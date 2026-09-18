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客家庄賣美式烤雞有多難？ 留美夫妻返鄉創業靠美濃米闖出口碑

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
陳逸豪（右）、黃婕妮（左）夫妻分享品牌故事及返鄉創業經驗，中為高雄市青年局長林楷軒。圖／高雄市青年局提供
陳逸豪（右）、黃婕妮（左）夫妻分享品牌故事及返鄉創業經驗，中為高雄市青年局長林楷軒。圖／高雄市青年局提供

在粄條、客家小炒與豬腳飄香的美濃街頭賣美式烤雞有多難？陳逸豪、黃婕妮夫妻留美念書、吃遍美式料理，最後選擇回到故鄉賣雞翅，親友一聽直搖頭，客庄口味單純、人口不多，美式料理恐怕「做不起來」，夫妻倆不信邪，把水牛城風味搬進客庄，還拿「美濃147米」做鹽麴醃伊比利豬，在傳統客庄闖出口碑。

陳逸豪赴美攻讀大學在當地結識黃婕妮，求學期間最難忘的味道，就是和同學聚餐時常吃的水牛城雞翅，返台後，兩人始終忘不了那股酸辣濃郁滋味，乾脆動手研究，從醬料比例到烹調方式反覆測試，重現記憶中的美國味，最後把雞翅變成創業招牌。

店名「沒事去啃」取自諧音哽美式Chicken，好記又不失趣味。黃婕妮坦言，當初決定回故鄉開燒烤店，身邊親友幾乎都不看好，美濃人口不像市區密集，又有鮮明客家飲食文化，主打美式風味燒烤店能不能撐得住，沒人敢打包票，但夫妻倆認為如果能在美濃創業成功，在市區也一定沒問題，決定從家鄉出發，打造屬於自己的品牌。

為了讓美式燒烤與美濃產生連結，夫妻倆找上當地代表性農產「美濃147米」，自製成鹽麴，再拿來醃漬伊比利豬，鹽麴不只軟化肉質，也替燒烤增添自然甘味，讓美式料理意外撞上客庄米香，成了店裡特色招牌，征服在地饕客味蕾。

在人口有限的地方賣烤雞，光等客人晚上上門還不夠，兩人主動出擊把生意往店外做，鎖定上班族推出燒烤午餐盒，再透過網路販售店內食材，以冷凍配送方式把產品送到消費者家中。

看準中秋烤肉商機，夫妻倆今年更推出到府烤肉，消費者不用上市場採買、不必準備烤肉架，也不用從頭忙到尾，只要事先預約，就有專人帶著食材與器具到府料理，瞄準想烤肉又不想備料的家庭與聚會市場。

青年局長林楷軒說，青年返鄉也帶回視野與經驗，近年市府青創資源帶往旗山、美濃及原民區，透過創業補助巡迴說明及租金、生財器具等補助，降低青年創業初期的成本壓力。

青年局指出，許多年輕人創業初期靠攤車、市集試水溫，實體店面誕生後，租金、設備等固定成本才接踵而來，青創補助主要希望降低創業前期負擔，讓業者有更多資源投入產品及品牌經營。

高市府青創補助添購雙門冰箱及拓展線上服務，官網販售店內食材並提供冷凍配送，讓民眾在家也能享用店家風味。圖／高雄市青年局提供
高市府青創補助添購雙門冰箱及拓展線上服務，官網販售店內食材並提供冷凍配送，讓民眾在家也能享用店家風味。圖／高雄市青年局提供

青年局長林楷軒（左）與「沒事去啃」創辦人陳逸豪（右）一同料理食材，感受炭火燒烤的火候技巧。圖／高雄市青年局提供
青年局長林楷軒（左）與「沒事去啃」創辦人陳逸豪（右）一同料理食材，感受炭火燒烤的火候技巧。圖／高雄市青年局提供

陳逸豪、黃婕妮夫妻利用美濃在地農產，將「美濃147米」製成鹽麴融入燒烤食材，開發出具有在地特色的燒烤風味。圖／高雄市青年局提供
陳逸豪、黃婕妮夫妻利用美濃在地農產，將「美濃147米」製成鹽麴融入燒烤食材，開發出具有在地特色的燒烤風味。圖／高雄市青年局提供

陳逸豪、黃婕妮夫妻留美返台後，將水牛城雞翅帶回美濃，並研發多款燒烤料理，成功征服在地饕客味蕾。圖／高雄市青年局提供
陳逸豪、黃婕妮夫妻留美返台後，將水牛城雞翅帶回美濃，並研發多款燒烤料理，成功征服在地饕客味蕾。圖／高雄市青年局提供

美濃 夫妻 創業

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