北川景子好美！MIKIMOTO Bow Charm將緞帶化身鑽石蝴蝶結

日本演員北川景子近再度成為日本珠寶品牌MIKIMOTO最新形象主角，演繹品牌Bow Charm珠寶系列新作。以緞帶、蝴蝶結為靈感的珠寶，在她從容自然的姿態下，呈現柔美與俐落並存的摩登氣質，也展現MIKIMOTO向來擅長將珍珠融入現代珠寶設計的特色。

延續MIKIMOTO為以緞帶為創作靈感的傳統主題，Bow Charm系列的設計刻意將蝴蝶結造型處理得扁平、俐落，透過銳利線條勾勒出既可愛又帶有個性的輪廓，再以鑽石光芒增添精緻感。這種柔美與凜然兼具的存在感，讓經典蝴蝶結不只是甜美裝飾，而成為具有現代感的珠寶符號。

Bow Charm也同步迎來全新全新項鍊與耳環。其中長項鍊以18K白金打造緞帶造型，串起一顆顆漸層排列的日本Akoya珍珠，並融入雙面設計，一面密鑲鑽石、另一面則以純粹白金線條呈現，配戴時可隨角度轉換不同風格，還能繞成雙圈配戴，增加層次感。耳環同樣以18K白金結合日本Akoya珍珠與鑽石，將蝴蝶結線條縮影於耳畔，隨著舉手投足閃耀細膩光澤。

MIKIMOTO Bow Charm鑽石戒指。圖／MIKIMOTO提供

Bow Charm長項鍊。圖／MIKIMOTO提供

Bow Charm長項鍊。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO Bow Charm鑽石戒指。圖／MIKIMOTO提供

Bow Charm耳環。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊。圖／MIKIMOTO提供