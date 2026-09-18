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喬治傑生誕辰160周年銀雕展 博物館級百年前設計台灣首見

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
喬治傑生銀雕藝作製作工藝。圖／喬治傑生提供
喬治傑生銀雕藝作製作工藝。圖／喬治傑生提供

丹麥精品喬治傑生（GEORG JENSEN）迎來創辦人喬治傑生誕辰160周年，2026秋冬銀雕藝展特別在台灣呈獻兩件年度銀雕新作，將1918、1919年的原創設計重新化為當代純銀作品，重現百年前的新藝術風格。展覽將自9月22日起於台北遠東Garden City喬治傑生珠寶名品店登場，並於10月15日移師台南新光三越西門店展出。

此次兩件嶄新創作分別為1918年設計的180A純銀蓋缽，以及1919年設計的296C純銀果缽。180A純銀蓋缽以圓潤缽身搭配葉片與圓珠構成的基座，銀器表面保留細密手工錘痕，並以銀球及植物造型裝飾上蓋，呈現柔和流暢的器形。其設計輪廓亦呼應喬治傑生作品19A羅浮缽，後者更被巴黎羅浮宮裝飾藝術美術館納入永久收藏。

另一件296C純銀果缽則承襲「GRAPES葡萄系列」的經典設計語彙，寬闊圓潤的缽身覆以手工錘紋，環形底座以立體藤蔓及飽滿果實裝飾，缽緣更點綴垂墜葡萄，將枝藤盤繞、果實纍纍的自然景象化為銀雕。這件作品最初作為糖果缽設計，也兼具收藏與實用功能。

除了年度新作，喬治傑生經典銀雕及MOONLIGHT BLOSSOM古典珠寶也是展出重點，包括1908年寶石鑲嵌浮雕銀蛋、GRAPES純銀高腳酒杯，以及以花葉、鴿子與月光石等自然元素構成的珠寶作品，完整呈現品牌逾百年的自然美學與銀雕工藝。

GRAPE系列純銀酒杯263A，29萬6,000元。圖／喬治傑生提供
GRAPE系列純銀酒杯263A，29萬6,000元。圖／喬治傑生提供

純銀果缽296C，130萬元。圖／喬治傑生提供
純銀果缽296C，130萬元。圖／喬治傑生提供

MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號165傑生之鴿純銀太陽石胸針，27,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號165傑生之鴿純銀太陽石胸針，27,000元。圖／喬治傑生提供

台北大巨蛋獨家MOONLIGHT BLOSSOM系列編號1藍玉髓純銀項鍊，54,000元。圖／喬治傑生提供
台北大巨蛋獨家MOONLIGHT BLOSSOM系列編號1藍玉髓純銀項鍊，54,000元。圖／喬治傑生提供

MOONLIGHT BLOSSON系列限定編號160藍白月光石純銀胸針，35,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSON系列限定編號160藍白月光石純銀胸針，35,000元。圖／喬治傑生提供

純銀蓋缽180A，49萬元。圖／喬治傑生提供
純銀蓋缽180A，49萬元。圖／喬治傑生提供

喬治 博物館 設計

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