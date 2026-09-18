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全聯「台灣鰻魚祭」開跑！3款國產鰻上桌 99元高鐵聯名便當同步開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
漁業署署長王茂城、料理達人蔡季芳老師以及藝人風田，透過這次推出的3款鰻魚商品，為大家示範如何做出美味的鰻魚料理。圖／全聯福利中心提供
漁業署署長王茂城、料理達人蔡季芳老師以及藝人風田，透過這次推出的3款鰻魚商品，為大家示範如何做出美味的鰻魚料理。圖／全聯福利中心提供

中秋烤肉檔期即將到來，為力挺在地漁民並拓寬國產水產內銷市場，全聯福利中心宣布攜手農業部漁業署推出「台灣鰻魚祭」。即日起至10月15日止，全聯與大全聯門市祭出指定國產鰻魚商品任選2件現折20元優惠；旗下自有品牌「美味堂」更再度聯手台灣高鐵，推出售價99元與179元的2款聯名熱便當，同步進駐高鐵5大車站快閃店與全台門市。

全聯總經理蔡篤昌表示，過往推廣鰻魚有「料理門檻高」與「單價高」兩大痛點。過去台灣高品質鰻魚大多走外銷，國內消費者反而不易親近，因此這次全聯採「薄利多銷」策略，希望藉由具體行動支持在地好食材，讓鰻魚不再只是高級餐廳專利，而是能走進尋常家庭的中秋餐桌與旅途餐食。

全聯與大全聯本次同步上架3款生鮮國產鰻魚商品，主打無腥味、適合乾煎或炭烤的「特選白鰻切片」每盒約220克，特價179元；方便直接加入烤網加熱的「蒲燒鰻魚串」每盒約75克，特價125元；採冷凍封裝且以日本道地醬汁調味的「蒲燒鰻」每盒約200克，特價199元，檔期內皆享任選2件現折20元優惠。此外，大全聯門市亦同步推出限定販售的熟食「職人蒲燒鰻御膳」，霸氣採用半片大尾輸日級台灣鰻魚入饌，採用日式蒲燒的經典手法，嚐鮮價199元，提供消費者超值的澎湃選擇。

美味堂×高鐵聯名熱便當此次推出的「鰻魚丼」與「鰻魚御膳」，嚴選百分之百輸日級台灣養殖鰻，導入日本原裝醬汁，並經4道繁複醬烤工序製成。蔡篤昌透露，先前與高鐵合作便當成功帶動業績額外成長15%至20%，既有熱便當銷量亦未受排擠，這次聯名便當可望挑戰20萬個的銷售目標。全聯目前正積極擴展熟食版圖，除了全台約50家門市已具備自組炸烤熟食的機能外，亦有大型新旗艦店正規劃於年底在北台灣亮相。

根據農業部漁業署統計，台灣近3年鰻魚年產值約10億元，肉質細緻且富含Omega-3脂肪酸，是兼具美味與營養的優質食材。今年國產鰻魚除經典蒲燒外，亦推出適合乾煎、炙烤與熱炒的白鰻切片，結合生鮮分切及即食化技術，大幅降低家庭烹調難度，讓民眾在日常中也能輕鬆享用在地頂級美味。

全聯力挺在地漁民，3款國產好鰻搶攻中秋團圓餐桌。記者黃筱晴／攝影
全聯力挺在地漁民，3款國產好鰻搶攻中秋團圓餐桌。記者黃筱晴／攝影

全聯力挺在地漁民，3款國產好鰻搶攻中秋團圓餐桌。記者黃筱晴／攝影
全聯力挺在地漁民，3款國產好鰻搶攻中秋團圓餐桌。記者黃筱晴／攝影

（左起）高鐵副總經理陳信雄、漁業署署長王茂城、農業部政務次長黃昭欽、全聯總經理蔡篤昌共同為國產鰻魚推廣揭開序幕。圖／全聯福利中心提供
（左起）高鐵副總經理陳信雄、漁業署署長王茂城、農業部政務次長黃昭欽、全聯總經理蔡篤昌共同為國產鰻魚推廣揭開序幕。圖／全聯福利中心提供

輸日級台灣好鰻經過4道醬烤，美味堂 × 高鐵聯名鰻魚便當登場。記者黃筱晴／攝影
輸日級台灣好鰻經過4道醬烤，美味堂 × 高鐵聯名鰻魚便當登場。記者黃筱晴／攝影

全聯力挺在地漁民，3款國產好鰻搶攻中秋團圓餐桌。記者黃筱晴／攝影
全聯力挺在地漁民，3款國產好鰻搶攻中秋團圓餐桌。記者黃筱晴／攝影

大全聯門市亦同步推出限定販售的熟食「職人蒲燒鰻御膳」。記者黃筱晴／攝影
大全聯門市亦同步推出限定販售的熟食「職人蒲燒鰻御膳」。記者黃筱晴／攝影

輸日級台灣好鰻經過4道醬烤，美味堂 × 高鐵聯名鰻魚便當登場。記者黃筱晴／攝影
輸日級台灣好鰻經過4道醬烤，美味堂 × 高鐵聯名鰻魚便當登場。記者黃筱晴／攝影

全聯 高鐵 鰻魚 便當

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