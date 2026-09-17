新光三越2026業績朝千億邁進 吳昕陽：台中店力拚重返店王

在第四季周年慶激戰前，新光三越今發表上半年營運成績單，新光三越副董吳昕陽表示，新光三越今年一月到八月份，接近三成成長（加入台中店、台南小北門因素），既有店同店比3%成長，今年新光三越持續朝向1000億目標邁進，對於台北101今年繼續以蟬聯全台單店店王為目標一事，因新光三越過去一直是店王常勝軍，吳昕陽回應「台中店今年力拚店王」。

新光三越上半年全台進行530個品牌改裝替換，改裝最多在台中店、占150櫃，最近改裝新開幕的B2食品館，改裝效益業績翻倍成長。2025年新光三越台中中港店因氣爆事故共停業了226天，新光三越台中中港店店長許宜敬指出，目前台中店業績恢復到2024年的95％，去年周年慶做的時間晚、準備時間也較倉促，今年周年慶則有完整準備，也持續用升級的環境、特色新商品吸引消費者前來，今年力拚業績超越2024年、創新高。

相較去年名品、化妝品市場普遍衰退，新光三越執行副總吳昕昌認為，第三季市場回溫比上半年還要好，加上今年股市利多，台灣人在股市的財富獲利還沒完整爆發，相信會在周年慶爆發，加上今年新光三越在改裝、活動面、商品面下足準備，今年還有天氣幫忙，秋季明顯提早轉涼，看好今年周年慶一定會好。

新光三越台中中港店今年力拚回歸店王。聯合報系資料照片