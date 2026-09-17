快訊

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 18 Pro 哪色最熱賣？全電商揭榜 新色包辦近7成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全電商iPhone 18 Pro預購銷額年增近10%，AI導購「熊貼心小秘書」上線。圖／全聯提供
全電商iPhone 18 Pro預購銷額年增近10%，AI導購「熊貼心小秘書」上線。圖／全聯提供

全新iPhone 18系列預購買氣升溫，全電商統計9月12日晚間8時開放預購至14日的首波銷售表現，iPhone 18 Pro系列銷額較去年同期iPhone 17 Pro系列成長近10%，其中iPhone 18 Pro占系列銷量約六成；今年兩款新色合計包辦近七成銷量，以「勃根地紅色」最受歡迎。

從機型來看，iPhone 18 Pro占系列銷量約六成，iPhone 18 Pro Max占四成；容量則明顯集中在256GB，占比達70%，其次為512GB。顏色方面，今年推出的兩款新色成為換機焦點，「勃根地紅色」以近四成銷量居冠，「冰川藍色」占三成，兩款新色合計占比近七成。

搶攻蘋果新機商機，全電商今年也升級iPhone專館，首度導入AI導購服務「熊貼心小秘書」，鎖定消費者選購新機時常遇到的規格比較、機型選擇及配件搭配等需求，希望透過AI對話縮短選購時間。

全電商表示，「熊貼心小秘書」會依資深iPhone用戶、Android換機族或首次造訪消費者，提供不同導購內容。消費者可直接輸入想比較的機型，或回答拍照、錄影頻率等問題，由AI協助比較規格，並推薦適合的機型、容量及顏色，同時提供預估到貨時間與加入購物車功能。

消費者將新機加入購物車後，系統也會接續推薦相容的磁吸保護殼、螢幕保護貼及鏡頭貼等周邊商品，降低自行搜尋、確認配件規格的時間。

優惠方面，全電商表示，iPhone 18系列使用全支付結帳並於指定日期完成登錄，單筆滿3萬元可獲相當於2,000元回饋，滿4萬元最高相當於4,000元回饋；再搭配指定銀行2%加碼，iPhone 18 Pro 256GB最高可享10.9%回饋。相關優惠採限時限量，各門檻不累贈，每一會員卡限回饋一次。

iPhone 電商 iPhone 18 Pro Max

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中華電信公布iPhone 18 Pro系列首賣活動 邀全台果粉線上登記抽優惠

iPhone 18 Pro勃根地紅開箱！可變光圈相機首登場 拍照編輯玩法大進化

iPhone新機預購即將開跑 北富銀祭最高9300元回饋

勃根地紅最夯！德誼數位揭密iPhone新機趨勢 首日購機再抽MacBook Neo

相關新聞

房市降溫衝擊家電買氣 LG靠「月付美好計畫」租賃服務逆勢開拓新商機

近期房地產市場降溫衝擊家電買氣，台灣LG電子積極調整市場策略，從硬體銷售轉向深化服務價值。LG 2024年起在台推動的家電租賃方案「月付美好計畫」表現持續成長，以原廠定期維護為核心誘因，開拓出有別於傳統買斷模式的訂閱新藍海。

從實穿日裝到華麗晚裝 香奈兒2026秋冬書寫新世代女性時髦多重樣貌

香奈兒（CHANEL）發布2026秋冬系列形象廣告，由服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy延續與品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的創作對話，從毛毛蟲到羽化成蝶的過程，探索女性從蛻變到綻放的多元面貌。系列在經典香奈兒風格之上加入現代感與機能性，從套裝、外套到晚裝與配件，展現剛柔並濟的全新輪廓。

孫藝珍《挑情醜聞》美照飄仙氣！長腿秀TASAKI珍珠摩登又古典

Netflix韓劇《挑情醜聞》即將於9月18日全球上線，為配合新劇宣傳，Netflix Korea近日釋出演員全新形象照。主演孫藝珍身穿輕盈白色百褶造型，手持素雅團扇，在深色木質背景襯托下，營造靜謐而典雅的東方氛圍；身為TASAKI亞太區品牌大使的她，手上更點綴了一枚TASAKI Aurora阿古屋珍珠鑲鑽戒指，沒有過多珠寶堆疊，反而更突顯本身的光澤與優雅氣質。

小七點數存到20萬點能幹嘛？加77元可換100吋三星電視

為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物，而且不定時推出神祕驚喜，如100吋三星4K Neo QLED AI智慧顯示器，即日起可用約20萬點加77元就能換購。

TOTO台北旗艦館翻新亮相展現日系衛浴美學 凱馳旗艦展售中心同步登場

衛浴品牌TOTO與德國清潔品牌凱馳（Kärcher），於台北同步迎來旗艦館的全新落成與升級。品牌分別瞄準衛浴美學生活與全方位清潔方案需求，藉由情境展示、實機體驗、模組化提案與專業諮詢服務，滿足現代消費者追求舒適、健康與效率的新生活型態。

全聯餐瓷換購開跑！荷蘭百年品牌11款169元起、最低25折

全聯再推集點換購新品，這次鎖定居家餐桌商機，攜手荷蘭百年品牌Royal van Kempen & Begeer推出11款陶瓷餐具，涵蓋陶瓷杯、餐碗、深盤、餐盤、橢圓盤及分享碗等品項。9月18日至10月29日，全聯福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，集滿5積分或扣100福利點，再加價169元至389元即可換購，最低約市價25折起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。