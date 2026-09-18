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水田排球、葡萄酒、布袋戲接力登場 二林文化季9月19日開跑

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化二林文化季10月將登場，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化二林文化季10月將登場，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

彰化二林文化季9月19日登場，今年以全台首創、別開生面的「阿豆大叔杯水田排球賽」打頭陣，將排球賽搬進水田，10月2日舉行開幕典禮，文化季活動延續至10月底，從藝文展演、書法、兒童劇，到葡萄酒、農業及食農體驗，串聯二林在地文化與產業特色。

文化季除了二林鎮農會舉辦的「紫晶盃葡萄酒評鑑」，二林鎮公所也將舉辦「藝術活動日暨優良教師表揚」，結合各校及社區社團演出，並推出「2026香草藝文詩詞、書法、國畫三社會員聯展」，展現二林在地藝文能量；另有橘子舞團「舞蹈秋之舞宴」及兒童劇「別鬧了污染大王」，讓不同年齡層都能參與。

二林農會指出，文化季也將二林的農業特色納入主軸，10月將接續舉辦陳昭坤博士書法講座及第十二屆農業論壇，聚焦地方文化與青年返鄉從農議題。二林鎮農會推廣農業及在地特色產業21年，今年「2026新酒發表會」也將登場，並接續辦理「龍情蕎薏產業推廣活動」，從葡萄酒、紅龍果到米糧、蕎麥，安排評鑑、品嚐及手作體驗，並結合食農教育、青年農民展售及公益市集。

活動最後還有「2026青年論壇」、鳳舞奇觀布袋戲「梅山戰記」及明華園日字戲劇團「包公傳—閻羅借魂」，串起今年二林文化季。

彰化二林文化季10月將登場，由在地的機關、學校、團體及藝文界人士合力推動，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化二林文化季10月將登場，由在地的機關、學校、團體及藝文界人士合力推動，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

排球 葡萄酒 布袋戲

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