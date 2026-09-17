遠東Garden City全區拼圖到位 吸75%新客成台北零售新熱區

由遠東SOGO經營的遠東Garden City，隨著商場棟「莫內花園」壓軸登場，日前迎來全區正式開幕。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「Garden City歷時逾1,200天規畫與籌備，如今最後一塊拼圖到位，全區不僅集結近200家全台首創店型，更有五大業種規模為全台之冠，試營運期間為SOGO帶來了75%新客」。有著「台北市中心最大商場」的新話題，加上第四季周年慶大戰即將開跑，預期將為東區與信義區挹注零售新活力。

黃晴雯也談到，對Garden City的期待，不只是開出一座新商場，或者是提高100億元的營業額而已，更希望串聯台北兩大商圈，形成具國際競爭力的消費購物廊帶。遠東集團創新長徐國安則是如此定義：「Garden City是遠東集團對於未來百貨商場的想像，這裡有多元的體驗，我們不再講坪效，而是更多開放空間，讓大家在這裡創造愉快的體驗」。

餐飲一向是新商場開幕的吸客指標，對Garden City來說，全區聚集超過150個餐飲品牌、超過1.1萬坪的餐飲空間，無疑是試營運、開幕期間人流與業績的領頭羊，以及時下最夯的聚餐熱點。適逢中秋佳節全家團聚時刻，無論是匯聚11家米其林餐廳的8樓，或是11家異國主題餐廳的7樓，或是其他樓層特色餐飲選擇眾多，滿足不同世代的饕客胃口。

像是首度進駐百貨的直火炭烤料理「The Grill by A CUT」、韓式燒肉「SSAM 」、「德州鮮切牛排」全球獨家概念店、韓式烤肉「囕盈豚」全台首店，滿足中秋聚餐想大口吃肉的快樂。喜歡傳統台菜、中菜口味，則有首度進駐百貨的「福園台菜」、百貨獨家的「頂鮮台南擔仔麵」、「四川吳抄手」、「Putien莆田」、港式茶餐廳「三麥茶樓」等新鮮選擇。

美食之後，空間寬敞、品牌齊全的商場更是適合輕鬆遊逛的空間。適逢開幕，即起至至10月4日各業種推出滿千送百滿額回饋，最高回饋14%。此外，Garden City也為美妝、運動與親子客層同步推出Beauty、Sports、ThanQ三大會員Club享點數雙倍送、購物金等優惠。開幕期間於指定櫃位單筆消費滿2,000元，即可免費申辦Club會員，新入會者再贈限定入會禮。

愛維福尊享款床墊ML-2原價24萬6,800元起，特價22萬2,120元，贈攜帶式薄墊，開幕首5日，再加贈柔軟枕一對。圖／遠東Garden City提供

TOMCAT即起至9/30單筆滿300元贈送TOM CAT品牌購物袋-極光銀，數量有限，贈完為止。圖／遠東Garden City提供

THE NORTH FACE男裝Dome GTX防水外套、男裝半拉鍊平織上衣、男裝寬鬆羊毛長褲，價格店洽。圖／遠東Garden City提供

Funbox森林家族—森林秘密探險瀑布＋海豹家庭原價3,890元，獨家價2,499元。圖／遠東Garden City提供