iPhone 18 Pro系列開賣！燦坤內湖旗艦店湧人潮 工程師果粉為愛排隊

iPhone 18 Pro系列新機今天（9月18日）上午11點準時在全台100家燦坤Apple shop開賣，燦坤內湖旗艦店再度湧現排隊人潮，現場有逾20位排隊民眾從昨天傍晚就漏夜排隊，只為搶先拿到新機。

任職電子工程師的果粉趙先生表示，昨天他就有先來門市問過Apple開賣的事，今天早上8點特地為愛早起排隊，只為了想給老婆一個新機禮，他說老婆的iPhone已經用了好幾年，雖然iPhone真的很耐用，但今年還是想幫老婆準備一個驚喜。另一名搶頭香的七先生則是前一晚就和同學結伴來排隊，更利用打遊戲的時間忘卻等待，除了想幫自己買iPhone 18 Pro Max 1TB，也答應幫朋友代買，他覺得早點來排隊且一次能買兩支很值得，他主要是透過網路查資訊得知燦坤內湖旗艦店是室內環境排隊，不用擔心下雨，也有椅子坐。

今天全台100家燦坤Apple shop開賣Apple Watch Ultra 4 、Apple Watch Series 12、AirPods 5，以及iPhone 18 Pro Max、iPhone 18 Pro新機，每人每卡限購2台，昨晚各店就陸續回報門市已出現排隊民眾，買氣算是相當踴躍。燦坤也提醒購機民眾記得加購燦坤獨家JustCare行動裝置保險（每月最低358元起），無論是手滑摔壞、輾壓破碎、泡水故障，甚至是遭竊損失，皆能享有每年最高3次免費維修或付費置換的保障。

燦坤以「門市實體守護」為經營核心，提供果粉一條龍的貼心服務，從購機的尊榮交機、資料備份轉移服務、燦坤獨家的JustCare行動裝置保險，以及配有Apple原廠認證iOS、Mac檢定的優質專員，提供精緻到位的服務，加上門市提供齊全的配件，還有每月定期於燦坤全台指定門市舉辦「Apple教學小教室」活動或是講師進階課程，都能幫助果粉深入了解並發揮Apple產品的極致效能，同時延續Apple原廠的經典教育價活動，燦坤更獨享教育價與優惠價倂行折抵與獨家舊換新加碼享最高20%回饋折抵金額；舊換新前，可至燦坤線上購物「舊換新估價服務」進行免費估價，燦坤提供「到府鑑價&回收」與「線上估價&門市回收」兩種方式，鑑價回收後的金額，即可在燦坤Apple shop進行購機折抵。

另外，燦坤也於20間指定門市導入原廠舊換新回收機台，即可享有跟原廠一樣的優惠。售後更提供燦坤X Apple授權維修中心，讓燦坤會員獨享維修服務費最低9折起優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。