、黑莓果醬及櫻桃巧克力隨之展開，尾段則以丁香、肉桂、可可碎粒及柔和橡木風味延伸，最後留下木質辛香與淡淡義式濃縮咖啡氣息。

新品作為「時空旅行系列」第三款作品，在造型上延續系列圓形酒器設計，以圓形象徵過去、現在與未來持續流轉；外盒則取材自赫雷斯瓦德比諾酒莊的帕羅米諾葡萄，透過葡萄果實輪廓與溫暖金色調，呼應安達魯西亞陽光及雪莉酒文化。

此外，麥卡倫同步推出「工藝之上．超越所及」紀錄片，由攝影大師Steve McCurry擔任旁白，並邀請侍酒師Josep Roca參與。從橡木森林、製桶廠一路走進赫雷斯瓦德比諾酒莊，最後回到蘇格蘭麥卡倫莊園，呈現一只雪莉橡木桶從木材、潤桶到熟成的完整旅程，讓雪莉桶工藝、時間淬鍊與風土記憶，在酒液中持續流轉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「時空旅行-雪莉桶工藝」歷經20年的時間淬鍊，展現豐潤飽滿的雪莉桶風格。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「時空旅行-雪莉桶工藝」歷經20年的時間淬鍊，展現豐潤飽滿的雪莉桶風格。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「時空旅行-雪莉桶工藝」的獨特風味，來自酒液與卓越雪莉橡木桶的完美交融。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「時空旅行-雪莉桶工藝」的獨特風味，來自酒液與卓越雪莉橡木桶的完美交融。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」將瓦德比諾世代累積的雪莉酒釀造專業，與麥卡倫釀酒大師團隊的工藝相互交融，正是麥卡倫「工藝之上．超越所及」精神的展現。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」將瓦德比諾世代累積的雪莉酒釀造專業，與麥卡倫釀酒大師團隊的工藝相互交融，正是麥卡倫「工藝之上．超越所及」精神的展現。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」限量登場，為時空旅行系列寫下最新篇章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」限量登場，為時空旅行系列寫下最新篇章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」延續系列標誌性的圓形酒器設計，圓形意象象徵過去、現在與未來綿延流轉，也呼應麥卡倫釀酒大師團隊對工藝與品質的世代守。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」延續系列標誌性的圓形酒器設計，圓形意象象徵過去、現在與未來綿延流轉，也呼應麥卡倫釀酒大師團隊對工藝與品質的世代守。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」外盒設計從赫雷斯瓦德比諾酒莊栽種的「帕羅米諾葡萄」汲取靈感，內部圓形結構呼應葡萄果實輪廓，溫暖金色色澤則映照安達魯西亞陽光，致敬孕育雪莉酒不可或缺的自然元素。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」外盒設計從赫雷斯瓦德比諾酒莊栽種的「帕羅米諾葡萄」汲取靈感，內部圓形結構呼應葡萄果實輪廓，溫暖金色色澤則映照安達魯西亞陽光，致敬孕育雪莉酒不可或缺的自然元素。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」象徵麥卡倫掌握完整雪莉桶旅程的重要里程碑。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「時空旅行-雪莉桶工藝」象徵麥卡倫掌握完整雪莉桶旅程的重要里程碑。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

時空 雪莉 麥卡倫

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