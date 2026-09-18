「全家」得標省道口湖休息站！迎接雲林「國際偶戲節」推在地限定活動

全家便利商店深耕省道第一座口湖休息站多年，近日再從3家業者競逐中勝出，取得下一個6年經營權，並預計於明年啟動「口湖2.0」升級計畫，於台61線上以「網聚幸福，匯聚口湖」為核心，從旅客需求出發，全面升級餐飲、空間及休憩服務，更融入口湖漁網文化與雲林在地特色，打造兼具交通休憩、地方文化與旅遊體驗的複合型商場。

「全家」長期布局特殊商場，目前已累積29座特許經營商場，場域涵蓋服務區、車站、校園及科技廠辦等特殊通路，持續累積不同場域的商場營運經驗。口湖休息站既有經營規模約150坪，過去營運年均營收超過5,000萬元，展現穩健營運成果。「全家」表示，隨著國旅型態及旅客需求轉變，休息站已從單純交通休憩，逐步朝複合式旅遊服務發展；未來將持續以長期營運累積的旅客洞察為基礎，強化商品、服務與在地資源的整合，讓特殊商場不只是滿足旅途補給需求，更成為串聯地方特色的重要生活服務節點。

此次「口湖2.0」以「網聚幸福，匯聚口湖」為核心，將升級聚焦「商場服務」、「空間體驗」及「在地串聯」三大面向：商場服務規劃導入便利商店、多元餐飲，並引進雲林在地特色商品及伴手禮；空間設計融入口湖代表性的漁網文化，打造特色景觀，並優化親子友善、休憩及旅遊補給等服務；在地串聯則將攜手地方政府、在地職人及小農品牌，透過特色市集、聯名商品及物產活動等，讓旅客在休憩補給之餘，也能進一步認識、體驗雲林在地特色。

迎接2026雲林國際偶戲節，「全家」再度攜手雲林縣政府，發揮全台逾4,500間店舖通路優勢，讓雲林代表性的偶戲文化走進消費者日常。9月19日起於雲林18間指定店舖推出偶戲節限定杯套；9月19日至10月31日口湖休息站指定美食及伴手禮櫃位單筆消費滿1,288元即贈「偶戲節限定保冷袋」1個，單筆滿888元贈「偶戲節限定飲料提袋」1個，單筆滿588元可享「偶戲節T-shirt」優惠加價購，數量有限、送完為止。

口湖休息站人氣地標「鹿逍遙」同步歡慶週年，「全家」攜手交通部公路局雲嘉南區養護工程分局共同舉辦週歲慶祝活動，9月19日當天推出趣味抓週，邀請大小朋友一同為「鹿逍遙」慶生；9月19日至10月31日再推出「鹿逍遙任務」，民眾完成指定任務，即可獲得Let’s Café中杯經典美式咖啡1杯，數量有限、送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

口湖休息站的貨櫃屋彩繪牆。圖／全家便利商店提供

迎接2026雲林國際偶戲節，全家便利商店再度攜手雲林縣政府，邀請民眾到雲林看偶戲、吃美食、買伴手禮。圖／全家便利商店提供

全家便利商店深耕省道第一座口湖休息站多年，穩健營運有成，近日再從3家業者競逐中勝出，取得下一個6年經營權，並預計於明年啟動「口湖2.0」升級計畫。圖／全家便利商店提供