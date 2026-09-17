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截至7月赴日人次突破467萬、年增20.85% 這幾個城市成旅遊新熱點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣旅客赴日旅遊熱潮持續升溫，交通部觀光署統計顯示，2026年1至7月國人赴日人次已突破467萬，年增20.85%，日本持續穩居台灣旅客海外旅遊首選。看準赴日需求延續，易遊網即日起至9月23日推出日本飯店限時補助，涵蓋日本8大旅遊區域，飯店房價5折起，搭配折扣碼最高再折2,500元；同時鎖定近年興起的日本二、三線城市旅遊，攜手岡山市推出機加酒住宿補助，最高可省3,000元。

易遊網表示，此次日本訂房優惠涵蓋關東、關西、九州、北陸、四國、北海道、日本東北及沖繩等8大區域，精選飯店5折起。活動期間透過易遊網APP預訂日本飯店，單筆滿3,500元可折300元，連住則可享更高額度折扣，最高折抵2,500元。

以熱門旅遊區域來看，關西地區「大阪東心齋橋微笑酒店PREMIUM」每晚含稅最低1,184元起，適合前往大阪、京都及神戶等地旅遊；沖繩則有「嘉利吉海灘海洋溫泉度假村」，主打海景、溫泉及SPA，每晚含稅最低2,457元起。

除了東京、大阪、京都、沖繩等熱門目的地，易遊網也觀察到，日本二、三線城市近年逐漸成為旅客探索日本的新選擇。其中，岡山市主打「晴天之國」形象，結合古城、溫泉及地方文化，成為業者布局日本深度旅遊市場的目標城市之一。

易遊網此次獨家攜手岡山市推出住宿補助，至11月30日前預訂岡山機加酒商品，並選擇36間配合補助方案的精選飯店，連住2晚以上可現折1,500元，連住4晚以上最高現折3,000元。

岡山旅遊則可結合城市文化與溫泉行程，包括日本百大名城之一的岡山城，以及岡山縣「美作三湯」的湯原溫泉、奧津溫泉及湯鄉溫泉，提供旅客不同於一線大城市的深度旅遊選擇。

易遊網表示，隨著赴日旅遊市場持續成長，旅客目的地選擇也逐步從一線城市向地方城市延伸，業者除以價格優惠刺激訂房需求，也透過地方城市合作、機加酒產品及住宿補助，拓展日本旅遊新版圖。

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