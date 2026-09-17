從實穿日裝到華麗晚裝 香奈兒2026秋冬書寫新世代女性時髦多重樣貌

香奈兒（CHANEL）發布2026秋冬系列形象廣告，由服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy延續與品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的創作對話，從毛毛蟲到羽化成蝶的過程，探索女性從蛻變到綻放的多元面貌。系列在經典香奈兒風格之上加入現代感與機能性，從套裝、外套到晚裝與配件，展現剛柔並濟的全新輪廓。

這一季最鮮明的特色之一，是以「律動」作為設計主軸，在實用與優雅之間取得平衡。一方面是講究剪裁、方便行動的日常服飾，另一方面則以流光閃耀的材質打造華麗晚裝，讓白晝與黑夜、天然與工藝、簡約與奢華等看似衝突的元素，在同一系列中彼此交錯。這種衝突感也成為Matthieu Blazy重新詮釋香奈兒風格的重要方式。

經典套裝依舊是本季主角，卻不再只是傳統的端莊樣貌。系列透過比例、材質與輪廓的改變，讓套裝呈現更輕鬆流暢的姿態，例如寬版墊肩讓肩部線條變得柔和，虹彩織物則帶來輕盈感與活動自由。材質實驗也相當豐富，從羅紋針織、珠飾編織、斜紋軟呢與薄紗，到Lurex金銀絲及矽膠，都被重新組合，呈現彷彿流動繪畫般的視覺效果。

外套同樣成為本季造型焦點，包括海軍藍羅紋針織拉鍊夾克，以及斜紋軟呢、羊毛與格紋麂皮打造的飛行員外套與外罩裙；立領設計則進一步強調服裝在行走時產生的流動感。與此同時，系列也從1920年代一路延伸至今日的男裝風格汲取靈感，將立體剪裁的西裝外套與真絲、平紋針織裙裝搭配，甚至將裙裝腰線下移，呼應嘉柏麗香奈兒早期作品的設計精神。

「錯視」也是本季值得注意的設計語彙。Matthieu Blazy透過比例與疊搭打破傳統輪廓線條，讓服裝不再被固定的結構限制。男裝元素與柔美裙裝並置，挺拔西裝與輕盈絲質材質相遇，使女性形象在中性與柔美之間自由轉換，也再次回應香奈兒女士對女性服裝實用性與自由感的創作理念。

色彩與材質則將視線帶向自然。2026秋冬系列從大自然的形狀與色彩汲取靈感，以真絲、平紋針織、薄紗及亮片等材質進行實驗；花朵圖案綻放於洋裝、耳環與包款之上，粉嫩與虹彩色調則帶有印象派畫作般細膩柔和的氣息。自然意象並非單純裝飾，而是透過工藝轉化成服裝與配件的一部分，形成自然與人工、柔軟與光澤之間的對話。

配件延續同樣的對比美學：彩色樹脂珠寶、染色珍珠母貝與雙色柔軟皮靴，為整體造型增添詩意；大型口蓋包則將迎來浮雕皮革版本，讓香奈兒經典包款再添新的材質表情。

本季形象廣告的拍攝，更回到香奈兒最具象徵性的精神原點——巴黎康朋街31號、嘉柏麗香奈兒昔日寓所。由Julien Martinez Leclerc掌鏡，Awar Odhiang、Bhavitha Mandava、Noor Khan、Trinidad Castaño、Xiuli Jiang、Imane Benkaddour、Julia Morais、Adeng Marial、Lais Hames、Stephanie Cavalli與Anne Vyalitsyna等模特兒共同演繹；廣告影片則由Stuart Winecoff執導，將一場熱鬧派對設定於這個承載品牌歷史的重要場景。

深棕色菱格紋口蓋包大型款。圖／香奈兒提供

系列透過風格疊搭與比例變化，深入探索並試驗1920年代至今的男裝風尚。圖／香奈兒提供

紅色石榴造型晚宴包。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬系列以大自然中的形狀與色彩為靈感。圖／香奈兒提供

深綠色菱格紋麂皮口蓋包小型款。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬系列以律動作為設計主軸，呈現出優雅且實用的服飾剪裁，以及流光熠熠、華美璀璨的晚裝。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬系列形象廣告於巴黎康朋街31號、嘉柏麗香奈兒昔日寓所拍攝。圖／香奈兒提供

品牌大使Bhavitha Mandava擔綱演繹香奈兒2026秋冬系列形象廣告。圖／香奈兒提供

套裝貫穿整個系列，呈現多變的比例、材質與風格。圖／香奈兒提供

金銀雙色抓皺高跟鞋。圖／香奈兒提供

深藍色鱷魚壓紋半月形晚宴包。圖／香奈兒提供

銀金雙色抓皺高跟鞋。圖／香奈兒提供

深綠色飾以樹枝造型手把口蓋包。圖／香奈兒提供

套裝貫穿整個系列，呈現多變的比例、材質與風格。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬系列以律動作為設計主軸，呈現出優雅且實用的服飾剪裁，以及流光熠熠、華美璀璨的晚裝。圖／香奈兒提供