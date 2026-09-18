果粉換機看這裡！iPhone 18 Pro開賣4大通路優惠全送上 最高回饋2.3萬

iPhone 18 Pro系列今日正式開賣，各大3C通路全面祭出購機回饋、分期現折、配件加購與抽獎等超值方案搶攻果粉荷包。

燦坤

全台百家Apple Shop同步開賣，即日起至9月30日購買指定新機享每滿萬元送200元配件金，最高可累計送出1,800元；刷星展等指定銀行信用卡滿額分期最高現折2,500元。舊換新估價加碼最高回饋20%，並集結近70家周邊品牌下殺5.1折起。此外，加購JustCare行動保險每月358元起，每年享最高3次免費維修或付費置換保障，並推出現場一對一尊榮交機與無痛資料轉移服務。

全電商

買哪款新機陷入選擇困難嗎？全電商線上導入「熊貼心小秘書」AI問答，能依日常使用情境推薦機型規格並將相容配件一併加入購物車。主打全支付專屬回饋，消費滿30,000元登錄送15,000點福利點與500點全點（等同現金2,000元）；滿40,000元登錄送35,000點福利點與500點全點（等同現金4,000元）。若再搭配指定銀行信用卡加碼2%回饋，選購iPhone 18 Pro 256GB機型最高可享高達10.9%的綜合回饋。

STUDIO A

STUDIO A結合購機登錄抽獎、周邊9折優惠與多元支付3大好康。11月30日前購機並加購配件或保固，登錄即抽1元加購iPhone 18 Pro 256GB、AirPods 5等大獎；7大品牌配件限時享9折。同步推出支付優惠，台灣Pay享10%回饋上限1,000元，指定銀行信用卡最高回饋達23,000元。加購AppleCare+送最高4,350元周邊好禮，舊換新指定機型最高加碼10%折抵。

德誼數位

德誼數位推出「讓選擇，更值得」方案，10月31日前購機可抽價值25,000元的星宇航空單人來回機票，iPhone 15系列舊換新最高可折抵20,125元。周邊配件則獨家開賣BT21、MUZIK TIGER及三麗鷗聯名手機殼，全面滿足換機防護與個人化需求。

德誼數位推出多重購機優惠活動及最佳配件組合，從手機、配件、服務，一站式滿足消費者需求。圖／德誼數位提供

全電商iPhone 18 Pro預購銷額年增近10%，AI導購「熊貼心小秘書」上線。圖／全電商提供

燦坤3C家電集結國內外知名周邊品牌，共同響應參與「周邊品牌心動聯合慶」活動。圖／燦坤提供