快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

果粉換機看這裡！iPhone 18 Pro開賣4大通路優惠全送上 最高回饋2.3萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接果粉最期待的年度盛事，iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max今正式開賣。圖／德誼數位提供
迎接果粉最期待的年度盛事，iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max今正式開賣。圖／德誼數位提供

iPhone 18 Pro系列今日正式開賣，各大3C通路全面祭出購機回饋、分期現折、配件加購與抽獎等超值方案搶攻果粉荷包。

燦坤

全台百家Apple Shop同步開賣，即日起至9月30日購買指定新機享每滿萬元送200元配件金，最高可累計送出1,800元；刷星展等指定銀行信用卡滿額分期最高現折2,500元。舊換新估價加碼最高回饋20%，並集結近70家周邊品牌下殺5.1折起。此外，加購JustCare行動保險每月358元起，每年享最高3次免費維修或付費置換保障，並推出現場一對一尊榮交機與無痛資料轉移服務。

全電商

買哪款新機陷入選擇困難嗎？全電商線上導入「熊貼心小秘書」AI問答，能依日常使用情境推薦機型規格並將相容配件一併加入購物車。主打全支付專屬回饋，消費滿30,000元登錄送15,000點福利點與500點全點（等同現金2,000元）；滿40,000元登錄送35,000點福利點與500點全點（等同現金4,000元）。若再搭配指定銀行信用卡加碼2%回饋，選購iPhone 18 Pro 256GB機型最高可享高達10.9%的綜合回饋。

STUDIO A

STUDIO A結合購機登錄抽獎、周邊9折優惠與多元支付3大好康。11月30日前購機並加購配件或保固，登錄即抽1元加購iPhone 18 Pro 256GB、AirPods 5等大獎；7大品牌配件限時享9折。同步推出支付優惠，台灣Pay享10%回饋上限1,000元，指定銀行信用卡最高回饋達23,000元。加購AppleCare+送最高4,350元周邊好禮，舊換新指定機型最高加碼10%折抵。

德誼數位

德誼數位推出「讓選擇，更值得」方案，10月31日前購機可抽價值25,000元的星宇航空單人來回機票，iPhone 15系列舊換新最高可折抵20,125元。周邊配件則獨家開賣BT21、MUZIK TIGER及三麗鷗聯名手機殼，全面滿足換機防護與個人化需求。

德誼數位推出多重購機優惠活動及最佳配件組合，從手機、配件、服務，一站式滿足消費者需求。圖／德誼數位提供
德誼數位推出多重購機優惠活動及最佳配件組合，從手機、配件、服務，一站式滿足消費者需求。圖／德誼數位提供

全電商iPhone 18 Pro預購銷額年增近10%，AI導購「熊貼心小秘書」上線。圖／全電商提供
全電商iPhone 18 Pro預購銷額年增近10%，AI導購「熊貼心小秘書」上線。圖／全電商提供

燦坤3C家電集結國內外知名周邊品牌，共同響應參與「周邊品牌心動聯合慶」活動。圖／燦坤提供
燦坤3C家電集結國內外知名周邊品牌，共同響應參與「周邊品牌心動聯合慶」活動。圖／燦坤提供

iPhone 18 Pro系列正式開賣，STUDIO A推出購機登錄抽獎，最大獎1元享iPhone 18 Pro。圖／STUDIO A提供
iPhone 18 Pro系列正式開賣，STUDIO A推出購機登錄抽獎，最大獎1元享iPhone 18 Pro。圖／STUDIO A提供

iPhone 18 Pro

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠傳iPhone 18 Pro系列開賣會近20年老客戶二度搶頭香！加碼獲得iPad

iPhone 18 Pro 哪色最熱賣？全電商揭榜 新色包辦近7成

iPhone 18 Pro系列開賣！燦坤內湖旗艦店湧人潮 工程師果粉為愛排隊

Apple 換機攻略來了！台新 Richart 祭「果粉三大回饋」

相關新聞

果粉換機看這裡！iPhone 18 Pro開賣4大通路優惠全送上 最高回饋2.3萬

iPhone 18 Pro系列今日正式開賣，各大3C通路全面祭出購機回饋、分期現折、配件加購與抽獎等超值方案搶攻果粉荷包。

客家庄賣美式烤雞有多難？ 留美夫妻返鄉創業靠美濃米闖出口碑

在粄條、客家小炒與豬腳飄香的美濃街頭賣美式烤雞有多難？陳逸豪、黃婕妮夫妻留美念書、吃遍美式料理，最後選擇回到故鄉賣雞翅，親友一聽直搖頭，客庄口味單純、人口不多，美式料理恐怕「做不起來」，夫妻倆不信邪，把水牛城風味搬進客庄，還拿「美濃147米」做鹽麴醃伊比利豬，在傳統客庄闖出口碑。

全聯「台灣鰻魚祭」開跑！3款國產鰻上桌 99元高鐵聯名便當同步開賣

中秋烤肉檔期即將到來，為力挺在地漁民並拓寬國產水產內銷市場，全聯福利中心宣布攜手農業部漁業署推出「台灣鰻魚祭」。即日起至10月15日止，全聯與大全聯門市祭出指定國產鰻魚商品任選2件現折20元優惠；旗下自有品牌「美味堂」更再度聯手台灣高鐵，推出售價99元與179元的2款聯名熱便當，同步進駐高鐵5大車站快閃店與全台門市。

北車大廳變貘魚廣場 農業部推廣優質水產展創意

農業部推廣優質國產水產品，展現新創意，與台灣鐵路公司合作，邀請插畫家幫忙，將台北車站一樓大廳打造成「貘魚廣場」，透過特色...

iPhone 18 Pro系列開賣！燦坤內湖旗艦店湧人潮 工程師果粉為愛排隊

iPhone 18 Pro系列新機今天（9月18日）上午11點準時在全台100家燦坤Apple shop開賣，燦坤內湖旗艦店再度湧現排隊人潮，現場有逾20位排隊民眾從昨天傍晚就漏夜排隊，只為搶先拿到新機。

水田排球、葡萄酒、布袋戲接力登場 二林文化季9月19日開跑

彰化二林文化季9月19日登場，今年以全台首創、別開生面的「阿豆大叔杯水田排球賽」打頭陣，將排球賽搬進水田，10月2日舉行開幕典禮，文化季活動延續至10月底，從藝文展演、書法、兒童劇，到葡萄酒、農業及食農體驗，串聯二林在地文化與產業特色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。