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中秋烤肉台韓風味一次備齊　Coupang酷澎多款醬料最快隔日到貨

文／ 張瑞文 提供

今年中秋烤肉來點新滋味！美商Coupang酷澎「中秋團圓祭」集結台灣在地品牌金蘭、新東陽、屏大醬油等多元調味選擇，並引進韓國CJ食品集團明星產品，將韓式燒肉醬、辣椒醬到台式經典醬油一次備齊，輕鬆端出台韓不同風味。WOW會員9月30日前購買指定商品天天享7折起，搭配「火箭速配」最快隔日到貨，今年中秋就從醬料開始，來場「台韓味蕾大對決」。

Coupang酷澎引進韓國CJ食品調味料、調理包等商品，加上豐富的台式、日式調味料，方便顧客一站飽覽美味。 圖／ Coupang 提供
Coupang酷澎引進韓國CJ食品調味料、調理包等商品，加上豐富的台式、日式調味料，方便顧客一站飽覽美味。 圖／ Coupang 提供

Coupang酷澎持續擴大國際選品，引進韓國CJ旗下多元食品，為中秋團聚餐桌增添更多韓式風味。CJ旗下品牌產品橫跨醬料、調味品及調理包等品類，讓顧客在家也能輕鬆體驗道地韓式滋味。中秋烤肉想來點新意，CJ Beksul白雪濃縮梅子汁、白葡萄美醋帶有酸甜果香，可用於醃製肉品或調製清爽醬汁；CJ韓式辣椒醬可搭配烤肉、生菜一起享用；CJ bibigo韓式燒烤拌醬搭配芝麻油，也能調製成特色沾醬，為中秋烤肉增添豐富層次。

CJ bibigo韓式燒烤拌醬為中秋烤肉增添韓式風味。 圖／ Coupang 提供
CJ bibigo韓式燒烤拌醬為中秋烤肉增添韓式風味。 圖／ Coupang 提供

熟悉的台灣調味也有擁護者。薄鹽醬油是Coupang酷澎熱門調味料之一，萬家香純佳釀薄鹽淡口醬油口感回甘、不死鹹，並通過潔淨標章驗證；屏大薄鹽醬油則主打不添加防腐劑及焦糖色素，不論醃製肉品或作為佐餐沾醬，都能為中秋烤肉增添醬香。

不只台韓風味，Coupang酷澎也備妥各式香料與異國調味，讓一場烤肉、日常料理玩出更多變化。新光洋菜白胡椒原粒研磨罐、十三香及牛排香料，從肉品到蔬菜都能自由搭配；想換成日式風味，也有HORINISHI堀西萬能調味料、煙燻萬能調味料等選擇。果醋同樣能為料理增添不同層次，黑豆桑天然靜釀珍果淳、天然蘋果淳可運用於醬汁及料理調味；博多華味鳥柚子辣椒醬則以柚子香氣結合辣味，讓中秋餐桌從台式、韓式一路延伸至日式風味。

>> 探索Coupang酷澎韓國美食節精采風味

韓式湯品、台味料理包隨時開桌　Coupang酷澎為顧客輕鬆加菜

想為中秋聚餐多添菜色，Coupang酷澎也網羅多款台韓方便料理。CJ bibigo泡菜豆腐湯底再依照喜好加入食材，就能快速端出熱騰騰的韓式湯品；SUNI COOK順伊奶奶韓國正宗人蔘雞選用雞肉與糯米，搭配人蔘、紅棗等食材熬煮，在家加熱即可享用韓式滋補料理。

台式料理同樣能快速上桌，老字號新東陽台式筍絲控肉、精燉紅燒肉搭配豐富配料，經高溫高壓殺菌處理、不添加防腐劑，隨時都可開動；聯夏義式茄汁肉醬、海鮮醬也讓居家料理更加從容。中秋送禮則可選擇茶鼎天山間茶葉禮盒，以台灣高山茶搭配雅緻包裝，為團圓佳節增色。

中秋送禮雅致選擇，茶鼎天山間茶葉禮盒火箭速配最快隔日到貨。 圖／ Coupang 提供
中秋送禮雅致選擇，茶鼎天山間茶葉禮盒火箭速配最快隔日到貨。 圖／ Coupang 提供

Coupang酷澎WOW會員每月訂閱費59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運，以及信用卡、會員專屬現折優惠等多項福利。無論日常臨時補貨、家庭定期囤貨，或公司行號等大量採買需求，都能搭配最快隔日到貨的便利配送服務，讓日常採買更省時、省力。

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