快訊

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

聽新聞
0:00 / 0:00

台北遠東香格里拉「萬里尋蟹季」限時登場！三大名廚聯手打造秋蟹美饌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
望月樓以海潮孕育的蟹鮮結合新北物產，推出「黑椒山藥炒花蟹」等蟹宴料理。圖／台北遠東香格里拉提供
望月樓以海潮孕育的蟹鮮結合新北物產，推出「黑椒山藥炒花蟹」等蟹宴料理。圖／台北遠東香格里拉提供

正值北海岸秋蟹膏腴肉甜的時節。台北遠東香格里拉自9月19日至11月30日推出「萬里尋蟹季」，嚴選來自北海岸海域的花蟹、三點蟹、石蟳，以及沙公、紅蟳與旭蟹等六大旬令蟹種，由三大名廚攜手合作，依蟹種特性演繹各具風味的秋蟹佳餚。

館外餐廳「望月樓」主廚邱龍俊選用野生萬里蟹及肥碩的沙公、紅蟳入饌，搭配新北當地農產，推出六款精緻蟹餚。其中「黑椒山藥炒花蟹」以辛香醬汁緊裹蟹身與新北山藥，入口鮮香微辣，並帶有蟹肉飽滿鮮甜，另外還有「鳳脂美人腿蒸三點蟹」、「沙公金華火腿炒香米」、「蟹粉菊花龍虎斑」、「八里香柚焗沙公」與「川香紅蟳甘藷粉絲煲」等佳餚，匯聚新北山海風土，細膩勾勒豐饒滋味。

台北遠東香格里拉「上海醉月樓」主廚賴忠舜憑藉精湛手藝，呈獻「醬爆年糕沙公」，足重活沙公斬件下鍋，高溫逼出甲殼焦香，再靠濃油赤醬細火慢煨，年糕吸飽醬色與蟹油，軟糯黏嘴，其他還有「蛋香蝦汁蒸花蟹」、「酸湯花蟹粉絲煲」，並有滿滿手拆蟹黃的招牌料理「蟹粉撈細麵」、蛋香與鑊氣交織的「桂花炒花蟹」，以及「香辣蒜香沙公」，把江浙菜的濃郁與俐落展露無遺。「香宮」主廚廖晉輝則推出「魚子蟹粉餃」、「蟹粉燴粉皮」、「香宮風味辣椒蟹配酥包」等蟹宴料理，還有「柚香花蟹肉晶凍」、「萬里蟹肉金枕酥」，以及「萬里蟹皇芙蓉蒸」等點心品項，展現當代粵式細工。

除此之外，人氣自助餐廳「遠東Café」同步推出全方位的吃蟹體驗，包括有花蟹、三點蟹、旭蟹及石蟳等時令海味，集結生鮮冷盤、清蒸原味、鑊氣熱炒等不同處理手法，讓民眾享受多樣化的蟹蟳美味，還能品嚐到裹著滑蛋酸辣醬的「新加坡辣椒蟹」、蒜酥噴香的「避風塘炒蟹」、黑胡椒辛烈的「黑椒炒蟹」與奶香濃郁的「咖哩奶油王炒蟹」，十分過癮。

力挺在地優質漁產，台北遠東香格里拉主廚團隊也於今日（9月17日）出席新北市政府「2026新北海派起跑記者會」，共同推廣以友善籠具捕撈、兼具海洋永續的「萬里蟹」。民眾可以把握機會，享受期間限定的秋季旬味，訂位專線：台北遠東香格里拉 (02) 7711-2080；望月樓 (02) 7705-9703。

香宮「魚子蟹粉餃」裹足現拆蟹膏與鮮蝦，再綴上微鹹爆汁的魚子提鮮。圖／台北遠東香格里拉提供
香宮「魚子蟹粉餃」裹足現拆蟹膏與鮮蝦，再綴上微鹹爆汁的魚子提鮮。圖／台北遠東香格里拉提供

上海醉月樓「蛋香蝦汁蒸花蟹」，展現花蟹細嫩的天然甘甜。圖／台北遠東香格里拉提供
上海醉月樓「蛋香蝦汁蒸花蟹」，展現花蟹細嫩的天然甘甜。圖／台北遠東香格里拉提供

望月樓「鳳脂美人腿蒸三點蟹」取清蒸鮮蟹搭配茭白筍、雞油上湯，散發溫潤醇香。圖／台北遠東香格里拉提供
望月樓「鳳脂美人腿蒸三點蟹」取清蒸鮮蟹搭配茭白筍、雞油上湯，散發溫潤醇香。圖／台北遠東香格里拉提供

望月樓「蟹粉菊花龍虎斑」具有鮮美細緻的味覺層次。圖／台北遠東香格里拉提供
望月樓「蟹粉菊花龍虎斑」具有鮮美細緻的味覺層次。圖／台北遠東香格里拉提供

上海醉月樓「蟹粉撈細麵」每根手工細麵均勻掛足濃醇蟹脂，回味悠長。圖／台北遠東香格里拉提供
上海醉月樓「蟹粉撈細麵」每根手工細麵均勻掛足濃醇蟹脂，回味悠長。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉「萬里尋蟹季」依照不同蟹種個性，由名廚團隊打造多樣化的秋蟹佳餚。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉「萬里尋蟹季」依照不同蟹種個性，由名廚團隊打造多樣化的秋蟹佳餚。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉主廚團隊出席新北市政府「2026新北海派起跑記者會」，共同推廣以友善籠具捕撈、兼具海洋永續的「萬里蟹」。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉主廚團隊出席新北市政府「2026新北海派起跑記者會」，共同推廣以友善籠具捕撈、兼具海洋永續的「萬里蟹」。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉「遠東Café」自助餐廳海鮮吧每日備妥花蟹、三點蟹、旭蟹及石蟹等四款冰鎮海味，鮮爽開胃。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉「遠東Café」自助餐廳海鮮吧每日備妥花蟹、三點蟹、旭蟹及石蟹等四款冰鎮海味，鮮爽開胃。圖／台北遠東香格里拉提供

