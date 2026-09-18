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絕美秘境登場！Tiffany年度Blue Book秋季篇章 鳳梨、藤蔓化為珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Anya Taylor-Joy出席Tiffany威尼斯高級珠寶展配戴Vine錦蔓流光系列鑽石項鍊及戒指。圖／蒂芙尼提供
Anya Taylor-Joy出席Tiffany威尼斯高級珠寶展配戴Vine錦蔓流光系列鑽石項鍊及戒指。圖／蒂芙尼提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）於威尼斯德意志商行發表2026年Blue Book「Hidden Garden花語祕境」高級珠寶系列的秋季篇章，為這趟由春至秋的自然探索之旅畫下華麗句點。好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也特地出席Tiffany威尼斯高級珠寶展，並配戴了最新的Vine錦蔓流光系列鑽石項鍊及戒指。

「Hidden Garden花語祕境」由首席藝術總監Nathalie Verdeille攜手團隊傾力打造，秋季篇章以「繁盛」與「探索」為主題，將蜂巢、果實與立體藤蔓轉化為璀璨珍寶，展現光線與色彩交融的極致工藝。作品完美融合抽象語彙與具象靈感，其中「Nest金巢映輝」系列以鉑金與18K黃金勾勒出螺旋巢穴線條，環繞著耀眼的枕形切割黃鑽；「Hanging Garden垂蔓秘境」則巧妙運用莫三比克客製弧面切割紅寶石搭配薰衣草紫玉髓，在琺瑯彩繪與流動藤蔓間交織出優雅對比。

致敬品牌歷史傳承更是本季的一大亮點。「Dahlia鍛花映彩」與「Hanging Fruit碩果搖金」系列，靈感皆源自傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）於1960年代的經典創作。前者以緞帶般柔軟的花瓣線條包裹鮮豔沙弗萊石；後者則以橙色錳鋁榴石與綠松石展現果實豐收的活潑韻味。「Pineapple鳳鱗凝彩」則以未經處理的斯里蘭卡藍寶石與藍色琺瑯，大膽重塑鳳梨的幾何紋理。

安雅泰勒喬伊身上的「Vine錦蔓流光」系列以長方形與多樣切割鑽石鋪陳，完美回應 Tiffany「鑽石之王」的美譽。壓軸登場的「Paradise Bird天堂鳥」胸針，更分別鑲嵌逾31克拉弧面玉髓與37克拉玫瑰石英，捕捉轉瞬即逝的大自然生命力。

Pineapple鳳鱗凝彩系列藍寶石耳環。圖／蒂芙尼提供
Pineapple鳳鱗凝彩系列藍寶石耳環。圖／蒂芙尼提供

Nest金巢映輝系列黃鑽耳環。圖／蒂芙尼提供
Nest金巢映輝系列黃鑽耳環。圖／蒂芙尼提供

Vine錦蔓流光系列鑽石耳環。圖／蒂芙尼提供
Vine錦蔓流光系列鑽石耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany於威尼斯德意志商行揭幕Blue Book 2026「花語祕境」秋季篇章展覽。圖／蒂芙尼提供
Tiffany於威尼斯德意志商行揭幕Blue Book 2026「花語祕境」秋季篇章展覽。圖／蒂芙尼提供

Hanging Fruit碩果搖金系列錳鋁榴石與綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供
Hanging Fruit碩果搖金系列錳鋁榴石與綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Hanging Fruit碩果搖金系列錳鋁榴石與綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供
Hanging Fruit碩果搖金系列錳鋁榴石與綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Dahlia緞花映彩系列沙弗萊石項鍊。圖／蒂芙尼提供
Dahlia緞花映彩系列沙弗萊石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Nest金巢映輝系列黃鑽項鍊。圖／蒂芙尼提供
Nest金巢映輝系列黃鑽項鍊。圖／蒂芙尼提供

Hanging Garden碩果搖金系列玉髓胸針。圖／蒂芙尼提供
Hanging Garden碩果搖金系列玉髓胸針。圖／蒂芙尼提供

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