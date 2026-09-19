米其林星鑰揭曉！台灣首家「二星鑰」出爐 這8間飯店獲肯定

《米其林指南》2026年全球米其林星鑰名單正式揭曉，台灣旅宿再創新里程碑。今年共有8間飯店獲得米其林星鑰，其中，台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）由去年一星鑰升格為二星鑰，成為台灣首間、也是目前唯一獲得米其林二星鑰的飯店；另有7間飯店獲頒一星鑰，包括4間今年新入選。

今年台灣的米其林星鑰版圖也進一步擴大，從台北、台中拓展至新竹縣、南投縣及高雄，從都會奢華飯店、山林度假旅宿，到日月潭湖畔與北投溫泉，呈現台灣多元的住宿風貌。

●嘉佩樂台北升格二星鑰 台灣首間獲此殊榮

去年首度獲得一星鑰的台北嘉佩樂酒店，今年再獲米其林評審肯定，升格為二星鑰，成為台灣目前唯一獲得二星鑰的飯店。

米其林星鑰共分為一、二、三星，二星鑰代表「驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往」。嘉佩樂台北由知名設計師André Fu操刀，整體設計強調低調奢華與舒適感，並透過「文旅官」提供在地文化體驗，讓旅客不只入住飯店，也能深入探索台北城市生活。

目前米其林官方飯店名單亦將Capella Taipei列為台北推薦旅宿之一。

●7間飯店獲一星鑰 4間今年首度入選

今年台灣共有7間飯店獲得一星鑰，其中3間為延續去年的肯定，包括金普頓大安酒店－台北、台北文華東方酒店，以及虹夕諾雅 谷關；4間則是今年新入選，包括高雄洲際酒店、日月潭涵碧樓、三二行館，以及The One南園人文客棧。

一星鑰代表「美好獨特的住宿體驗，不容錯過」，評選並非只看硬體設備，而是由米其林評審員以匿名、獨立方式考察住宿體驗，從飯店的設計、服務、個性與整體體驗等面向進行評估。

米其林評審團隊也從2026年全球旅宿觀察中整理出多項趨勢，包括旅客開始放慢旅行步調，在單一目的地停留更久；商務與休閒旅行界線逐漸模糊；奢華旅遊從硬體轉向隱私、真實體驗及與目的地的深度連結。

此外，身心療癒不再只是SPA，空間設計成為旅宿體驗的重要元素，甚至有更多奢華旅宿將體驗延伸至海上。米其林指南評審團隊指出，全球旅宿業者正透過更沉浸、個人化及體驗導向的概念，重新定義「住宿」本身。

米其林星鑰自2024年推出，定位如同餐廳的米其林星級，專門表彰全球最具特色與卓越住宿體驗的飯店。目前評選已擴展至全球多個目的地；2026年全球共有2,832間飯店獲得星鑰。

臺北嘉佩樂酒店晉升米其林二星鑰，成為臺灣目前唯一獲此殊榮的飯店。圖/米其林指南提供

The One南園人文客棧 (The One Nanyuan)。圖/米其林指南提供

日月潭涵碧樓 (The Lalu)。圖/米其林指南提供

臺北文華東方酒店 (Mandarin Oriental Taipei)。圖/米其林指南提供

三二行館 (Villa 32)。圖/米其林指南提供

高雄洲際酒店 (InterContinental Kaohsiung)。圖/米其林指南提供