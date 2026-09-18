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2026諸羅搖滾10月10、11日登場 美秀、滅火器等27組樂團齊聚嘉義

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2026諸羅搖滾10月10、11日登場，美秀集團、滅火器等27組樂團齊聚嘉義。記者黃于凡／攝影
2026諸羅搖滾10月10、11日登場，美秀集團、滅火器等27組樂團齊聚嘉義。記者黃于凡／攝影

嘉義市年度音樂盛事「2026諸羅搖滾音樂祭」將於10月10、11日國慶連假在大同技術學院登場，今年集結美秀集團、滅火器Fire EX.、鄭宜農、公館青少年、溫蒂漫步等27組樂團與音樂人，採雙舞台接力演出，活動免費入場，邀全台樂迷連假到嘉義聽音樂、逛市集。

嘉義市政府文化局今天舉辦諸羅搖滾音樂季啟動記者會，市長黃敏惠、文化局長謝育哲與台北流行音樂中心董事長梁序倫、台中市政府新聞局代表及策展團隊共同宣布活動登場，現場也邀請公館青少年主唱兼吉他手Adam及「好孩子劍」演出，提前炒熱活動氣氛。

諸羅搖滾安排重量級卡司，將舞台延伸到嘉市以外，串聯台北、台中音樂活動，讓外地新聲有機會來嘉演出，也讓嘉義年輕音樂人走出城市。文化局表示，部分新聲團隊將從諸羅搖滾出發，前往「JAM JAMASIA」及台中音樂舞台演出，另邀請「台北音樂不斷電」優勝團隊來嘉演出。

黃敏惠表示，諸羅搖滾逐年累積，已成為嘉義城市音樂品牌，今年除邀請多組樂團演出，也持續培育青年創作者，期盼透過台北、台中的音樂舞台串聯，讓年輕音樂人有更多演出機會，也讓嘉義的聲音走向全台。

謝育哲指出，今年諸羅搖滾從單一音樂祭轉向串聯音樂人才與產業的平台，透過不同城市舞台交流，讓更多音樂人被看見，也讓人才有機會持續向外發展，完整演出名單及交通資訊可至「諸羅搖滾」官方社群平台查詢。

2026諸羅搖滾10月10、11日登場，美秀集團、滅火器等27組樂團齊聚嘉義。記者黃于凡／攝影
2026諸羅搖滾10月10、11日登場，美秀集團、滅火器等27組樂團齊聚嘉義。記者黃于凡／攝影

2026諸羅搖滾10月10、11日登場，市長黃敏惠今天邀請全台樂迷共襄盛舉。記者黃于凡／攝影
2026諸羅搖滾10月10、11日登場，市長黃敏惠今天邀請全台樂迷共襄盛舉。記者黃于凡／攝影

嘉義 滅火器 樂團

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