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北川景子好美！MIKIMOTO Bow Charm將緞帶化身鑽石蝴蝶結

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
日本著名演員北川景子優雅演繹MIKIMOTO Bow Charm珠寶系列全新作品。圖／MIKIMOTO提供
日本著名演員北川景子優雅演繹MIKIMOTO Bow Charm珠寶系列全新作品。圖／MIKIMOTO提供

日本演員北川景子近再度成為日本珠寶品牌MIKIMOTO最新形象主角，演繹品牌Bow Charm珠寶系列新作。以緞帶、蝴蝶結為靈感的珠寶，在她從容自然的姿態下，呈現柔美與俐落並存的摩登氣質，也展現MIKIMOTO向來擅長將珍珠融入現代珠寶設計的特色。

延續MIKIMOTO為以緞帶為創作靈感的傳統主題，Bow Charm系列的設計刻意將蝴蝶結造型處理得扁平、俐落，透過銳利線條勾勒出既可愛又帶有個性的輪廓，再以鑽石光芒增添精緻感。這種柔美與凜然兼具的存在感，讓經典蝴蝶結不只是甜美裝飾，而成為具有現代感的珠寶符號。

Bow Charm也同步迎來全新全新項鍊與耳環。其中長項鍊以18K白金打造緞帶造型，串起一顆顆漸層排列的日本Akoya珍珠，並融入雙面設計，一面密鑲鑽石、另一面則以純粹白金線條呈現，配戴時可隨角度轉換不同風格，還能繞成雙圈配戴，增加層次感。耳環同樣以18K白金結合日本Akoya珍珠與鑽石，將蝴蝶結線條縮影於耳畔，隨著舉手投足閃耀細膩光澤。

MIKIMOTO Bow Charm鑽石戒指。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Bow Charm鑽石戒指。圖／MIKIMOTO提供

Bow Charm長項鍊。圖／MIKIMOTO提供
Bow Charm長項鍊。圖／MIKIMOTO提供

Bow Charm長項鍊。圖／MIKIMOTO提供
Bow Charm長項鍊。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO Bow Charm鑽石戒指。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Bow Charm鑽石戒指。圖／MIKIMOTO提供

Bow Charm耳環。圖／MIKIMOTO提供
Bow Charm耳環。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO Bow Charm鑽石針式耳環。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Bow Charm鑽石針式耳環。圖／MIKIMOTO提供

鑽石 北川景子 蝴蝶

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