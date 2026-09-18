雲林縣府攜手霹靂 用布袋戲打造給孩子的情緒教育課

雲林縣政府攜手霹靂國際多媒體，推出兒童劇「PILIGILI奇幻冒險記」，用布袋戲打造給孩子的情緒教育課，10月3日將在雲林表演廳演出。

根據霹靂國際發布的新聞稿，雲林縣長張麗善表示，雲林縣0至14歲兒童及青少年約近7萬人，占全縣總人口10.61%，孩子的健康成長需要家庭、學校及社會共同支持。

張麗善表示，雲林縣政府希望透過更多元藝文活動與教育資源，讓孩子不只在教室裡學習，也能在劇場、文化與生活中，自然累積社會情緒處理能力。

雲林縣政府文化觀光處長謝明璇表示，此次縣府攜手霹靂國際推出兒童劇，以霹靂布袋戲經典英雄角色為核心，融合冒險、奇幻與教育寓意，透過一場跨越時空奇幻旅程，帶領孩子進入充滿想像力的冒險世界。

「PILIGILI奇幻冒險記」將社會情緒學習5大核心能力融入劇情，包括「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」、「人際關係技巧」及「負責任的決策」，讓孩子從認識自己情緒開始，進一步理解他人感受，學習如何與朋友相處、處理衝突，並在面對不同情境時思考與做出適當選擇。