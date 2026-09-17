快訊

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

小七點數存到20萬點能幹嘛？加77元可換100吋三星電視

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物。圖／統一超提供
為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物。圖／統一超提供

為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物，而且不定時推出神祕驚喜，如100吋三星4K Neo QLED AI智慧顯示器，即日起可用約20萬點加77元就能換購。

「OPENPOINT點數狂粉」注意！因應uniopen會員使用uniopen聯名卡消費帶動點數累積加速，今年前三季累計發行OPENPOINT點數已超越去年整年，創下歷史新高。其中擁有1萬點以上的會員超過2.5萬人，堪稱零售界「點數超人」。

7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「OPENPOINT APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態系，已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，帶動會員數突破2千萬名，會員規模與活躍度穩健成長；同時推動中國信託uniopen聯名卡提早達到百萬張卡里程碑，累計已回饋超過10億點OPENPOINT，有辦聯名卡會員人均獲得點數更是沒有辦卡的25倍以上，成為uniopen會員加速累積點數最強神卡。

針對越來越多uniopen會員擁有高額點數，OPENPOINT APP日前導入「金點賞專區」可兌換高價值商品，目前最受歡迎前三名為量販電子券、航空里程、美食餐券，由此顯示高價值回饋型商品對會員具有吸引力。後續持續擴充高價值品牌兌換內容，包括DREAM PLAZA指定餐飲券、夢時代指定餐飲券、統一渡假村、寵物公園、Yahoo購物中心、iOPEN Mall等商品，涵蓋旅遊、餐飲、購物及寵物等多元需求，以提升會員兌換意願及點數使用效益。

即日起，uniopen會員打開OPENPOINT APP「金點賞專區」，扣除 OPENPOINT 209,823 點加 77 元，即換iOPEN Mall「100 吋三星 4K Neo QLED AI 智慧顯示器」！等於一台原價229,900元100吋電視現省20,000元，超級划算！不僅如此，還有三星75吋/65吋4K Neo QLED AI智慧顯示器與27型The Movingstyle LSM7F QHD小星機，一樣能用指定OPENPOINT點數加77元獲得。

若點數不夠多也可以直接到iOPEN Mall線上購買直接折抵消費，1點折抵1元。為有感升級即日起宣布解鎖5,000家線上店家支援兌點，預估帶動整體兌點數再成長。9月30日前會員凡消費滿99元且兌換點數滿20點，即可免費獲得一杯CITY CAFE中杯美式咖啡，兌點40點贈2杯（限量5,000 杯，每人最高限贈2杯，贈完為止）。

三星 電視 OPENPOINT

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新光三越周年慶拚194億元年增3% 寶可夢歷年最大規模助攻

中信、萬豪強強聯手搶攻高端客戶 聯名卡三大專屬權益尊榮體驗

吃出超商感性！ 7-ELEVEN推「嘉義風味雞肉飯、熱炒風爆炒豚肉便當」

大巨蛋遠東Garden City今正式開幕 首四日美食街滿888元抽最新iPhone

相關新聞

房市降溫衝擊家電買氣 LG靠「月付美好計畫」租賃服務逆勢開拓新商機

近期房地產市場降溫衝擊家電買氣，台灣LG電子積極調整市場策略，從硬體銷售轉向深化服務價值。LG 2024年起在台推動的家電租賃方案「月付美好計畫」表現持續成長，以原廠定期維護為核心誘因，開拓出有別於傳統買斷模式的訂閱新藍海。

從實穿日裝到華麗晚裝 香奈兒2026秋冬書寫新世代女性時髦多重樣貌

香奈兒（CHANEL）發布2026秋冬系列形象廣告，由服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy延續與品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的創作對話，從毛毛蟲到羽化成蝶的過程，探索女性從蛻變到綻放的多元面貌。系列在經典香奈兒風格之上加入現代感與機能性，從套裝、外套到晚裝與配件，展現剛柔並濟的全新輪廓。

孫藝珍《挑情醜聞》美照飄仙氣！長腿秀TASAKI珍珠摩登又古典

Netflix韓劇《挑情醜聞》即將於9月18日全球上線，為配合新劇宣傳，Netflix Korea近日釋出演員全新形象照。主演孫藝珍身穿輕盈白色百褶造型，手持素雅團扇，在深色木質背景襯托下，營造靜謐而典雅的東方氛圍；身為TASAKI亞太區品牌大使的她，手上更點綴了一枚TASAKI Aurora阿古屋珍珠鑲鑽戒指，沒有過多珠寶堆疊，反而更突顯本身的光澤與優雅氣質。

小七點數存到20萬點能幹嘛？加77元可換100吋三星電視

為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物，而且不定時推出神祕驚喜，如100吋三星4K Neo QLED AI智慧顯示器，即日起可用約20萬點加77元就能換購。

TOTO台北旗艦館翻新亮相展現日系衛浴美學 凱馳旗艦展售中心同步登場

衛浴品牌TOTO與德國清潔品牌凱馳（Kärcher），於台北同步迎來旗艦館的全新落成與升級。品牌分別瞄準衛浴美學生活與全方位清潔方案需求，藉由情境展示、實機體驗、模組化提案與專業諮詢服務，滿足現代消費者追求舒適、健康與效率的新生活型態。

全聯餐瓷換購開跑！荷蘭百年品牌11款169元起、最低25折

全聯再推集點換購新品，這次鎖定居家餐桌商機，攜手荷蘭百年品牌Royal van Kempen & Begeer推出11款陶瓷餐具，涵蓋陶瓷杯、餐碗、深盤、餐盤、橢圓盤及分享碗等品項。9月18日至10月29日，全聯福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，集滿5積分或扣100福利點，再加價169元至389元即可換購，最低約市價25折起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。