有一種粉紅叫Serena Williams！聯名愛彼推全新白陶瓷皇家橡樹太粉嫩

瑞士高級製表品牌愛彼（Audemars Piguet）於布拉蘇絲發表Royal Oak皇家橡樹系列「Serena Williams」自動上鏈計時碼表限量款，限量發行500只，表款除了由愛彼和職業運動員Serena Williams與愛彼攜手合作設計，更以全白色陶瓷表殼搭配粉紅色珍珠母貝面盤，完美融匯堅韌性格與優美氣質。

身為職業網球史的女性傳奇，Serena Williams曾贏得23座大滿貫單打冠軍與4屆奧運金牌。她在2023年創立Nine Two Six多媒體製作公司推動多元聲音，更成立Serena Ventures投資超過85家企業、14家獨角獸，展現精準眼光。愛彼曾為板球傳奇Sachin Tendulkar推出聯名表款，亦於1999年與Alinghi帆船隊合作發表限量300只的City of Sails鈦金屬與精鋼腕表，這回

雙方的合作與聯名表款的問世，形同再度寫下愛彼與體壇傳奇合作的全新一頁。

新表採用38毫米白色陶瓷表殼與表圈，經精細手工霧面與倒角打磨，展現純粹、堅毅的自信印象。拋光的粉紅色珍珠母貝面盤

則帶來視覺變奏，並與白色陶瓷的光潔成為一組粉嫩、輕快的色彩弦律。雙色對比深刻詮釋女性無需在剛強與柔美間妥協的主張，表款將配有白色陶瓷一體式表帶，隨附白色陶瓷飾釘的粉紅色橡膠表帶，輕鬆切換整體印象。

回顧1997年首款Royal Oak計時碼表問世，搭載厚僅5.5毫米的經典2385機芯，如今全新表款搭載愛彼自主研發的6401整合式自動上鏈機芯，機芯直徑27毫米、厚5.7毫米，含350個零件與44顆紅寶石，透過透視藍寶石底蓋可觀賞22K玫瑰金自動盤，鈦金屬底蓋邊框鐫刻限量字樣，將工藝與Serena Williams的敢鬥與創新精神，內化為手腕上的永恆時光。

自1970年代問世以來，皇家橡樹系列以八角形表圈、一體成型鍊帶，展現超過50載的經典運動印象。圖／Audemars Piguet提供

Audemars Piguet皇家橡樹系列Serena Williams自動上鍊計時碼表，白陶瓷、38毫米、珍珠母貝面盤、6401自動上鍊機芯、時間與日期顯示、計時碼表功能，全球限量500只，289萬2,000元。價格店洽。圖／Audemars Piguet提供

Serena Williams除了在球場上留下無數精彩時刻，場外更成立了Serena Ventures創投，展現商業眼光與企圖心。圖／Audemars Piguet提供

38毫米的面盤中，粉紅色珍珠母貝散發出柔和變幻的多變光澤。圖／Audemars Piguet提供