米其林星鑰評選出爐 台灣8飯店入選、1家升二星鑰

米其林指南今天公布2026年「全球米其林星鑰」評選結果，全球共2832間飯店獲米其林星鑰，台灣共有8間飯店入選米其林星鑰名單，包括1間晉升米其林二星鑰、7間獲頒米其林一星鑰。

米其林指南的飯店評選由評審員以匿名且獨立的方式走訪各地，尋找能為旅客帶來卓越住宿體驗的飯店，而米其林星鑰根據5項全球通用標準進行評選，重視整體的旅宿體驗，而非單一設施或服務項目。

星鑰評級共分為3等，米其林一星鑰為美好獨特的住宿體驗，不容錯過；米其林二星鑰為驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往；米其林三星鑰為畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往。

米其林指南發布新聞稿表示，2026年「全球米其林星鑰」評選結果，全球共2832間飯店榮獲米其林星鑰，肯定其卓越的住宿體驗。

其中，台灣今年共有8間飯店入選米其林星鑰名單，包括1間晉升米其林二星鑰、7間獲頒米其林一星鑰，而今年星鑰足跡更從台北、台中拓展至新竹縣、南投縣及高雄，從充滿活力的城市風貌、山林度假體驗，到靜謐湖景與療癒身心的溫泉勝地，呈現台灣豐富多元、獨具特色的旅宿魅力。

值得注意的是，2025年榮獲米其林一星鑰的台北嘉佩樂酒店晉升米其林二星鑰之列，成為台灣目前唯一獲此殊榮的飯店。

除了台灣首家米其林二星鑰飯店外，今年另有7間飯店獲頒米其林一星鑰，其中3間維持殊榮，分別為金普頓大安酒店－台北、台北文華東方酒店及虹夕諾雅 谷關；另有4間新入選，包含高雄洲際酒店、日月潭涵碧樓、三二行館及The One南園人文客棧。

米其林指南國際總監普勒內克（GwendalPoullennec）表示，第2年的全球米其林星鑰飯店名單再次反映出今年旅宿產業蓬勃發展的強勁動能，此次新收錄近470家飯店，透過更有創意與企圖心的企劃，全球住宿體驗持續升級，放眼全球，飯店經營者正透過更具沉浸感、個人化及體驗導向的概念，重寫旅宿的定義。