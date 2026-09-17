陳庭妮、胡宇威賞Giorgio Armani大師傳奇設計 談女兒甜到藏不住

以精準剪裁聞名的義大利時裝品牌Giorgio Armani於台中漢神洲際購物廣場開設全台規模最大的全新旗艦精品專賣店，佔地逾114坪。今（9月17）日舉行開幕，品牌好友陳庭妮與胡宇威聯袂出席，是兩人於社群上宣布女兒出生後首度一起亮相。為慶賀台中旗艦店揭幕，即日起至10月4日止，總代理奧西尼（ORSINI）特別從米蘭總部引進共18套極少公開的「Armani/Archivio」歷史檔案傑作來台展出，可近距離鑑賞時尚大師Giorgio Armani傳奇傑作，機會非常難得。

陳庭妮與胡宇威均身著Giorgio Armani最新2026秋冬男女裝系列出席，色彩和輪廓互相呼應。陳庭妮身上的西上裝是以柔軟面料結合Giorgio Armani經典權力套裝（power suit）元素，搭配透膚的印花襯衫，在展現俐落力度的同時體現柔美垂墜感；胡宇威則以長版開襟針織衫搭配絲絨垂墜寬褲，舒適輕盈有優雅貴氣。「我很喜歡他的中性色，看起來非常和諧溫暖，即使我們兩人的風格不同也能達到完美的平衡，這就是一種低調的情侶裝，」陳庭妮說。兩人提到女兒都是一臉掩不住的欣喜，即便半夜要起來照顧孩子，說起來都是滿滿的甜蜜。

這座逾百坪的旗艦專賣店擁有4.5米挑高門面，結合進口大理石紋理與鉑金色金屬面板；天花板臻選Marmorino義大利藝術塗料，經匠人五道繁復手工上漆雕琢，整體空間完美融匯Armani/Casa的居藝美學，自成衣區延伸至試衣間均鋪設經典絲綢壁紙，並配置頂級燈飾與手工縫製地毯。店內特別獨家規劃量身訂製（Made to Measure, MTM）專屬貴賓室，空間內擺設義大利原裝進口家具，讓顧客能在靜謐尊榮的環境中，享受極致細緻的私人專屬量身服務。

「Armani/Archivio」典藏展，是繼義大利米蘭、泰國、日本展出後首度來到台灣。展覽宛如一部針線編織的風格編年史，梳理大師數十載的美學進化。包括1980年春夏系列專為女性打造的權力套裝（power suit），於嚴謹剪裁中注入柔美與現代感，為當時女性權力套裝開創嶄新道路；1984年春夏垂墜外套以寬鬆垂墜線條修飾身形，探索服飾與身體的親密對話；90年代作品則可多融入東方意象與巴洛克華麗細節，此外亦有2003年為影星Kristin Scott Thomas訂製的洋裝。

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店男裝區。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani品牌好友胡宇威盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店女裝區。圖／ORSINI GROUP提供

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店大門。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 1994春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店MTM區。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 1991年春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani品牌好友陳庭妮盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani品牌好友陳庭妮與胡宇威盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 1991年春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供