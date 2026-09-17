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華航獨家推出高雄－高松包機 輕鬆暢遊四國

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航高松飛往高雄的機上餐點精心打造四款特色冷便當，嚴選香川在地食材入饌，依時序輪替供應。圖／華航提供
華航高松飛往高雄的機上餐點精心打造四款特色冷便當，嚴選香川在地食材入饌，依時序輪替供應。圖／華航提供

華航空（2610）深耕南台灣布局，獨家推出高雄－高松包機，17日正式啟航，成為南台灣唯一直飛日本四國的航線，為南部航網注入全新活力，提供旅客更加多元便捷的飛航選擇。

華航最新 A321neo 客機進駐高雄，提供豪華經濟艙及經濟艙兩艙等配置服務，飛航馬尼拉、沖繩定期航線及高松包機。高雄 – 高松包機每周一、四、六飛航，去程航班 CI7760 高雄小港機場 6 時 35 分起飛，日本時間 10 時 30 分抵達高松；回程航班 CI7761 於高松 11 時 50 分起飛，台灣時間 13 時 55 分返抵高雄，旅客可一次暢遊瀨戶內海、小豆島、金刀比羅宮等必訪景點，結合香川縣豐富觀光資源，輕鬆直達四國地區，打造南台灣旅客赴日旅遊新選擇。

高松與高雄同樣依海而生，華航也將高松在地美味延伸至高空，特別攜手香川縣飯店 The Chelsea Breath，以瀨戶內海鮮及香川在地食材，為高松飛往高雄的機上餐點設計四款特色冷便當，包括吻仔魚炊飯、鹽麴鯛魚炊飯、穴子魚雙拚及素食豆腐漢堡排舞茸炊飯，將香川的四季風味濃縮於餐盒之中，依時序輪替供應，旅客每次搭乘都有機會享用不同風味，感受四國香川獨特的美食文化。相關包機行程現正透過合作旅行社熱烈販售中，歡迎旅客把握機會規劃專屬的精采四國之旅。

為擴大服務南部鄉親，華航持續強化高雄航網布局，9 月 17 日起高雄 - 沖繩增為每日一班，10 月 1 日起新增高雄－首爾金浦航線，每周二、四、六飛航，搭配現有高雄－首爾仁川每周四班，屆時每天都將有往返韓國的航班。華航高雄出發串聯日本、韓國及東南亞等主要大城，共有 16 個航點，每周飛航超過 80 班，為國籍航空之最，不斷以新航線及優質服務陪伴旅客從高雄啟程，打造更綿密便利的航網選擇，致力成為南部旅客出國首選的國籍航空。

華航 高雄 航班

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