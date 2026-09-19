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將孔雀穿戴上身？阮經天巧搭Boucheron Plume de Paon珠寶 飄逸空靈
自然靈動，交織當代奢華美學。法國頂級珠寶品牌Boucheron寶詩龍近期發表了2026年最新Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，並涵蓋耳環、項鍊、戒指與胸針等作品。隨著形象視覺發表，品牌並邀請金馬影帝阮經天入鏡，在大地色系的造型中加入
羽毛胸針，體現法國珠寶老牌的古典與充滿生命力的野性自然風格。
阮經天過去曾以《命中注定我愛你》紅遍亞洲，並以《艋舺》斬獲第47屆金馬影帝，近年更以《查無此心》與犯罪電影《周處除三害》演技大爆發，強勢重返事業巔峰。從昔日偶像劇小生到充滿故事感的實力派演員，阮經天近期更以《狂忘警探》在威尼斯影展頗獲好評，強大氣場並與法國高級珠寶世家的跨世代蛻變完美呼應。
自1858年創立以來，Boucheron創辦人菲德烈克・寶詩龍（Frédéric Boucheron）深受自然界不受拘束的生命力所吸引，像是經典的常春藤項鍊便展現無入而不自得的野性與有機，而1860年催生的Plume de Paon系列，更在歷經一個半世紀的時光淬鍊後，將自然界的羽毛轉化為充滿生命姿態的奢華珠寶，華美、栩栩如生。
Boucheron全新Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶選用白金750材質打造，結合精湛鑲嵌鑽石與海藍寶石工藝。垂墜的梨形海藍寶石如清澈水珠般輕落於羽端，在白金與美鑽相互映襯下綻放澄澈光芒。無論是耳際搖曳或指間層疊，立體流暢的工法突顯羽毛的纖細質感，不僅呈現隨風飄揚的微雕工藝，更為頂級珠寶注入清新浪漫的當代靈魂。
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