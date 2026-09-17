房市降溫衝擊家電買氣 LG靠「月付美好計畫」租賃服務逆勢開拓新商機

近期房地產市場降溫衝擊家電買氣，台灣LG電子積極調整市場策略，從硬體銷售轉向深化服務價值。LG 2024年起在台推動的家電租賃方案「月付美好計畫」表現持續成長，以原廠定期維護為核心誘因，開拓出有別於傳統買斷模式的訂閱新藍海。

台灣LG電子指出，租賃服務雖然總成本比直接購買產品高出不少，但仍吸引越來越多用戶加入，目前個人與商用客戶比例約為8比2。許多租屋族或換新成屋的消費者之所以願意買單，關鍵在於後續保養服務由品牌主動包辦。以冷氣清洗、淨水器更換濾芯等繁瑣需求為例，系統會在維護週期到期前主動聯繫並派專人到府，耗材與保養服務費用皆涵蓋在內，省去消費者自行尋找非原廠服務可能的風險與額外支出的麻煩。

在商用市場方面，民宿與飯店等營業場所同樣重視長期使用穩定度。透過最長達7年的保固與維護支援，業者可有效分攤大量設備一次投入高額資金的壓力，大幅減輕經營風險。

除了家電租賃，LG也持續拓展多元售後體驗，包括攜手全家便利商店推出「LG Care寄存+」跨界合作，協助消費者在冰箱報修期間暫存低溫食材，化解生活不便。此外，LG今年更於台中正式啟用LG HVAC Academy空調學院，深耕中南部商用市場與技術培訓。未來LG將持續以貼近在地的服務與AI技術，串聯完整的產品生命週期，提供更具彈性的智慧生活方案。

今年正式啟用LG台中空調學院，強化與合作夥伴及企業客戶的技術交流。圖／LG電子提供

台灣LG電子董事長金建一分享品牌在台發展近況。記者黃筱晴／攝影