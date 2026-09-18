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遠傳iPhone 18 Pro系列開賣會近20年老客戶二度搶頭香！加碼獲得iPad

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳今天（9月18日）舉辦iPhone 18 Pro系列開賣活動，排第一的吳先生（左）與遠傳總經理井琪合影。圖／遠傳電信提供
遠傳今天（9月18日）舉辦iPhone 18 Pro系列開賣活動，排第一的吳先生（左）與遠傳總經理井琪合影。圖／遠傳電信提供

遠傳電信今天（9月18日）起開賣iPhone 18 Pro系列，上午9點於三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣活動，吸引大批熱情果粉排隊，排在第一位的吳先生不僅是遠傳近20年老客戶，更是4年前遠傳開賣iPhone 14系列的頭香得主。遠傳總經理井琪親臨開賣活動，與排隊民眾互動同樂，抽出2位iPad 11吋（Wi-Fi 128GB）以及1位iPhone 18 Pro Max（256GB、勃根地紅）的幸運得主，而為了慰勞排隊第一位的客戶，也特別加碼贈送吳先生一台iPad。

遠傳為排隊民眾準備早餐、蘋果汁、扇子、「去哪吃APP」餐具組，現場裝設遮陽棚、四台水冷扇，體貼長時間排隊的辛苦。排隊前50名申辦指定資費的用戶專案價再折5,000元，現場下載並註冊「去哪吃APP」除了原註冊禮150元美食金，加碼送350元美食金，申辦完成後還可再憑號碼牌參加配件抽獎活動。

井琪表示，遠傳以5G用戶突破50%的黃金交叉，迎接iPhone18 Pro系列開賣，今年iPhone 18 Pro系列的效能提升，在順暢度、續航力、散熱都帶來有感升級，縮小的動態島進一步優化視覺體驗，機械式可變光圈主鏡頭更是讓拍攝品質再升級；遠傳一方面感謝果粉支持，也珍視用戶對遠傳5G網路的肯定與信賴，今年推出8大好康回饋消費者，讓用戶能以實惠的價格，在最新iPhone 18 Pro系列搭配遠傳5G網路與多元數位服務，體驗真正的有感升級。

在抽出iPhone 18 Pro Max（256GB、勃根地紅）、iPad 11吋（Wi-Fi 128GB）共3位幸運得主後，井琪驚喜宣布為從昨天白天就前來、排在第一位的吳先生加碼贈送一台iPad，慰勞他徹夜排隊的辛苦以及感謝老客戶近20年不離不棄的支持。

遠傳iPhone開賣活動4年前首度移師三創園區，當年的頭香吳先生入手深紫色iPhone 14 Pro。今年吳先生合約屆期，再次來到遠傳iPhone開賣活動現場並拔得頭籌，他續約申辦月付1,399元、5G上網吃到飽方案，入手iPhone 18 Pro（256GB、黑色）。身為遠傳近20年的老客戶，吳先生說，一直續約遠傳是因為網路很穩、訊號很強，且家人都是遠傳客戶，門市人員服務很親切，手機遇到問題直接去遠傳門市詢問都會獲得協助。

遠傳迎接iPhone 18 Pro系列上市，即日起至10月31日共推出8大好康，包括遠傳「去哪吃APP百萬美食金」抽獎活動，即日起至10月31日於遠傳新申辦、攜碼或續約指定月付599元以上資費方案，搭配申辦iPhone 18 Pro系列手機，成功啟用門號即可參加抽獎；不論是老客戶還是新朋友，即日起至10月31日至遠傳門市購買iPhone 18 Pro系列並完成舊機換新機，最高可享5萬元折抵優惠；VIP用戶申辦指定資費方案，最高可享5千元購機折扣，申辦指定方案再享月月加碼送國內上網8GB流量；申辦指定方案可享多項加值服務優惠，包括Spotify Premium首訂最高4個月免費、防駭心守護、遠傳friDay影音及來電答鈴等服務最高4個月免月租費；申辦月付599元以上指定方案搭配iPhone 18 Pro系列，於活動期間成功啟用門號即可獲得4張、每張2GB的漫遊上網流量券，共計8GB，申辦月付999元以上指定方案搭配iPhone 18 Pro系列並完成登錄，還可獲得價值159元的「去哪吃APP」漢堡王專屬優惠，限量1,000名；購買指定配件三防組可享75折起優惠，Energea充能組加購優惠價2,990元，數量有限售完為止；至遠傳直營門市購機使用指定信用卡最高可享24期分期付款，符合申辦資格者還可選擇無卡分期0利率方案；遠傳friDay聯名卡專屬回饋，活動期間新辦卡最高可享3,000元回饋，再搭配每周二、五刷卡消費最高5%回饋（每期上限1,500元），總價值最高可達4,500元。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

遠傳總經理井琪表示，遠傳以5G用戶突破50%的黃金交叉，迎接iPhone18 Pro系列開賣。圖／遠傳電信提供
遠傳總經理井琪表示，遠傳以5G用戶突破50%的黃金交叉，迎接iPhone18 Pro系列開賣。圖／遠傳電信提供

遠傳iPhone 18 Pro系列開賣活動排第一的吳先生是4年前遠傳iPhone開賣會的頭香。圖／遠傳電信提供
遠傳iPhone 18 Pro系列開賣活動排第一的吳先生是4年前遠傳iPhone開賣會的頭香。圖／遠傳電信提供

遠傳「愛．喜嗲鹿」與去哪吃「咬吉」首度同框。圖／遠傳電信提供
遠傳「愛．喜嗲鹿」與去哪吃「咬吉」首度同框。圖／遠傳電信提供

遠傳今天（9月18日）舉辦iPhone 18 Pro系列開賣活動，排隊頭香吳先生續約申辦月付1,399元、5G上網吃到飽方案，入手iPhone 18 Pro（256GB、黑色）。圖／遠傳電信提供
遠傳今天（9月18日）舉辦iPhone 18 Pro系列開賣活動，排隊頭香吳先生續約申辦月付1,399元、5G上網吃到飽方案，入手iPhone 18 Pro（256GB、黑色）。圖／遠傳電信提供

遠傳今天（9月18日）舉辦iPhone 18系列開賣活動，現場抽出3位幸運得主，排隊頭香也獲加碼贈禮。圖／遠傳電信提供
遠傳今天（9月18日）舉辦iPhone 18系列開賣活動，現場抽出3位幸運得主，排隊頭香也獲加碼贈禮。圖／遠傳電信提供

遠傳開賣iPhone 18 Pro系列，今天（9月18日）上午9點於三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣活動。圖／遠傳電信提供
遠傳開賣iPhone 18 Pro系列，今天（9月18日）上午9點於三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣活動。圖／遠傳電信提供

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