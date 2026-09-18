2026「新北秋來 揪來新北」啟動 串聯山海美食與藝文低碳體驗

秋高氣爽正是出遊好時節。新北市政府今宣布啟動「2026新北秋來 揪來新北」秋季系列活動。自9月起至11月，串聯市府跨局處、區公所及在地資源，盛大推出涵蓋山林、海岸、藝術、文化、美食及永續旅遊的豐富行程，邀請全國民眾揪親朋好友一同探索新北秋日魅力。

新北市副市長劉和然表示，秋天是最適合走進新北的季節，新北市是台灣的小縮影，今年市府打造「玩山、玩海、玩文化、玩美食」全方位體驗，今年統整23個單位打造46場不同的主題活動，帶領大家從自然景觀走進城市藝文，感受新北的多樣風貌。

新北市觀旅局特別推出「新北山林系列活動」，結合登山健行、APP尋寶及「新北山林Party Day」，全方位推廣山林生態旅遊；備受期待的「2026草嶺古道芒花季」也同步推出芒花專車與主題小旅行，帶領旅客親臨秋日銀白山頭的絕美景緻。

海岸活動同樣精彩，「2026新北市北海岸國際風箏節」今年以「尋龍記」為主題，集結國際風箏展演與親子體驗；「2026福隆國際沙雕藝術季」則邀請民眾迎著秋日海風，感受濱海藝術樂趣。

在藝文與文化方面，「2026新生地藝術節」、「2026新北濕地藝術季」、「2026臺灣國際陶藝雙年展」及「2026新北市眷村文化節」接力登場；此外更結合獅王、客家義民爺、媽祖與玄天上帝等在地信仰活動，展現新北深厚的文化底蘊。

另觀旅局推出淡水水岸、三鶯藝文及碧潭烏來3條綠色旅遊遊程；十三行博物館亦推出「綠遊雙岸：八里淡水低碳走讀」，結合渡輪、單車及純電接駁車，鼓勵旅客低碳探索淡水河兩岸風光。

至於秋遊新北的在地美食包括山藥、茭白筍及當季海鮮等農漁特產將推出展售活動，並搭配「2026新北好市節」與「2026府中奇幻城」等特色市集。同時，大板根森林溫泉酒店、陽明山天籟渡假酒店、福容大飯店等多家新北旅宿業者響應推出多元優惠方案，鼓勵旅客將行程從「一日遊」升級為「住一晚、玩更深」，放慢腳步享受豐富的秋日旅程。

新北市政府副市長劉和然今宣布啟動「2026新北秋來 揪來新北」秋季系列活動。自9月起至11月盛大推出涵蓋山林、海岸、藝術、文化、美食及永續旅遊的豐富行程。記者林媛玲／攝影