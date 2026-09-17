《告別的年代》多倫多首映一票難求！宋芸樺、邱士縉盛裝走紅毯

由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫電影《告別的年代》，繼獲選為2026年金馬影展開幕片後，近日於第 51 屆多倫多國際影展（TIFF）「特別放映」單元盛大完成世界首映，也同時宣布將於今年11月13日全台浪漫上映。監製唐在揚、賴昌銘及聯合數位文創董事長李彥甫攜手導演楊毅恆，以及主演宋芸樺、邱士縉、蕭莉璇一同盛裝出席紅毯與首映，吸引眾多國際媒體與影迷到場矚目。

《告別的年代》改編自同名文學名著，曾被譽為極難翻拍成影視的小說，導演楊毅恆在改編過程中展現優雅且深刻的敘事功力，完美駕馭作品，搭配鏡頭下大馬優美動人的影像美學，驚豔國際媒體與影評。電影於多倫多影展世界首映期間票券快速完售、一票難求，展現出高度的國際關注度與強大口碑。

面對這部高難度的改編作品，楊毅恆在映後問答時提到自己並未試圖將小說「簡化」成一個容易理解的故事。他表示，自己真正想帶進電影裡的，並非逐字逐頁重現小說，而是重現當初第一次閱讀《告別的年代》時所感受到的震撼與情緒。

《告別的年代》邱士縉（左起）、導演楊毅恆、宋芸樺、蕭莉璇參與多倫多影展的世界首映。圖／文策院提供

在片中飾演靈魂人物「杜麗安」的宋芸樺，以一襲優雅黑色禮服優雅亮相，驚豔全場。映後與觀眾問答的環節中，她展現優異的語言天賦，全程以流利英文與現場觀眾深度交流。宋芸樺分享，為了完美切換片中的馬來西亞華語、粵語、福建話等多種語言與腔調，早在開拍前半年就找語言老師苦練，令現場觀眾深感佩服與讚嘆她的語言能力。除了語言挑戰，宋芸樺在片中的多變造型同樣令人眼睛一亮。她透露光是旗袍定裝就試了 20 套，最終精選出 10 套呈現在大銀幕上。談到《告別的年代》如何面對「告別」，宋芸樺更感性分享自己的體悟：「無論發生什麼，我們都可以帶著傷，也帶著愛繼續往前走。」

香港熱門男團 MIRROR 成員邱士縉（Stanley），以一身灰色深 V 剪裁西裝帥氣亮相多倫多國際影展，大秀優越身材比例。本次跨界轉戰大銀幕，是他首度帶著主演作品踏上國際影展紅毯，現場更有香港粉絲特地跨海飛抵多倫多熱情應援，足見其超高人氣。這也是他第一次在大銀幕上完整看見《告別的年代》，映後心情格外複雜與感動。他形容，這部電影承載了許多主創希望與觀眾分享的情感與故事，對他而言，《告別的年代》是一部「非常美麗、令人心碎，卻也十分鼓舞人心」的作品，非常希望觀眾能從中感受到相同的觸動。

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作，劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年11月13日全台上映。