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北車大廳變貘魚廣場 農業部推廣優質水產展創意

中央社／ 台北18日電

農業部推廣優質國產水產品，展現新創意，與台灣鐵路公司合作，邀請插畫家幫忙，將台北車站一樓大廳打造成「貘魚廣場」，透過特色地貼，讓來往旅客低頭可見台灣好魚。

農業部今天發布新聞稿，中秋佳節將近，為推廣優質國產水產品，攜手台鐵公司，邀請台灣知名插畫家cherng操刀，以超人氣原創角色「LAIMO馬來貘」為主角，結合台灣鯛、鰻魚、虱目魚、午仔魚、鬼頭刀、龍虎斑及金目鱸等多款國產水產品，於台北車站一樓大廳打造「貘魚廣場」。

農業部指出，「貘魚廣場」並由設計師周雨衛協助視覺整合，將經典黑白棋盤格化身為大型水產舞台。視覺上呈現馬來貘與各類魚種的趣味互動圖像，更將專業的漁業品種特色，轉化為老少咸宜、兼具美感與趣味的「巨幅水產圖鑑」，不僅有助食魚教育推廣，又能保留插畫家自身獨特風格，吸引許多通勤族、親子家庭及國內外旅客駐足打卡。

農業部表示，台北車站是重要交通樞紐，大廳廣場更是台灣極具特色的無邊界公共空間，這次「#台灣水產 唯一選擇」地貼以「台灣好魚」為主題，另搭配食魚教育展覽，讓國內外旅客在匆忙旅途中，能停下腳步，了解並認識台灣優質的水產品。

除了馬來貘的視覺帶動，農業部也在車站大廳規劃展示區，介紹7款魚種與推薦吃法，希望透過趣味互動展示與實用資訊，帶動全台灣民眾一起相挺國產水產，在日常採買與家庭用餐時優先選擇在地新鮮水產。

農業部表示，未來將持續進行「最台灣的味道：台灣農產X台味金曲」系列宣傳活動，包括串聯台鐵、高鐵及捷運等重要交通節點燈箱廣告，及搭配「#台灣農產 唯一選擇」互動微型網站（https://taiagrioc.com/）食農教育快問快答抽好禮活動，藉由線上線下活動拉近國產農漁畜產品與民眾日常生活的距離。

農業部表示，國產水產品除具備「新鮮、美味、安全」的絕對優勢，更具有食物里程短、低碳足跡的永續價值。民眾若要在家烹調國產鮮魚，或選購優質水產品作為聚餐燒烤食材，乃至餽贈親友的禮品，都可透過「買魚去」平台（https://gofish.atri.org.tw/）安心採買。

水產 農業部 虱目魚

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