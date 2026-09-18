鳳小岳、邵雨薇站台台中大遠百LV全台第一家高級珠寶暨腕表專門店

法國精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）持續深耕珠寶鐘表市場，於Top City台中大遠百1樓開設全台首家高級珠寶暨腕表專門店。這不僅是全台第一間獨立高級珠寶與腕表門市，更是品牌繼韓國、日本與香港後，所開設的全球第6家專門店。品牌好友鳳小岳與邵雨薇也特地出席，演繹了呼應經典Monogram誕生130周年的最新珠寶腕表作品。

全新專門店的外牆設計靈感來自荷蘭畫家蒙德里安（Mondrian）的作品及其對立體主義的探索，外牆巧妙運用大理石、剁斧石面及金箔材質，交織出富有韻律感的方格圖案，致敬品牌自1888年問世並流傳至今的傳奇Damier棋盤格。

門市內部共劃分為四大主題區域。入口迎賓區中央採用優雅的圓形曲線設計，搭配精緻的刺繡皮革牆面，完美呼應品牌引以為傲的皮革工藝精髓，主要展售如Color Blossom、Idylle Blossom系列等經典高級珠寶，其設計均延伸自品牌最具代表性的Monogram圖案，Idylle Blossom以黃金、白金、玫瑰金與鑽石等珍貴素材延伸出豐富變化，Color Blossom則運用孔雀石、天河石、珍珠母貝、瑪瑙與玉髓等繽紛的色調，演繹經典圖騰的迷人魅力。

一如路易威登各地的精品店，店內各區域亦點綴多幅當代藝術創作。右側高級腕表品鑑區的空間以條紋橡木打造，陳列各式藝術書籍、經典硬箱與Tambour腕表，營造出如現代紳士風雅書房般的尊榮氛圍。靠近腕表區的VIP沙龍懸掛法國攝影師兼導演艾瑞克瓦利（Éric Valli）拍攝的「旅行的精神Spirit of Travel」攝影作品，為品牌精神點題。

踏入左側紅毯頂級珠寶區，可見台灣藝術家許聖泓以天然礦物色粉自製顏料創作的「陰晴2026｜Clouds and Sunshine 2026」，呈現台灣山林的光影與萬物生機；天花板雕飾著華麗金箔，牆面則融匯麥稈鑲嵌工藝與放射狀金屬太陽紋理，襯托影星林嘉欣曾配戴的「Whisper密語」頂級藍寶石項鍊等在內的獨一無二之作。

寬敞的VIP沙龍牆面鋪設光影漸變效果的壁紙，在法國藝術家Lilly Borraz Korngold以大尺幅展現時間與材質張力的油畫之下，為貴賓提供私密愜意的頂級鑑賞體驗。

為慶祝全台首間專門店盛大開幕，路易威登推出多款獨家限定商品與搶先上市的重磅作品，以品牌吉祥物Vivienne為主角的三款獨家Vivienne Travellers吊墜項鍊，可拆下作為胸針配戴，紅色琺瑯心形款的Vivienne 左手拿著鑲鑽情書，象徵深情厚意；星星款Vivienne手持魔杖與流星，並搭配專利LV星形切割鑽石，寄寓美好願景；四葉草款Vivienne以色澤均勻的孔雀石雕琢，上方鑲嵌一隻帶來幸運與繁榮的可愛瓢蟲。另有超高辨識度的LV 字母獨家系列耳環與吊墜。

同時，品牌甫全新發表的表款均於專賣店搶先販售。Tambour Spin Time將機場與火車站滿滿儀式感的機械式翻牌時間表，轉化顯示時間的立體旋轉方塊，今年迎來包括蛋白石面盤與鮭魚粉色飛行陀飛輪等五款全新色調新作。Louis Vuitton Monterey陶瓷腕表則以亮面黑色陶瓷表殼搭配霧面白色漆面表盤與紅色指針，展現復古運動風采。

路易威登於台中大遠百1樓開設全台首家高級珠寶暨腕表專門店。圖／路易威登提供

邵雨薇出席路易威登台中大遠百高級珠寶暨腕表專門店開幕活動。圖／路易威登提供

路易威登台中大遠百高級珠寶暨腕表專門店高級腕表品鑑區。圖／路易威登提供

Mythica頂級珠寶系列「密語Whisper」藍寶石與鑽石耳項鍊，1億2,100萬元。圖／路易威登提供

鳳小岳和邵雨薇出席路易威登台中大遠百高級珠寶暨腕表專門店開幕活動。圖／路易威登提供

Mythica頂級珠寶系列「密語Whisper」藍寶石與鑽石耳項鍊，1億2,100萬元。圖／路易威登提供

路易威登台中大遠百高級珠寶暨腕表專門店VIP沙龍牆面裝飾法國藝術家Lilly Borraz Korngold畫作。圖／路易威登提供

獨家商品Color Blossom孔雀石與鑽石太陽吊墜項鍊，20萬5,000元。圖／路易威登提供

鳳小岳配戴、獨家搶先販售的Tambour Spin Time Air鮭魚粉色飛行陀飛輪鉑金腕表，655萬元。圖／路易威登提供

獨家商品Vivieene Travellers吊墜，星星Vivieene藍寶石、粉紅剛玉、鑽石與月光石，亦可當胸針配戴，173萬元。圖／路易威登提供

Virtuosity頂級珠寶系列「守護Protection」紅寶石與鑽石項鍊，7,370萬元。圖／路易威登提供

鳳小岳配戴Le Damier de Louis Vuitton吊墜，玫瑰K金及鑽石，21萬3,000元。圖／路易威登提供

獨家商品Le Damier de Louis Vuitton黃K金與鑽石雙圈手環，167萬元；Le Damier de Louis Vuitton 黃K金與鑽石波洛項鍊，47萬7,000元。圖／路易威登提供

獨家商品Vivienne Travellers吊墜，紅色琺瑯心形Vivieene與鑽石，亦可當胸針，142萬元。圖／路易威登提供

路易威登台中大遠百高級珠寶暨腕表專門店。圖／路易威登提供

鳳小岳和邵雨薇出席路易威登台中大遠百高級珠寶暨腕表專門店開幕活動。圖／路易威登提供

獨家商品Vivienne Travellers吊墜，四葉草Vivieene孔雀石與鑽石，亦可當胸針，132萬元。圖／路易威登提供

獨家商品LV字母吊墜，白金、鑽石、藍瑪瑙與綠瑪瑙，64萬5,000元。圖／路易威登提供

獨家商品Louis Vuitton Monterey陶瓷腕表，37毫米陶瓷與精鋼表殼、自動上鍊機芯，75萬5,000元。圖／路易威登提供