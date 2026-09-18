松露鴨肝泡芙、紅酒慢燉豬頰佐時蔬！饗饗「味旅・法蘭西」新菜上桌

繼2025年起，陸續推出《味旅・義大利》、《味旅・西班牙》等主題餐點後，人氣Buffet「饗饗」本季再推出第三站《味旅・法蘭西》，由法國主廚 Loïs Bisson操刀設計，打造「松露鴨肝慕斯泡芙」、「紅酒慢燉豬頰佐普羅旺斯燉時蔬」等5款特色餐點，自即日起至12月31日期間限時供應。

法籍主廚Loïs Bisson曾於巴黎米其林三星餐廳Plaza Athénée、Chez Allard及澳門Voyage by Alain Ducasse等Alain Ducasse餐飲體系歷練近十年，亦曾任職英國米其林一星餐廳The Harwood Arms。目前定居高雄並經營「路易法國私廚」，擅長將高端法餐轉化為更貼近賓客的私人餐桌體驗。

本次5款聯名料理中，「松露鴨肝慕斯泡芙」以百里香與干邑白蘭地炒香鴨肝，融合黑松露醬製成慕斯，注入法式泡芙，具有濃郁細膩的層次；「鮭魚蒔蘿乳酪沙布列」以煙燻鮭魚包覆薄切櫛瓜與蒔蘿奶油乳酪，點綴黃檸檬絲酸香，底層帕瑪森起司餅補上乾爽酥度，展現質地與風味平衡。

此外，還有將洋蔥炒出自然甜味，融合雞湯、炙烤康堤起司與法國麵包的「法式焦糖洋蔥湯」，以及用紅酒醬汁嫩豬頰搭配香草燉時蔬的「紅酒慢燉豬頰佐普羅旺斯燉時蔬」。最後可再以「法式薄餅佐巧克力甘納許」作為甜蜜收尾。5款料理均於全餐期供應。

鮭魚蒔蘿乳酪沙布列。記者陳睿中／攝影

法式焦糖洋蔥湯。記者陳睿中／攝影

紅酒慢燉豬頰佐普羅旺斯燉時蔬。記者陳睿中／攝影

松露鴨肝慕斯泡芙。記者陳睿中／攝影

法式薄餅佐巧克力甘納許。記者陳睿中／攝影