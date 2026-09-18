AI建構奇幻修復中心！APUJAN 2027SS《墜入那一頁》穿越虛實「視」界

台灣設計師品牌APUJAN昨日於倫敦時裝周官方日程期間，發表了2027SS春夏系列《Falling Into a flashy Magazine》（墜入那一頁）。本季發表回歸線上影片形式，但選用真人模特兒、真實服裝並融入AI全場景，打造一閃而逝、遊走在真實與空想縫隙之間的服裝「視」界。

《Falling Into a flashy Magazine》的影像主題設定在一座龐大開闊、時序無法定義的「服裝修復中心」，張榕容在翻開雜誌封面的瞬間宛如穿越了「後室」，前往一方異次元的變幻場域，不同章節像是封面、大頁面、讀者來函、廣告頁彼此交錯，也像是殊異風格的服裝接續（亂序）登場。事實上造型師與服裝編輯的工作確有其相似之處，雙方都在輪廓、材質、影像中拼湊，逐一拾起一塊塊心儀的布片、配件、文字或影像，最終拼湊出心中理想的真實。

第一套登場的服裝在傳統旗袍表面裝置以大量的齒輪、指針、羅馬數字時標、鐘面，這不禁令人聯想到《JoJo的奇妙冒險 石之海》中普奇神父的替身「天堂製造」，大量散落的時間像真實世界中無所不在但多元發散的時間軸，也似真實世界在AI誕生後已如齒輪般（高速）轉動，不可逆、且不再復返。

齒輪與機械元素退去之後，真實登場。自第二套以後的服裝像是回歸APUJAN愛用的服裝輪廓：鏤空、數位印花、針織的削肩連身長裙，讓身體曲線的輪廓與人性情感真實揭露；1980年代電視收播後的待機Testing Card披上了深淺的藍白色塊、線條，成為連身長罩衫的紋理，不僅上半身假縫以一件超短板Polo衫、Polo衫的領口也內搭上白色中式立領，展現時光、形制的錯視堆疊。

左右不對稱領片的白色滾邊西裝長外套搭配上短褲、白色長襪與工作靴，其中左側的前口袋設計成馬鞍袋造型搭配上銀色平瀏海假髮，讓人以為下一秒《攻殼機動隊》的草薙素子就要穿越以2D世界為名的光學迷彩、來到螢幕的這一邊。極短版的削肩附領帶上衣搭配了百褶長裙，透過百褶與輪廓的線性對比藍白色塊的流動，成為APUJAN的經典剪裁，都會俐落且具辨識度。

本季服裝並藏入不少彩蛋，像是一套鮮紅色極短版上衣的花卉恰與白色科技服呈現色彩、風格的強烈比對。張榕容身上的黑白格紋背心採用不規則剪裁的下擺，先前也曾出現在2026春夏系列一款「魚和桃子鋸齒狀下襬緹花針織背心」，APUJAN並在MV、服裝上藏入他喜愛的恐龍元素，像是第17套綠色披風便在兩側加入了劍龍的背板，或可視為設計師的未泯童心。

值得一提的是，張榕容所飾演的主角與另一位身穿科幻風格太空衣的模特兒除髮型相同外，從穿著、整體印象都如天秤的兩極。究竟這種近似於二元性的存在是一種向內的探查或覺醒，是對照或二轉？答案則留給人任想像自由墜落、無限展延。

恐龍元素除出現在影像中也在服裝細節裡，展現設計師的童心玩趣。圖／APUJAN提供

在以AI構建的「服裝修復中心」，時序、年代、風格皆錯置而模糊，難以辨識、宛如時間軸的重複疊加與發散。圖／APUJAN提供

APUJAN創意總監詹朴與參與工作的凱渥模特兒。圖／APUJAN提供

極短版的削肩附領帶上衣搭配百摺長裙，都會俐落。圖／APUJAN提供

APUJAN創意總監詹朴（中）與張榕容（右）、職業棋士俞俐均。圖／APUJAN提供

本季特別演出的職業棋士俞俐均。圖／APUJAN提供

張榕容本次成為APUJAN 2027春夏系列的核心人物，踏入一方奇幻空想的「服裝修復中心」。圖／APUJAN提供

身穿白色連身模特兒短裙的模特兒，並閱讀著印尼華裔作家Jesse Q Sutanto（陳梅玲）的幽默推理名著《茶館裡的名偵探》，本書近期甫於台灣上市。圖／APUJAN提供