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Apple Watch Series 12搶先開箱！深古銅新色超美 健康感測全面進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
今年首推全新質感色系「深古銅色」鋁金屬錶殼。記者黃筱晴／攝影
今年首推全新質感色系「深古銅色」鋁金屬錶殼。記者黃筱晴／攝影

Apple秋季新品除了話題焦點iPhone之外，同步登場的全新Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，在設計細節、日常智慧應用與底層健康感測技術上，皆帶來相當有感的升級。趕在本週五正式開賣之前，記者搶先體驗最新的Apple Watch Series 12深古銅色版，快速分享上手心得。

外觀設計方面，在發表會現場讓人一眼驚豔的就是這款「深古銅色」鋁金屬錶殼，這是Apple Watch過往從未出現過的全新質感色系，實機呈現溫潤沉穩的金屬光澤，現場看過的人幾乎一致讚嘆「超美」，帶有內斂的奢華感，非常適合即將到來的秋冬穿搭。

錶帶搭配上同樣亮點十足，除了盒裝原本配置的橄欖色運動型錶帶外，從第一代Apple Watch推出以來就深受許多使用者喜愛的經典米蘭式錶環，這次也順勢推出專屬深古銅色款式，與錶殼搭配起來相當協調，整體質感更加分。

此外，新推出的淺土棕格紋運動型錶環更是一大驚喜。雖然是透氣尼龍織紋材質，但透過色系紋路編織搭配，視覺上竟然營造出細緻溫暖的毛呢感。對於想要配戴手錶進行整夜睡眠追蹤的使用者，運動型錶環絕對是最推薦的選擇，其輕盈貼合且透氣無負擔的配戴感，睡覺時幾乎可達到「舒適無感」的境界。

從規格數據來看，Apple Watch Series 12的錶殼尺寸雖然維持42公釐與46公釐2種選擇，但在實際配戴與視覺感受上，似乎螢幕邊框設計與微弧曲面有默默微調，讓人有錶面更放大的視覺感受。

重量上，全系列機身重量相較於前代都有微幅增加；若是對睽違多年回歸的精密陶瓷款有興趣，則要留意陶瓷材質本身的物理特性，光是手錶機身重量就比鋁金屬款多出超過10公克，實際試戴時可以明顯感受到增加的份量感。

而在發表會上並未被大篇幅著墨的「聲音智慧」（Audio Intelligence）功能，也是本次令人期待的升級亮點。其中，內建的音樂辨識功能現在在台灣就能立即使用，只要先前往「設定」中的「智慧型堆疊」，開啟音樂偵測選項，之後無論身處咖啡廳、商場或其他環境，Shazam都會在背景偵測周遭正在播放的音樂。只要舉起手腕，偵測到的歌名與歌手資訊就會自動呈現在「智慧型堆疊」的「音樂辨識」小工具上，一目了然。

至於本次硬體升級的核心亮點，莫過於大幅進化的「健康感測系統」。Apple表示，這次升級是徹底從底層進行了3大嶄新設計變革，包括在維持相同小巧尺寸的同時擴大電極表面積，讓讀取心電圖時能更緊密貼合肌膚；將光電二極體重新排列成環狀結構，進一步提高光線接收效率並強化光學感測效果；並且採用尺寸更大且能源效率更高的全新綠色LED。

結合背後效能強大的全新S11晶片與常時啟動處理器，Apple Watch Series 12得以實現全天候每5秒連續測量心率的高頻監測能力，同時維持全天電池續航力。該系統更經過逾1,000名受試者與多款市售主流裝置的對比研究驗證，官方稱其達到穿戴式裝置中最精準的心率感測水準。

在如此詳盡的生理數據基礎上，Apple Watch Series 12也帶來全新的「準備指數」（Readiness Score），透過分析使用者近期活動、訓練負荷、生命徵象與睡眠分數，以0至10分呈現當天的動態體能狀態，提供「恢復」、「量力而為」、「準備就緒」或「全力以赴」等不同程度的建議。

