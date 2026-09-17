迎接《小熊維尼》100周年！HOLA限量推5款「台灣森林限定」玩偶吊飾

陪伴許多人童年歲月的迪士尼經典故事《小熊維尼》迎來100周年，HOLA和樂家居以「從百畝森林到台灣森林」為靈感，將台灣森林生態意象融合迪士尼經典角色設計，推出獨家限定的小熊維尼、屹耳、小豬、跳跳虎與小荳玩偶吊飾，即日起於HOLA和樂家居全台門市及官網開賣，每款售價699元，數量有限，售完為止。

HOLA和樂家居推出的「台灣森林限定」小熊維尼玩偶吊飾中，維尼的設計靈感來自異色尖粉蝶採集花蜜的輕盈姿態，維尼角色玩偶搭配小觸角與粉蝶翅膀造型，呈現穿梭森林間的靈動模樣；小豬的設計取材自台灣山林常見的緋寒櫻，粉色花瓣圍繞小豬角色玩偶，搭配頭頂點綴的小巧花苞，呈現春日綻放的柔和意象；跳跳虎以色彩鮮明的大紅菇為靈感來源，跳跳虎角色玩偶搭配菇傘造型頭飾，呈現森林蕈類的自然野趣；屹耳以姑婆芋寬闊舒展的葉片化為屹耳角色玩偶造型亮點，將台灣植物特色融入角色設計，展現自然綠意；小荳則以東方蜜蜂為靈感，將蜜蜂條紋元素與輕盈翅膀融入小荳角色造型，展現森林昆蟲的靈巧生機。

《小熊維尼》迎來100週年，HOLA和樂家居以台灣森林生態意象為靈感，推出獨家限定的玩偶吊飾，HOLA和樂家居全台門市、官網限量開賣。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居限量推出的「台灣森林限定」小熊維尼玩偶吊飾，設計融入異色尖粉蝶、緋寒櫻、姑婆芋、大紅菇、東方蜜蜂意象，洋溢自然野趣。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA和樂家居限量推出5款「台灣森林限定」小熊維尼玩偶吊飾，15cm恰到好處的紮實手感，掛在包包上相當亮眼，放在桌上當擺飾也很可愛。圖／HOLA和樂家居提供