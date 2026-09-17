快訊

手搖飲稽查結果出爐！青山、八曜和茶遭揪違規 食藥署開罰

宴客涉賄選外 彰化地檢署：謝典霖等人涉巧立名目詐取公款

爆下體打玻尿酸壞死 極私密對話瘋傳…王鶴棣地獄等級「絕望3困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東Garden City全區拼圖到位 吸75%新客成台北零售新熱區

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東Garden City全區開出後預期將為東區與信義區挹注零售新活力。記者林士傑／攝影
遠東Garden City全區開出後預期將為東區與信義區挹注零售新活力。記者林士傑／攝影

由遠東SOGO經營的遠東Garden City，隨著商場棟「莫內花園」壓軸登場，日前迎來全區正式開幕。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「Garden City歷時逾1,200天規畫與籌備，如今最後一塊拼圖到位，全區不僅集結近200家全台首創店型，更有五大業種規模為全台之冠，試營運期間為SOGO帶來了75%新客」。有著「台北市中心最大商場」的新話題，加上第四季周年慶大戰即將開跑，預期將為東區與信義區挹注零售新活力。

黃晴雯也談到，對Garden City的期待，不只是開出一座新商場，或者是提高100億元的營業額而已，更希望串聯台北兩大商圈，形成具國際競爭力的消費購物廊帶。遠東集團創新長徐國安則是如此定義：「Garden City是遠東集團對於未來百貨商場的想像，這裡有多元的體驗，我們不再講坪效，而是更多開放空間，讓大家在這裡創造愉快的體驗」。

餐飲一向是新商場開幕的吸客指標，對Garden City來說，全區聚集超過150個餐飲品牌、超過1.1萬坪的餐飲空間，無疑是試營運、開幕期間人流與業績的領頭羊，以及時下最夯的聚餐熱點。適逢中秋佳節全家團聚時刻，無論是匯聚11家米其林餐廳的8樓，或是11家異國主題餐廳的7樓，或是其他樓層特色餐飲選擇眾多，滿足不同世代的饕客胃口。

像是首度進駐百貨的直火炭烤料理「The Grill by A CUT」、韓式燒肉「SSAM 」、「德州鮮切牛排」全球獨家概念店、韓式烤肉「囕盈豚」全台首店，滿足中秋聚餐想大口吃肉的快樂。喜歡傳統台菜、中菜口味，則有首度進駐百貨的「福園台菜」、百貨獨家的「頂鮮台南擔仔麵」、「四川吳抄手」、「Putien莆田」、港式茶餐廳「三麥茶樓」等新鮮選擇。

美食之後，空間寬敞、品牌齊全的商場更是適合輕鬆遊逛的空間。適逢開幕，即起至至10月4日各業種推出滿千送百滿額回饋，最高回饋14%。此外，Garden City也為美妝、運動與親子客層同步推出Beauty、Sports、ThanQ三大會員Club享點數雙倍送、購物金等優惠。開幕期間於指定櫃位單筆消費滿2,000元，即可免費申辦Club會員，新入會者再贈限定入會禮。

愛維福尊享款床墊ML-2原價24萬6,800元起，特價22萬2,120元，贈攜帶式薄墊，開幕首5日，再加贈柔軟枕一對。圖／遠東Garden City提供
愛維福尊享款床墊ML-2原價24萬6,800元起，特價22萬2,120元，贈攜帶式薄墊，開幕首5日，再加贈柔軟枕一對。圖／遠東Garden City提供

TOMCAT即起至9/30單筆滿300元贈送TOM CAT品牌購物袋-極光銀，數量有限，贈完為止。圖／遠東Garden City提供
TOMCAT即起至9/30單筆滿300元贈送TOM CAT品牌購物袋-極光銀，數量有限，贈完為止。圖／遠東Garden City提供

THE NORTH FACE男裝Dome GTX防水外套、男裝半拉鍊平織上衣、男裝寬鬆羊毛長褲，價格店洽。圖／遠東Garden City提供
THE NORTH FACE男裝Dome GTX防水外套、男裝半拉鍊平織上衣、男裝寬鬆羊毛長褲，價格店洽。圖／遠東Garden City提供

Funbox森林家族—森林秘密探險瀑布＋海豹家庭原價3,890元，獨家價2,499元。圖／遠東Garden City提供
Funbox森林家族—森林秘密探險瀑布＋海豹家庭原價3,890元，獨家價2,499元。圖／遠東Garden City提供

9/24限量販售MIZUNO Wave Prophecy Ring Moc休閒鞋售價7,280元，限量25雙(每人限購買一雙）。圖／遠東Garden City提供
9/24限量販售MIZUNO Wave Prophecy Ring Moc休閒鞋售價7,280元，限量25雙(每人限購買一雙）。圖／遠東Garden City提供

