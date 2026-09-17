孫藝珍《挑情醜聞》美照飄仙氣！長腿秀TASAKI珍珠摩登又古典

Netflix韓劇《挑情醜聞》即將於9月18日全球上線，為配合新劇宣傳，Netflix Korea近日釋出演員全新形象照。主演孫藝珍身穿輕盈白色百褶造型，手持素雅團扇，在深色木質背景襯托下，營造靜謐而典雅的東方氛圍；身為TASAKI亞太區品牌大使的她，手上更點綴了一枚TASAKI Aurora阿古屋珍珠鑲鑽戒指，沒有過多珠寶堆疊，反而更突顯本身的光澤與優雅氣質。

這次孫藝珍在劇中飾演「趙夫人」，是她相隔24年再度挑戰古裝題材。劇情以朝鮮時代為背景，描述受到社會規範束縛的女性，在命運與情感之間尋找突破口，也讓孫藝珍此次回歸話題性十足。

與古裝造型相互呼應的Aurora系列，靈感來自海底世界光影搖曳的景象，以不對稱、富有流動感的結構襯托阿古屋珍珠，跳脫傳統珍珠珠寶較為端莊規整的印象，將海洋深處若隱若現的光芒化為珠寶作品，呈現珍珠彷彿懸浮於光影之間的視覺效果。孫藝珍配戴的戒指以18K白金打造，兩道具有流動感的曲線鑲嵌鑽石、交疊環繞，讓金屬線條隨著手部動作折射閃耀光芒。中央阿古屋珍珠則以細緻結構托起，宛如漂浮在指間，形成鑽石璀璨光芒與珍珠溫潤光澤的對比。

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍佩戴TASAKI Aurora阿古屋珍珠鑲鑽戒指，以一抹溫潤珠光點亮整體造型。圖／摘自Netflix KR IG