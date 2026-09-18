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特斯拉、Gogoro、光明堂精品手錶都有 竹市購物節10月開跑獎項大升級

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2026新竹市購物節將於10月1日至12月31日登場，市府今舉辦活動宣傳記者會，市長高虹安說，今年集結近1800家品牌店家響應，獎項也全面升級。記者王駿杰／攝影
2026新竹市購物節將於10月1日至12月31日登場，市府今舉辦活動宣傳記者會，市長高虹安說，今年集結近1800家品牌店家響應，獎項也全面升級。記者王駿杰／攝影

2026新竹市購物節將於10月1日至12月31日登場，市府今舉辦活動宣傳記者會，市長高虹安說，購物節自2024年首度推出已邁入第三屆，今年再擴大合作規模，集結近1800家品牌店家響應，獎項也全面升級，祭出特斯拉電動車、Gogoro電動機車、光明堂精品手錶及購物金等多項超值好禮，民眾只要於活動期間依規定完成消費及登錄，就有機會把大獎帶回家。

高虹安說，新竹市購物節舉辦以來獲得民眾熱烈支持，不僅帶動商圈消費，也讓更多人看見竹市豐富多元的城市魅力。去年購物節總消費金額突破65億元，成功串聯在地商家與品牌，也創造高度話題與消費熱潮。今年首度邀請7-ELEVEN、全家便利商店加入特約店家行列，讓購物節從商圈、特色店家延伸至市民日常消費場景，消費、登錄就有機會抽中特斯拉等大獎，打造全民參與的城市購物盛會。

市府產發處指出，今年購物節將消費觸角延伸至觀光、餐飲、旅宿及各大商圈，鼓勵民眾來竹市消費之餘，也能品嚐美食、體驗文化、探索城市風景，將旅遊人潮轉化為消費動能，帶動地方經濟發展。

另外，今年活動也推出多項精彩活動與購物節串聯，其中舊城區「竹風好市集」將與購物節深度合作，民眾於活動攤位消費達指定金額，即有機會抽中Dyson電子產品；此外，透過新竹市「新竹通」App登錄購物節，還有價值高達30萬元的即享券等好禮，邀請民眾走進舊城、逛市集、享好康，在消費之餘感受竹市舊城區的生活魅力。

產發處說，新竹市購物節活動期間只要於合作店家消費並依規定完成登錄，即有機會參加抽獎。邀請民眾把握活動期間走進竹市各大商圈、特色店家及合作通路，以消費支持在地、用行動為城市經濟加油，同時享受購物節帶來的豐富好康與驚喜大獎。

2026新竹市購物節將於10月1日至12月31日登場，今年獎項全面升級，祭出特斯拉電動車、Gogoro電動機車、光明堂精品手錶及購物金等多項超值好禮。記者王駿杰／攝影
2026新竹市購物節將於10月1日至12月31日登場，今年獎項全面升級，祭出特斯拉電動車、Gogoro電動機車、光明堂精品手錶及購物金等多項超值好禮。記者王駿杰／攝影

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