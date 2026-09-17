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台灣大iPhone頭香連三年同一位 排34小時要買勃根地紅iPhone 18 Pro

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
iPhone 18 Pro發表前後討論度都極高的「勃根地紅」新色。聯合報系資料照
iPhone 18 Pro發表前後討論度都極高的「勃根地紅」新色。聯合報系資料照

蘋果iPhone 18 Pro系列新機將在18日開賣，今年台灣大哥大iPhone首賣會「頭香」再度由黃先生拿下，連續第三年拔得頭籌，計畫在台灣大開賣門市台北文創myfone門市，排隊34小時，要買勃根地紅iPhone 18 Pro的512GB版本。

黃先生是台灣大13年老用戶，從高中申辦人生第一個門號起一路使用至今，第一支智慧型手機就是iPhone 4S，也一路成為忠實果粉，他笑稱，自己是「蘋果原住民」。

連三年拿下台灣大iPhone首賣會「頭香」，黃先生從雲林搭高鐵北上，16日晚間10時便抵達台北文創myfone門市外，提前34小時卡位，帳篷、桌椅、電腦一應俱全，排隊期間也不耽誤遠端學習與工作；有趣的是今年帶來的部分露營裝備，正是用之前排隊獲得的mo幣添購，「排隊拿mo幣、今年買裝備再來排」，意外形成首賣年度循環。

談到為何年年選擇台灣大，他笑說，除了多年使用累積的信任，每年首賣活動還有表演、抽獎及購機優惠，「換新機還能看表演、抽好禮，比單純買手機更有趣」！

今年黃先生鎖定512GB、勃根地紅iPhone 18 Pro，預計申辦月租1,399元方案，相較大螢幕機種，更看重適合單手操作的機身尺寸。

黃先生從事微影音創作者，他平時就習慣直接以iPhone完成拍攝、剪輯，因此最期待新機的可變光圈與錄影功能，以及CPU效能、電池續航力提升。平時也會使用ChatGPT協助處理工作及生活大小事的他，也期待AI助理功能持續進化，進一步提升日常效率。

至於討論度熱烈的首款摺疊機iPhone Duo是否讓他動搖？黃先生笑說：「小孩才做選擇，iPhone 18 Pro想買，iPhone Duo也想要！」一句話道出資深果粉面對今年Apple新品的「選擇障礙」。

除了搶新機，黃先生也把每年的首賣活動當成固定行程，期待Fubon Angels演出，以及再次見到每年到場與果粉互動的台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔。今年更希望挑戰好手氣，抽中集結MacBook Air、iPad Pro、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5及HomePod mini的「Apple尊爵旗艦組」。

購機加值服務方面，身為影音重度使用者的他，最期待YouTube Premium無廣告觀看體驗，也想體驗WeMo PASS；若優惠包含Retro Premium，也希望能將自己拍攝、剪輯的影音作品上傳平台，與親友分享生活紀錄。從新機、首賣活動到實用優惠，都是他連續多年選擇台灣大的原因。

iPhone 台灣大 iPhone 18 Pro

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