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陳庭妮、胡宇威賞Giorgio Armani大師傳奇設計 談女兒甜到藏不住

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Giorgio Armani品牌好友陳庭妮與胡宇威盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani品牌好友陳庭妮與胡宇威盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供

以精準剪裁聞名的義大利時裝品牌Giorgio Armani於台中漢神洲際購物廣場開設全台規模最大的全新旗艦精品專賣店，佔地逾114坪。今（9月17）日舉行開幕，品牌好友陳庭妮胡宇威聯袂出席，是兩人於社群上宣布女兒出生後首度一起亮相。為慶賀台中旗艦店揭幕，即日起至10月4日止，總代理奧西尼（ORSINI）特別從米蘭總部引進共18套極少公開的「Armani/Archivio」歷史檔案傑作來台展出，可近距離鑑賞時尚大師Giorgio Armani傳奇傑作，機會非常難得。

陳庭妮與胡宇威均身著Giorgio Armani最新2026秋冬男女裝系列出席，色彩和輪廓互相呼應。陳庭妮身上的西上裝是以柔軟面料結合Giorgio Armani經典權力套裝（power suit）元素，搭配透膚的印花襯衫，在展現俐落力度的同時體現柔美垂墜感；胡宇威則以長版開襟針織衫搭配絲絨垂墜寬褲，舒適輕盈有優雅貴氣。「我很喜歡他的中性色，看起來非常和諧溫暖，即使我們兩人的風格不同也能達到完美的平衡，這就是一種低調的情侶裝，」陳庭妮說。兩人提到女兒都是一臉掩不住的欣喜，即便半夜要起來照顧孩子，說起來都是滿滿的甜蜜。

這座逾百坪的旗艦專賣店擁有4.5米挑高門面，結合進口大理石紋理與鉑金色金屬面板；天花板臻選Marmorino義大利藝術塗料，經匠人五道繁復手工上漆雕琢，整體空間完美融匯Armani/Casa的居藝美學，自成衣區延伸至試衣間均鋪設經典絲綢壁紙，並配置頂級燈飾與手工縫製地毯。店內特別獨家規劃量身訂製（Made to Measure, MTM）專屬貴賓室，空間內擺設義大利原裝進口家具，讓顧客能在靜謐尊榮的環境中，享受極致細緻的私人專屬量身服務。

「Armani/Archivio」典藏展，是繼義大利米蘭、泰國、日本展出後首度來到台灣。展覽宛如一部針線編織的風格編年史，梳理大師數十載的美學進化。包括1980年春夏系列專為女性打造的權力套裝（power suit），於嚴謹剪裁中注入柔美與現代感，為當時女性權力套裝開創嶄新道路；1984年春夏垂墜外套以寬鬆垂墜線條修飾身形，探索服飾與身體的親密對話；90年代作品則可多融入東方意象與巴洛克華麗細節，此外亦有2003年為影星Kristin Scott Thomas訂製的洋裝。

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店男裝區。圖／ORSINI GROUP提供
GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店男裝區。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani品牌好友胡宇威盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani品牌好友胡宇威盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店女裝區。圖／ORSINI GROUP提供
GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店女裝區。圖／ORSINI GROUP提供

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店大門。圖／ORSINI GROUP提供
GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店大門。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 1994春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani 1994春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店MTM區。圖／ORSINI GROUP提供
GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店MTM區。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 1991年春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani 1991年春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani品牌好友陳庭妮盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani品牌好友陳庭妮盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani品牌好友陳庭妮與胡宇威盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani品牌好友陳庭妮與胡宇威盛裝出席「Armani/Archivio」典藏展。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani 1991年春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供
Giorgio Armani 1991年春夏系列女裝。圖／ORSINI GROUP提供

GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店外牆。圖／ORSINI GROUP提供
GIORGIO ARMANI台中漢神洲際精品店外牆。圖／ORSINI GROUP提供

陳庭妮 胡宇威 女兒

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