需要注意的是，這項全新功能唯有搭載全新感測系統與S11晶片的Apple Watch Series 12與Ultra 4才能支援。若要看到準備指數，系統要求必須先建立個人的生命徵象基準：使用者需要開啟「睡眠追蹤」與「生命徵象」功能，並在過去49天內戴著手錶入睡至少7晚，系統才能計算出專屬的健康基準線；也就是說，至少要連續配戴手錶入睡7天後，準備指數才會開始正式顯示。

在選購與換機建議上，如果你手上的Apple Watch已是Series 9以前的舊款式，或是平時有規律運動訓練、重度依賴睡眠追蹤與健康管理的使用者，今年換機絕對能帶來顯著升級感；特別是全新登場的深古銅色鋁金屬款，實機質感極為亮眼，非常適合作為兼顧日常穿搭的首選。

而對於熱愛戶外長程探索、潛水等極限運動的玩家，則建議直上具備最長45小時戶外訓練續航的Apple Watch Ultra 4。至於目前配戴Apple Watch Series 10或Series 11的使用者，則可視自己是否強烈需要「準備指數」與更即時的心率變異指標來評估入手時機。

最後，包含在「聲音智慧」中兩項備受期待的進階應用「即時倒轉」（Live Rewind）與「Siri回顧」（Siri Recap）功能，預計在稍晚隨著繁體中文版Siri AI上線時同步登場。使用者將能利用全新設計的錶面複雜功能，隨手輕點即可調閱過往的Siri對話脈絡、快速喚醒Siri，或是即時瀏覽整理出的回顧重點摘要，讓Apple Watch更貼近個人的日常生活工作節奏。這項功能也相當值得期待，等正式上線後再進一步分享實際使用心得。

watchOS 27更新了錶面app的排列方式。記者黃筱晴／攝影
watchOS 27更新了錶面app的排列方式。記者黃筱晴／攝影

格紋運動型錶環與米蘭式錶環都推出了可以搭配深古銅色錶殼的對應新色。記者黃筱晴／攝影
格紋運動型錶環與米蘭式錶環都推出了可以搭配深古銅色錶殼的對應新色。記者黃筱晴／攝影

淺土棕格紋運動型錶環視覺上竟然有種細緻溫暖的毛呢感。記者黃筱晴／攝影
淺土棕格紋運動型錶環視覺上竟然有種細緻溫暖的毛呢感。記者黃筱晴／攝影

Shazam可立即偵測使用者周遭播放的音樂，並自動在「智慧型堆疊」中的「音樂辨識」小工具上顯示歌名和歌手。記者黃筱晴／攝影
Shazam可立即偵測使用者周遭播放的音樂，並自動在「智慧型堆疊」中的「音樂辨識」小工具上顯示歌名和歌手。記者黃筱晴／攝影

Apple Watch Series 12（圖左）的光學心率感測器採用尺寸更大且節能的綠色LED，與Apple Watch Series 11（圖右）相比數量加倍，排列方式也有變化。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 12（圖左）的光學心率感測器採用尺寸更大且節能的綠色LED，與Apple Watch Series 11（圖右）相比數量加倍，排列方式也有變化。記者黃筱晴／攝影

精密陶瓷款今年回歸，珍珠白色優雅絕美。記者黃筱晴／攝影
精密陶瓷款今年回歸，珍珠白色優雅絕美。記者黃筱晴／攝影

米蘭式錶環也推出深古銅色新色。記者黃筱晴／攝影
米蘭式錶環也推出深古銅色新色。記者黃筱晴／攝影

全新的「準備指數」會以0至10分呈現當天的動態體能狀態。記者黃筱晴／攝影
全新的「準備指數」會以0至10分呈現當天的動態體能狀態。記者黃筱晴／攝影

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