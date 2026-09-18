絕美秘境登場！Tiffany年度Blue Book秋季篇章 鳳梨、藤蔓化為珠寶

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）於威尼斯德意志商行發表2026年Blue Book「Hidden Garden花語祕境」高級珠寶系列的秋季篇章，為這趟由春至秋的自然探索之旅畫下華麗句點。好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也特地出席Tiffany威尼斯高級珠寶展，並配戴了最新的Vine錦蔓流光系列鑽石項鍊及戒指。

「Hidden Garden花語祕境」由首席藝術總監Nathalie Verdeille攜手團隊傾力打造，秋季篇章以「繁盛」與「探索」為主題，將蜂巢、果實與立體藤蔓轉化為璀璨珍寶，展現光線與色彩交融的極致工藝。作品完美融合抽象語彙與具象靈感，其中「Nest金巢映輝」系列以鉑金與18K黃金勾勒出螺旋巢穴線條，環繞著耀眼的枕形切割黃鑽；「Hanging Garden垂蔓秘境」則巧妙運用莫三比克客製弧面切割紅寶石搭配薰衣草紫玉髓，在琺瑯彩繪與流動藤蔓間交織出優雅對比。

致敬品牌歷史傳承更是本季的一大亮點。「Dahlia鍛花映彩」與「Hanging Fruit碩果搖金」系列，靈感皆源自傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）於1960年代的經典創作。前者以緞帶般柔軟的花瓣線條包裹鮮豔沙弗萊石；後者則以橙色錳鋁榴石與綠松石展現果實豐收的活潑韻味。「Pineapple鳳鱗凝彩」則以未經處理的斯里蘭卡藍寶石與藍色琺瑯，大膽重塑鳳梨的幾何紋理。

安雅泰勒喬伊身上的「Vine錦蔓流光」系列以長方形與多樣切割鑽石鋪陳，完美回應 Tiffany「鑽石之王」的美譽。壓軸登場的「Paradise Bird天堂鳥」胸針，更分別鑲嵌逾31克拉弧面玉髓與37克拉玫瑰石英，捕捉轉瞬即逝的大自然生命力。

Pineapple鳳鱗凝彩系列藍寶石耳環。圖／蒂芙尼提供

Nest金巢映輝系列黃鑽耳環。圖／蒂芙尼提供

Vine錦蔓流光系列鑽石耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany於威尼斯德意志商行揭幕Blue Book 2026「花語祕境」秋季篇章展覽。圖／蒂芙尼提供

Hanging Fruit碩果搖金系列錳鋁榴石與綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Hanging Fruit碩果搖金系列錳鋁榴石與綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Dahlia緞花映彩系列沙弗萊石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Nest金巢映輝系列黃鑽項鍊。圖／蒂芙尼提供