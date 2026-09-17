台北遠東香格里拉「萬里尋蟹季」限時登場！三大名廚聯手打造秋蟹美饌

正值北海岸秋蟹膏腴肉甜的時節。台北遠東香格里拉自9月19日至11月30日推出「萬里尋蟹季」，嚴選來自北海岸海域的花蟹、三點蟹、石蟳，以及沙公、紅蟳與旭蟹等六大旬令蟹種，由三大名廚攜手合作，依蟹種特性演繹各具風味的秋蟹佳餚。

館外餐廳「望月樓」主廚邱龍俊選用野生萬里蟹及肥碩的沙公、紅蟳入饌，搭配新北當地農產，推出六款精緻蟹餚。其中「黑椒山藥炒花蟹」以辛香醬汁緊裹蟹身與新北山藥，入口鮮香微辣，並帶有蟹肉飽滿鮮甜，另外還有「鳳脂美人腿蒸三點蟹」、「沙公金華火腿炒香米」、「蟹粉菊花龍虎斑」、「八里香柚焗沙公」與「川香紅蟳甘藷粉絲煲」等佳餚，匯聚新北山海風土，細膩勾勒豐饒滋味。

台北遠東香格里拉「上海醉月樓」主廚賴忠舜憑藉精湛手藝，呈獻「醬爆年糕沙公」，足重活沙公斬件下鍋，高溫逼出甲殼焦香，再靠濃油赤醬細火慢煨，年糕吸飽醬色與蟹油，軟糯黏嘴，其他還有「蛋香蝦汁蒸花蟹」、「酸湯花蟹粉絲煲」，並有滿滿手拆蟹黃的招牌料理「蟹粉撈細麵」、蛋香與鑊氣交織的「桂花炒花蟹」，以及「香辣蒜香沙公」，把江浙菜的濃郁與俐落展露無遺。「香宮」主廚廖晉輝則推出「魚子蟹粉餃」、「蟹粉燴粉皮」、「香宮風味辣椒蟹配酥包」等蟹宴料理，還有「柚香花蟹肉晶凍」、「萬里蟹肉金枕酥」，以及「萬里蟹皇芙蓉蒸」等點心品項，展現當代粵式細工。

除此之外，人氣自助餐廳「遠東Café」同步推出全方位的吃蟹體驗，包括有花蟹、三點蟹、旭蟹及石蟳等時令海味，集結生鮮冷盤、清蒸原味、鑊氣熱炒等不同處理手法，讓民眾享受多樣化的蟹蟳美味，還能品嚐到裹著滑蛋酸辣醬的「新加坡辣椒蟹」、蒜酥噴香的「避風塘炒蟹」、黑胡椒辛烈的「黑椒炒蟹」與奶香濃郁的「咖哩奶油王炒蟹」，十分過癮。

力挺在地優質漁產，台北遠東香格里拉主廚團隊也於今日（9月17日）出席新北市政府「2026新北海派起跑記者會」，共同推廣以友善籠具捕撈、兼具海洋永續的「萬里蟹」。民眾可以把握機會，享受期間限定的秋季旬味，訂位專線：台北遠東香格里拉 (02) 7711-2080；望月樓 (02) 7705-9703。

香宮「魚子蟹粉餃」裹足現拆蟹膏與鮮蝦，再綴上微鹹爆汁的魚子提鮮。圖／台北遠東香格里拉提供

上海醉月樓「蛋香蝦汁蒸花蟹」，展現花蟹細嫩的天然甘甜。圖／台北遠東香格里拉提供

望月樓「鳳脂美人腿蒸三點蟹」取清蒸鮮蟹搭配茭白筍、雞油上湯，散發溫潤醇香。圖／台北遠東香格里拉提供

望月樓「蟹粉菊花龍虎斑」具有鮮美細緻的味覺層次。圖／台北遠東香格里拉提供

上海醉月樓「蟹粉撈細麵」每根手工細麵均勻掛足濃醇蟹脂，回味悠長。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉「萬里尋蟹季」依照不同蟹種個性，由名廚團隊打造多樣化的秋蟹佳餚。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉主廚團隊出席新北市政府「2026新北海派起跑記者會」，共同推廣以友善籠具捕撈、兼具海洋永續的「萬里蟹」。圖／台北遠東香格里拉提供