微風周年慶首日買氣熱 精品包熱賣、珠寶百萬大單報到

微風廣場、微風南京周年慶17日開檔，一開店許多民眾即奔向贈獎處兌換滿額禮。今年周年慶推出的Monchhichi聯名來店禮及會員贈品亦掀起兌換熱潮，可愛療癒的限定商品吸引不少消費者關注，進一步帶動會員回流與話題討論，為開檔首日增添買氣。

微風廣場周年慶今日開跑，精品包款成為本次周年慶最熱銷品類，其中 LOEWE 與 Balenciaga 表現尤為突出。LOEWE 經典 Amazona 180 系列深受高端客層青睞，活動期間開放訂購的特殊鱷魚皮、鴕鳥皮等珍稀限量款更已全數售罄；Balenciaga 則由 Rodeo 與強勢回歸的經典 Le City 包款帶動買氣，展現精品市場的熱絡消費動能。

珠寶品類同樣展現強勁消費力，目前已完成多筆百萬元等級成交案件，還有多筆高單價交易洽談中。同期登場的 Damiani 頂級珠寶展，展出品牌代表性高級珠寶與珍稀作品，吸引 VIP 顧客預約賞鑑並帶動高度關注。隨著周年慶正式開檔、高端客群消費需求持續釋放，精品與珠寶品類可望持續挹注整體業績。

化妝品、女裝、女鞋及家電等品類同樣展現熱絡買氣。高端保養品牌 La Colline 的獨家抗老保養組合深受消費者青睞；女裝則以 SANDRO 精緻針織洋裝及 WEEKEND Max Mara 秋冬人氣單品表現亮眼；女鞋方面，VIVAIA 經典樂福鞋兼具時尚外型與舒適機能，成為館內人氣熱銷商品；家電則以集雅社推出的 LG WashTower AI 智控洗乾衣機獨家新色受到關注。此外，潮流服飾品牌 ED HARDY 亦有不俗表現，從高端保養、時尚服飾到智慧家電，多元品類皆展現周年慶期間熱絡的消費買氣。

微風南京周年慶透過優惠活動、新品導入、商品備貨及主顧客經營，帶動顧客提前消費與客單提升。無印良品以「滿千抵百」優惠、豐富秋季服飾及收納家具備貨，搭配保養與食品新品，帶動多品類買氣；The Lab則受市場對 iPhone 18 系列價格上漲預期影響，帶動 iPhone 17 系列提前購買，並將陸續推出 iPhone 18 系列、Apple Watch 及 AirPods 等新品，持續挹注消費動能。鈺晶珠寶透過主顧客經營及高單價商品銷售，業績表現亮眼；SABON則以新品系列搭配 HELLO KITTY 聯名優惠吸引消費者，面膜及香氛系列皆獲熱烈迴響，展現新品銷售動能。

此外，微風南京的餐飲與伴手禮、甜點也是主要戰力，受中秋節將近及周年慶活動雙重帶動，節慶禮盒、聯名限定及組合商品銷售表現突出。東京巴黎甜點受節慶送禮需求，以9入、5入禮盒為販售重點，增加帶動禮盒銷售；Aunt Stella詩特莉手工餅乾與Nespresso跨界合作限定款木盒，聯名及公益限定商品受到送禮客群青睞，已售出近50組。餐飲方面，大師兄銷魂麵鋪、大心、和民手做廚房、御盤de食堂、杏子日式豬排等皆有推出周年慶限定套餐與優惠，從特色餐點、套餐組合到限時折扣等多元好康一次網羅，讓消費者在享用美食的同時，也能把握周年慶期間的限定優惠。

迎接25周年，微風廣場以更豐富的購物回饋回應每一位貴賓長久以來的支持。周年慶期間，微風積點禮遇會員於指定區域單筆消費滿指定門檻，即可享有會員點數酬賓回饋：高級珠寶、手錶滿30,000元贈15000點（$1,500元），使用微風聯名卡再加贈3000點（$300元）；國際精品、高級寢具滿10,000元贈10000點（$1,000元），使用微風聯名卡再加贈1000點（$100元）。

時尚名品、保健食品、生活寢具滿5,000元贈5000點（$500元），使用微風聯名卡再加贈500點（$50元）；香氛保養滿3,000元贈3000點（$300元），使用微風聯名卡再加贈300點（$30元）。

此外，鑽石卡與琉金卡會員還可享有BREEZE 25貴賓現抵禮遇，指定品類消費滿額即可現抵，最高單筆可享2,400元回饋；高級珠寶當日累計消費滿600,000元，另可獲得5,000元紙本酬賓券，全館最高回饋18.6%，讓25周年的每一次消費，都化為更有感的回饋。

Breeze Super則以世界級食材與現場品味體驗打造周年慶亮點，除了精選STURIA貝禮魚子醬、法羅群島煙燻鮭魚、米澤牛與鹿兒島牛肉等頂級食材，更特別推出Salaisons Pyrénéennes法國拜雍生火腿現場實演現切，讓消費者近距離感受職人切製工藝與生火腿細緻風味；同時於指定期間推出水海膽及日本北海道生食級干貝試吃活動，透過現場品嚐探索高品質食材的鮮味與特色。