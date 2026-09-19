將孔雀穿戴上身？阮經天巧搭Boucheron Plume de Paon珠寶 飄逸空靈

自然靈動，交織當代奢華美學。法國頂級珠寶品牌Boucheron寶詩龍近期發表了2026年最新Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，並涵蓋耳環、項鍊、戒指與胸針等作品。隨著形象視覺發表，品牌並邀請金馬影帝阮經天入鏡，在大地色系的造型中加入

羽毛胸針，體現法國珠寶老牌的古典與充滿生命力的野性自然風格。

阮經天過去曾以《命中注定我愛你》紅遍亞洲，並以《艋舺》斬獲第47屆金馬影帝，近年更以《查無此心》與犯罪電影《周處除三害》演技大爆發，強勢重返事業巔峰。從昔日偶像劇小生到充滿故事感的實力派演員，阮經天近期更以《狂忘警探》在威尼斯影展頗獲好評，強大氣場並與法國高級珠寶世家的跨世代蛻變完美呼應。

自1858年創立以來，Boucheron創辦人菲德烈克・寶詩龍（Frédéric Boucheron）深受自然界不受拘束的生命力所吸引，像是經典的常春藤項鍊便展現無入而不自得的野性與有機，而1860年催生的Plume de Paon系列，更在歷經一個半世紀的時光淬鍊後，將自然界的羽毛轉化為充滿生命姿態的奢華珠寶，華美、栩栩如生。

Boucheron全新Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶選用白金750材質打造，結合精湛鑲嵌鑽石與海藍寶石工藝。垂墜的梨形海藍寶石如清澈水珠般輕落於羽端，在白金與美鑽相互映襯下綻放澄澈光芒。無論是耳際搖曳或指間層疊，立體流暢的工法突顯羽毛的纖細質感，不僅呈現隨風飄揚的微雕工藝，更為頂級珠寶注入清新浪漫的當代靈魂。

Boucheron並以Plume de Paon孔雀羽毛系列白金戒指（JRG03504），白金、鑲嵌鑽石，58萬3,000元。圖／Boucheron提供

羽毛的飄逸飛揚，Boucheron並以Plume de Paon孔雀羽毛系列曼妙捕捉。圖／Boucheron提供

Plume de Paon孔雀羽毛系列自1860年便已誕生在Boucheron典藏資料中，歷經160年至今仍展現出新時代的靈動輕快。圖／Boucheron提供

Boucheron並以Plume de Paon孔雀羽毛系列白金項鍊（JPN00718），鑲嵌146顆圓形鑽石總重約1.74克拉、1顆13.32克拉梨形海水藍寶、1顆玫瑰式切割鑽石約0.11克拉，項鍊長度約44公分，234萬元。圖／Boucheron提供