蘋果、小米、華為摺疊機「三國殺」 貴鬆鬆到底誰在買？

72小時內，蘋果、小米、華為輪番端出摺疊新機，三巨頭原本互相迴避鋒芒，這次卻搶著同一週亮牌，打的是其實是一場注意力爭奪戰。「開摺」後的售價是人民幣萬元起跳，換算台幣最高逼近10萬元，誰願意為這身價埋單呢？盤點全球23款摺疊機的摺法和價格後，答案藏在一份出人意料的消費者畫像裡。



一場摺疊手機掀起的商戰，靜悄悄。

時間軸是這樣的：9月7日下午兩點半，華為終端BG董事長余承東掏出人民幣19999元起的「三摺」Mate XT 2；

同一天晚上七點，小米董事長雷軍端出10999元起的「中摺」18 Fold；

隔了兩天，台灣時間9月10日凌晨，換蘋果（Apple）新任執行長特納斯（John Ternus）上場，交出上任後第一個產品、首款摺疊iPhone「iPhone Duo」，在中國大陸的售價是15999元人民幣起。

72小時之內，三支旗艦，卻將手機「摺」出三種玩法。華為三摺，小米「中摺」，蘋果則是「書本式摺疊」，各自展現不同的研發實力。

細查其標準款的價格區間，華為Mate XT 2約合新台幣9萬4300元，小米18 Fold約5萬2000元，iPhone Duo約7萬5500元。從價差，便能看出各大手機品牌的客戶定位。

三大巨頭這一場商戰，如此的短兵相接，有點不尋常。

大陸科技網媒《虎嗅》指出，蘋果在每年秋天的新品發表會，向來是全球矚目，其他手機品牌通常會避開這個「尖峰時刻」。然而，華為與小米這一回反常「搶跑」，率先披露了自家的新款摺疊機，打的是一場注意力爭奪戰。

「在蘋果給出『什麼是好的摺疊屏』這個標準答案之前，先讓市場看到並記住自己的方案，這是華為和小米的共同算盤。」《虎嗅》在報導中分析說。

市調機構Counterpoint近期預測，第一代iPhone Duo出貨量最高可達600萬台，將一舉衝上摺疊機市場約25％的全球市占，僅次於三星並超過華為。

與此同時，全球摺疊手機問世7年以來，到2026年底的累計出貨量，將突破1億支。7年磨1億支。聽起來風光，但Counterpoint指出，摺疊機的銷售額其實僅為整體智慧型手機市場的約2％。

摺法決定身價，誰最貴？

另一個戰場，是技術的戰場，因為手機摺疊的方式，直接影響到售價。

上海《澎湃新聞》盤點市面上所有摺疊機後發現，總體來看，三摺疊最貴、書本式摺疊與寬摺疊（俗稱中摺）相當，翻蓋式摺疊最便宜。（見下表）

資料來源／《澎湃新聞》、蘋果，整理：邱莉燕

目前，摺疊機中最貴的兩款三摺機，皆來自華為。Mate XT 2完全展開後，螢幕接近一個iPad標準款。

蘋果、三星、華為、OPPO、榮耀、摩托羅拉則都推出了書本式摺疊機型，是目前款式最多、競爭最激烈的品類，但高端旗艦的價格並沒有明顯往下拉。

寬摺疊如小米18 Fold，展開後螢幕比例更接近平板，但合攏後比書本式摺疊要更輕薄。

「價格最低的是翻蓋式小摺疊。」《澎湃新聞》指出，小摺疊的設計思惟與上述不同，要解決的是「普通手機怎麼變得更小的問題，所以螢幕尺寸更小，產品定位也更接近大眾消費市場。

公司愈高層，愈愛「三大摺」

摺疊機的售價普遍落在直板旗艦機的三倍左右，這個門檻，注定了它不是為所有人準備的。

大陸艾瑞諮詢在2025年發布的一項調查顯示（樣本數＝1800），大陸摺疊機消費者的臉譜具備以下特徵：已婚男性、來自一線或新一線城市，且近一半是企業管理人員。

而且，職位愈高，愈偏愛大尺寸摺疊機。同一份調查指出，三摺疊消費者中的高管比例，已從8.3％上升到了30.7％。商務人士看中的是，大螢幕能多工作業，只要一支手機就能同時回訊息、查看PDF與股票資訊，甚至是一邊開會一邊AI轉錄成逐字稿，不必在不同裝置之間來回切換，節省了專業經理人寶貴的時間成本。

除了商務族群，還有另兩類關鍵買家，一是科技發燒友，光是「摺疊」這項工藝，就願意掏錢。一是不分年齡的時尚族群，把摺疊機當成一種社交貨幣。當然，還有蘋果死忠粉絲。

而這次蘋果、小米、華為的三方混戰，其實也暴露出各自想守住的陣地。

華為用19999元人民幣起的三摺，替自己的高端品牌形象「插旗」。小米的中摺，是第一次把主力機種賣超過人民幣1萬元，爭的是墊高整體身價的機會。蘋果則帶著品牌溢價，直接殺進兩者中間。

一個守著品牌身分，一支砸210億人民幣、押注自研晶片能不能追上對手，一支宛如王者卻姍姍來遲，消費者又會為哪一種「貴鬆鬆」埋單呢？

（本文出自2026.09.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）