500盤2026攜手眾多合作夥伴 創造話題討論度與餐廳優惠

你最愛的菜色也有得盤嗎？第六屆500盤2026、首屆亞洲100盤2026的得盤名單，將於2026年9月21日正式揭曉。由指標質感媒體《500輯》發起，「第一份台灣人觀點的美食評鑑」500盤2026即將揭曉，邀請跨界50位評審共同選出，且今年更有創新突破，聚焦台灣人最愛旅遊的亞洲7座城市－東京、京都、首爾、上海、香港、曼谷與新加坡，同樣由50位今年500盤評審，各自選出2盤「願意為了這道菜飛出去」的精彩菜色，預計將成為之後國人旅遊的最佳美食指南。

走過6年的積累與洗禮，500盤除坐穩台灣飲食話語權的領航角色，其影響力更早已超越單純的榜單發布。每年匯聚跨界權威的觀點碰撞、屢創紀錄的得獎主廚聯彈晚宴，及在網路社群與自媒體上引爆的現象級討論，都讓500盤成為深植大眾心中、定義當代台灣飲食風貌的關鍵指標。每年500盤也有許多夥伴共同攜手合作，創造更多話題與討論度。

●指定用酒麥卡倫 每次舉杯帶來非凡體驗

麥卡倫揭開「工藝之上 超越所及」全新篇章，從橡實到餐桌，以看不見的細節成就看得見的卓越。圖／麥卡倫提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫（The Macallan）為台灣具指標性美食評鑑「500盤」的第六屆（2026年）唯一指定用酒。邁入品牌第三世紀，麥卡倫以全新品牌宣言 「工藝之上 超越所及（Mastery Beyond Reason）」，致敬那些成就卓越卻往往不被看見的細節。從橡木桶製作、酒液熟成到每一道工序的悉心掌握，麥卡倫始終相信，真正的卓越不是等待結果，而是從源頭開始全程投入與堅持。將看不見的細節，化為看得見的卓越，為每一次舉杯帶來歷久彌新的非凡體驗，更讓麥卡倫成為餐桌上的絕佳夥伴，在佳餚與美酒之間，成為相互輝映的風味體驗。

●共同夥伴台北101、中國信託uniopen聯名卡

2026年，台北101聯名卡攜手《500盤》，將精緻生活圈從台北101館內延伸至城市餐桌，精選多家各具代表性的餐廳加入專屬禮遇。從館內精品消費到館外星級餐桌，持台北101聯名卡於館內消費另享最高筆筆3%回饋無上限、停車最高四小時免費、專屬品牌禮遇活動優先參加。

台北101聯名卡，帶來最精緻的生活。圖／台北101提供

中國信託uniopen聯名卡也首度攜手《500盤》，邀請卡友跟著年度榜單吃好料，發現更多值得專程造訪的好餐廳。uniopen聯名卡希望透過500盤，為卡友提供更多聚餐選店靈感。榜單揭曉後，更將陸續攜手500盤得獎餐廳，推出uniopen聯名卡友專屬優惠及專屬餐券，讓卡友不只收藏榜單，更能親自走進得獎餐廳、品嘗500盤推薦好味，享受每一次相聚的美食時光。

中國信託uniopen聯名卡享樂日常，免切換、免領券享最高11% OPENPOINT回饋。圖／中國信託提供

●指定夥伴星展銀行、新光三越、去哪吃App

新光三越臺北車站會員服務開通，可享入厝禮。圖／新光三越提供

指定夥伴有持續創新服務體驗，深受餐飲品牌、顧客喜愛的百貨零售通路「新光三越」；「星展銀行（台灣）」今年再度攜手500盤，推出「500盤美食踩點特務行動」，9月起持星展信用卡於《500盤2026》精選店家消費，完成活動登錄並達成指定門檻，即享最高13%回饋，還可參加「500盤2026年度話題餐廳萬元星級套餐」活動。

星展銀行攜手500盤2026，再度推出專屬餐飲優惠。圖／星展銀行提供

「去哪吃App」整合「搜、選、訂、吃、享」五大功能，打造一站式餐飲社群平台，全面解決消費者的選擇困難，實現「吃什麼、吃得到、吃得實惠」的完整用餐體驗。平台更打造「500盤專區」，提供一鍵導航到得獎店家。為回饋廣大用戶，即日起首次下載註冊即贈150元美食金，可直接折抵站內套餐券消費。

快下載「去哪吃App」。圖／去哪吃提供

●合作夥伴山崎金屬＆德貿、好食好事基金會

合作夥伴包括「寶輝建設」以國際規格實力， 領航台中豪宅新局；「富宇建設」聯合永續的心， 賦予一個家的美好；「陸府建設」建築有生命，服務有溫度，生活更長久。

創立於日本燕市，山崎金屬旗下的餐具品牌YAMACO憑藉頂級鋼材、50道極致手工工序，榮獲德國紅點最高榮譽，更傲然登上諾貝爾獎晚宴。YAMACO從功能、工藝、美學出發，細細打磨每一隻餐具，為人們的日常餐桌帶來無限風景。

山崎金屬創立頂級餐具品牌YAMACO。圖／德貿提供

好食好事基金會是全台唯一專注食農創新的新創加速器，致力串聯科技新創、企業資源與國際視野，並獨家引進「麻省理工學院（MIT）導師制度」，打造實戰導向的創業輔導體系，協助食品創新與食農科技團隊強化商業模式、對接市場及通路。

好食好事基金會積極於飲食創新。圖／好食好事提供

●眾多夥伴齊力 打造500盤2026活動

連續6年的500盤指定用水則是「巴部農天然鹼性礦泉水」，一瓶巴部農，喝進4500年天然淬鍊；珍稀玄武岩礦泉，成就非凡好水；Tree Top領航時尚果汁新潮流，以 Truth（誠信）、Trust（可靠）、Transparency（公開透明）作為品牌核心，成為消費者心中值得信賴的果汁品牌。

巴部農天然鹼性礦泉水，連續六年獲指定為《500盤》用水。圖／巴部農提供

Tree Top將對蘋果的專業從果汁延伸至休閒零食。圖／Tree Top提供

百年醬門「丸莊醬油」，以一滴入魂的醇厚風味，為台灣料理增添層次與魅力；永豐餘生技自營品牌「GREEN & SAFE」是台灣有機食材市場的領導者，擁有18家直營門市。品牌強調「可溯源」與「無添加」，並通過 A.A. Clean Label 驗證。

丸莊醬油走過一世紀，陪伴台灣人的飲食日常。圖／丸莊醬油提供

GREEN & SAFE與八度榮獲米其林一星的「山海樓」餐廳，帶來飲食健康的生活。圖／永豐餘生技提供

作為琢璞診所旗下精心打造的電商品牌，「琢璞嚴選 神經醯胺修復肌能面膜」，專為全膚質，甚至是科學美容後以及敏感性肌膚提供安心修復的高效解方，以將診所級的舒緩修復帶入家中，打造質感生活風格的標竿。

琢璞診所院長羅玉佩醫師，推出電商品牌「琢璞嚴選」。圖／琢璞診所（琢璞嚴選）提供

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康