台北 SOGO 信義區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大巨蛋遠東Garden City全區開幕 黃晴雯：75％新客對東區既有店衝擊小

Garden City全區開幕 創新長徐國安：遠東做大零售業務

大巨蛋遠東Garden City今正式開幕 首四日美食街滿888元抽最新iPhone

遠東Garden City 9月16日正式開幕 試營運優於預期帶動客群年輕化

相關新聞

台灣大iPhone頭香連三年同一位 排34小時要買勃根地紅iPhone 18 Pro

蘋果iPhone 18 Pro系列新機將在18日開賣，今年台灣大哥大iPhone首賣會「頭香」再度由黃先生拿下，連續第三年拔得頭籌，計畫在台灣大開賣門市台北文創myfone門市，排隊34小時，要買勃根地紅iPhone 18 Pro的512GB版本。

中秋烤肉台韓風味一次備齊　Coupang酷澎多款醬料最快隔日到貨

今年中秋烤肉來點新滋味！美商Coupang酷澎「中秋團圓祭」集結台灣在地品牌金蘭、新東陽、屏大醬油等多元調味選擇，並引進韓國CJ食品集團明星產品，將韓式燒肉醬、辣椒醬到台式經典醬油一次備齊，輕鬆端出台韓不同風味。WOW會員9月30日前購買指定商品天天享7折起，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，今年中秋就從醬料開始，來場「台韓味蕾大對決」。 Coupang酷澎持續擴大國際選品，引進韓國CJ旗下多元食品，為中秋團聚餐桌增添更多韓式風味。CJ旗下品牌產品橫跨醬料、調味品及調理包等品類，讓顧客在家也能輕鬆體驗道地韓式滋味。中秋烤肉想來點新意，CJ Beksul白雪濃縮梅子汁、白葡萄美醋帶有酸甜果香，可用於醃製肉品或調製清爽醬汁；CJ韓式辣椒醬可搭配烤肉、生菜一起享用；CJ bibigo韓式燒烤拌醬搭配芝麻油，也能調製成特色沾醬，為中秋烤肉增添豐富層次。 熟悉的台灣調味也有擁護者。薄鹽醬油是Coupang酷澎熱門調味料之一，萬家香純佳釀薄鹽淡口醬油口感回甘、不死鹹，並通過潔淨標章驗證；屏大薄鹽醬油則主打不添加防腐劑及焦糖色素，不論醃製肉品或作為佐餐沾醬，都能為中秋烤肉增添醬香。 不只台韓

遠東Garden City全區拼圖到位 吸75%新客成台北零售新熱區

由遠東SOGO經營的遠東Garden City，隨著商場棟「莫內花園」壓軸登場，日前迎來全區正式開幕。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「Garden City歷時逾1,200天規畫與籌備，如今最後一塊拼圖到位，全區不僅集結近200家全台首創店型，更有五大業種規模為全台之冠，試營運期間為SOGO帶來了75%新客」。有著「台北市中心最大商場」的新話題，加上第四季周年慶大戰即將開跑，預期將為東區與信義區挹注零售新活力。

《告別的年代》多倫多首映一票難求！宋芸樺、邱士縉盛裝走紅毯

由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫電影《告別的年代》，繼獲選為2026年金馬影展開幕片後，近日於第 51 屆多倫多國際影展（TIFF）「特別放映」單元盛大完成世界首映，也同時宣布將於今年11月13日全台浪漫上映。監製唐在揚、賴昌銘及聯合數位文創董事長李彥甫攜手導演楊毅恆，以及主演宋芸樺、邱士縉、蕭莉璇一同盛裝出席紅毯與首映，吸引眾多國際媒體與影迷到場矚目。

韓國喜劇猛男秀「Hunky Show」本週末盛大開演

韓國超人氣喜劇猛男秀「Hunky Show」即將於本週末首度登台！9月19日、9月20日兩日於台北西門町WESTAR演出！「Hunky Show」除了擁有火熱吸睛的舞台魅力，更巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗，票券現於udn 售票網（https://pse.is/97krxs）倒數熱賣中，目前所剩席次不多，還在猶豫的觀眾趕緊把握最後機會購票！

新光三越2026業績朝千億邁進 吳昕陽：台中店力拚重返店王

在第四季周年慶激戰前，新光三越今發表上半年營運成績單，新光三越副董吳昕陽表示，新光三越今年一月到八月份，接近三成成長（加入台中店、台南小北門因素），既有店同店比3%成長，今年新光三越持續朝向1000億目標邁進，對於台北101今年繼續以蟬聯全台單店店王為目標一事，因新光三越過去一直是店王常勝軍，吳昕陽回應「台中店今年力拚店王」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。