萬里 香格里拉 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

秋蟹開吃！國聯大飯店整隻螃蟹麵霸氣上桌 點指定主菜抽長榮美國機票

新竹老爺酒店「秋饗四味」×「秋刀魚限定佳餚」雙饗上桌

侯德竹×開飯川食堂！黑白大廚「無限胡蘿蔔、龍蝦炒麵」上桌

相關新聞

台北遠東香格里拉「萬里尋蟹季」限時登場！三大名廚聯手打造秋蟹美饌

正值北海岸秋蟹膏腴肉甜的時節。台北遠東香格里拉自9月19日至11月30日推出「萬里尋蟹季」，嚴選來自北海岸海域的花蟹、三點蟹、石蟳，以及沙公、紅蟳與旭蟹等六大旬令蟹種，由三大名廚攜手合作，依蟹種特性演繹各具風味的秋蟹佳餚。

台灣大iPhone頭香連三年同一位 排34小時要買勃根地紅iPhone 18 Pro

蘋果iPhone 18 Pro系列新機將在18日開賣，今年台灣大哥大iPhone首賣會「頭香」再度由黃先生拿下，連續第三年拔得頭籌，計畫在台灣大開賣門市台北文創myfone門市，排隊34小時，要買勃根地紅iPhone 18 Pro的512GB版本。

中秋烤肉台韓風味一次備齊　Coupang酷澎多款醬料最快隔日到貨

今年中秋烤肉來點新滋味！美商Coupang酷澎「中秋團圓祭」集結台灣在地品牌金蘭、新東陽、屏大醬油等多元調味選擇，並引進韓國CJ食品集團明星產品，將韓式燒肉醬、辣椒醬到台式經典醬油一次備齊，輕鬆端出台韓不同風味。WOW會員9月30日前購買指定商品天天享7折起，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，今年中秋就從醬料開始，來場「台韓味蕾大對決」。 Coupang酷澎持續擴大國際選品，引進韓國CJ旗下多元食品，為中秋團聚餐桌增添更多韓式風味。CJ旗下品牌產品橫跨醬料、調味品及調理包等品類，讓顧客在家也能輕鬆體驗道地韓式滋味。中秋烤肉想來點新意，CJ Beksul白雪濃縮梅子汁、白葡萄美醋帶有酸甜果香，可用於醃製肉品或調製清爽醬汁；CJ韓式辣椒醬可搭配烤肉、生菜一起享用；CJ bibigo韓式燒烤拌醬搭配芝麻油，也能調製成特色沾醬，為中秋烤肉增添豐富層次。 熟悉的台灣調味也有擁護者。薄鹽醬油是Coupang酷澎熱門調味料之一，萬家香純佳釀薄鹽淡口醬油口感回甘、不死鹹，並通過潔淨標章驗證；屏大薄鹽醬油則主打不添加防腐劑及焦糖色素，不論醃製肉品或作為佐餐沾醬，都能為中秋烤肉增添醬香。 不只台韓

遠東Garden City全區拼圖到位 吸75%新客成台北零售新熱區

由遠東SOGO經營的遠東Garden City，隨著商場棟「莫內花園」壓軸登場，日前迎來全區正式開幕。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「Garden City歷時逾1,200天規畫與籌備，如今最後一塊拼圖到位，全區不僅集結近200家全台首創店型，更有五大業種規模為全台之冠，試營運期間為SOGO帶來了75%新客」。有著「台北市中心最大商場」的新話題，加上第四季周年慶大戰即將開跑，預期將為東區與信義區挹注零售新活力。

《告別的年代》多倫多首映一票難求！宋芸樺、邱士縉盛裝走紅毯

由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫電影《告別的年代》，繼獲選為2026年金馬影展開幕片後，近日於第 51 屆多倫多國際影展（TIFF）「特別放映」單元盛大完成世界首映，也同時宣布將於今年11月13日全台浪漫上映。監製唐在揚、賴昌銘及聯合數位文創董事長李彥甫攜手導演楊毅恆，以及主演宋芸樺、邱士縉、蕭莉璇一同盛裝出席紅毯與首映，吸引眾多國際媒體與影迷到場矚目。

韓國喜劇猛男秀「Hunky Show」本週末盛大開演

韓國超人氣喜劇猛男秀「Hunky Show」即將於本週末首度登台！9月19日、9月20日兩日於台北西門町WESTAR演出！「Hunky Show」除了擁有火熱吸睛的舞台魅力，更巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗，票券現於udn 售票網（https://pse.is/97krxs）倒數熱賣中，目前所剩席次不多，還在猶豫的觀眾趕緊把握最後機會購票！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。