Apple Watch Series 12搶先開箱！深古銅新色超美 健康感測全面進化
Apple秋季新品除了話題焦點iPhone之外，同步登場的全新Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，在設計細節、日常智慧應用與底層健康感測技術上，皆帶來相當有感的升級。趕在本週五正式開賣之前，記者搶先體驗最新的Apple Watch Series 12深古銅色版，快速分享上手心得。
外觀設計方面，在發表會現場讓人一眼驚豔的就是這款「深古銅色」鋁金屬錶殼，這是Apple Watch過往從未出現過的全新質感色系，實機呈現溫潤沉穩的金屬光澤，現場看過的人幾乎一致讚嘆「超美」，帶有內斂的奢華感，非常適合即將到來的秋冬穿搭。
錶帶搭配上同樣亮點十足，除了盒裝原本配置的橄欖色運動型錶帶外，從第一代Apple Watch推出以來就深受許多使用者喜愛的經典米蘭式錶環，這次也順勢推出專屬深古銅色款式，與錶殼搭配起來相當協調，整體質感更加分。
此外，新推出的淺土棕格紋運動型錶環更是一大驚喜。雖然是透氣尼龍織紋材質，但透過色系紋路編織搭配，視覺上竟然營造出細緻溫暖的毛呢感。對於想要配戴手錶進行整夜睡眠追蹤的使用者，運動型錶環絕對是最推薦的選擇，其輕盈貼合且透氣無負擔的配戴感，睡覺時幾乎可達到「舒適無感」的境界。
從規格數據來看，Apple Watch Series 12的錶殼尺寸雖然維持42公釐與46公釐2種選擇，但在實際配戴與視覺感受上，似乎螢幕邊框設計與微弧曲面有默默微調，讓人有錶面更放大的視覺感受。
重量上，全系列機身重量相較於前代都有微幅增加；若是對睽違多年回歸的精密陶瓷款有興趣，則要留意陶瓷材質本身的物理特性，光是手錶機身重量就比鋁金屬款多出超過10公克，實際試戴時可以明顯感受到增加的份量感。
而在發表會上並未被大篇幅著墨的「聲音智慧」（Audio Intelligence）功能，也是本次令人期待的升級亮點。其中，內建的音樂辨識功能現在在台灣就能立即使用，只要先前往「設定」中的「智慧型堆疊」，開啟音樂偵測選項，之後無論身處咖啡廳、商場或其他環境，Shazam都會在背景偵測周遭正在播放的音樂。只要舉起手腕，偵測到的歌名與歌手資訊就會自動呈現在「智慧型堆疊」的「音樂辨識」小工具上，一目了然。
至於本次硬體升級的核心亮點，莫過於大幅進化的「健康感測系統」。Apple表示，這次升級是徹底從底層進行了3大嶄新設計變革，包括在維持相同小巧尺寸的同時擴大電極表面積，讓讀取心電圖時能更緊密貼合肌膚；將光電二極體重新排列成環狀結構，進一步提高光線接收效率並強化光學感測效果；並且採用尺寸更大且能源效率更高的全新綠色LED。
結合背後效能強大的全新S11晶片與常時啟動處理器，Apple Watch Series 12得以實現全天候每5秒連續測量心率的高頻監測能力，同時維持全天電池續航力。該系統更經過逾1,000名受試者與多款市售主流裝置的對比研究驗證，官方稱其達到穿戴式裝置中最精準的心率感測水準。
在如此詳盡的生理數據基礎上，Apple Watch Series 12也帶來全新的「準備指數」（Readiness Score），透過分析使用者近期活動、訓練負荷、生命徵象與睡眠分數，以0至10分呈現當天的動態體能狀態，提供「恢復」、「量力而為」、「準備就緒」或「全力以赴」等不同程度的建議。
需要注意的是，這項全新功能唯有搭載全新感測系統與S11晶片的Apple Watch Series 12與Ultra 4才能支援。若要看到準備指數，系統要求必須先建立個人的生命徵象基準：使用者需要開啟「睡眠追蹤」與「生命徵象」功能，並在過去49天內戴著手錶入睡至少7晚，系統才能計算出專屬的健康基準線；也就是說，至少要連續配戴手錶入睡7天後，準備指數才會開始正式顯示。
在選購與換機建議上，如果你手上的Apple Watch已是Series 9以前的舊款式，或是平時有規律運動訓練、重度依賴睡眠追蹤與健康管理的使用者，今年換機絕對能帶來顯著升級感；特別是全新登場的深古銅色鋁金屬款，實機質感極為亮眼，非常適合作為兼顧日常穿搭的首選。
而對於熱愛戶外長程探索、潛水等極限運動的玩家，則建議直上具備最長45小時戶外訓練續航的Apple Watch Ultra 4。至於目前配戴Apple Watch Series 10或Series 11的使用者，則可視自己是否強烈需要「準備指數」與更即時的心率變異指標來評估入手時機。
最後，包含在「聲音智慧」中兩項備受期待的進階應用「即時倒轉」（Live Rewind）與「Siri回顧」（Siri Recap）功能，預計在稍晚隨著繁體中文版Siri AI上線時同步登場。使用者將能利用全新設計的錶面複雜功能，隨手輕點即可調閱過往的Siri對話脈絡、快速喚醒Siri，或是即時瀏覽整理出的回顧重點摘要，讓Apple Watch更貼近個人的日常生活工作節奏。這項功能也相當值得期待，等正式上線後再進一步分享實際使用心得。
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