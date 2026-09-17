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SUBWAY遭爆麵包有違禁成份、千島醬含致癌油 官方承認了：已下架

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
SUBWAY。聯合報系資料照
SUBWAY。聯合報系資料照

連鎖速食「SUBWAY」近日遭網友爆料，指出店內所供應的「巴馬乾酪麵包」暫停供應，背後原因並非是官方所稱的海運影響，而是因粉料含有「違禁品」才暫停供應，另外「千島醬」也因含致癌油而停售。對此說法，SUBWAY官方也發表聲明，證實「巴馬乾酪麵包」粉料因成份不符合台灣規範，因此下架回收；至於「千島醬」則是因為上游供應鏈驗出苯駢芘，經重新檢驗後才重新上架。

近日網紅「放火」於直播過程中，接獲自稱是前SUBWAY儲備幹部的網友爆料，指出巴馬乾酪麵包日前下架原因是粉料含有違禁品，但對外則宣稱受到海運因素影響。同時該名爆料者也指出，「千島醬」暫停供應，則是因含有致癌油，但是官方同樣沒有對外公開說明。隨著影片曝光，立即在社群平台引起大量粉絲討論。

對此，SUBWAY官方在今日發表聲明，指出原巴馬乾酪麵包所使用的麵包及巴馬乾酪粉料，均向海外供應商採購進口。該粉料經主管機關查驗後，其中一項成分被認定不符合台灣食品原料相關規範。SUBWAY Taiwan在接獲相關單位通知後，即停止使用該粉料，並依程序進行相關產品之下架及回收。

另外千島醬事件係受到今年7月國內問題油品供應鏈事件影響。當時上游供應鏈部分大豆沙拉油檢出苯(a)駢芘(BaP)不符合相關規定，主管機關因此要求受影響產品進行下架及回收。SUBWAY Taiwan在接獲相關資訊後，即停止使用受影響之千島醬產品，並進行下架、回收及銷毀。後續經重新檢驗並確認重新供應之千島醬產品符合相關食品安全規範後，SUBWAY Taiwan才恢復千島醬產品之供應及上架。

聲明中並表示，目前兩者為不同事件，同時SUBWAY Taiwan始終將消費者健康食品安全置於首位。將持續依循相關法規，強化食材審核與供應鏈管理，並持續精進食品安全管理流程，守護消費者的健康與信任。

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