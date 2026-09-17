iPhone 18 Pro 哪色最熱賣？全電商揭榜 新色包辦近7成

全新iPhone 18系列預購買氣升溫，全電商統計9月12日晚間8時開放預購至14日的首波銷售表現，iPhone 18 Pro系列銷額較去年同期iPhone 17 Pro系列成長近10%，其中iPhone 18 Pro占系列銷量約六成；今年兩款新色合計包辦近七成銷量，以「勃根地紅色」最受歡迎。

從機型來看，iPhone 18 Pro占系列銷量約六成，iPhone 18 Pro Max占四成；容量則明顯集中在256GB，占比達70%，其次為512GB。顏色方面，今年推出的兩款新色成為換機焦點，「勃根地紅色」以近四成銷量居冠，「冰川藍色」占三成，兩款新色合計占比近七成。

搶攻蘋果新機商機，全電商今年也升級iPhone專館，首度導入AI導購服務「熊貼心小秘書」，鎖定消費者選購新機時常遇到的規格比較、機型選擇及配件搭配等需求，希望透過AI對話縮短選購時間。

全電商表示，「熊貼心小秘書」會依資深iPhone用戶、Android換機族或首次造訪消費者，提供不同導購內容。消費者可直接輸入想比較的機型，或回答拍照、錄影頻率等問題，由AI協助比較規格，並推薦適合的機型、容量及顏色，同時提供預估到貨時間與加入購物車功能。

消費者將新機加入購物車後，系統也會接續推薦相容的磁吸保護殼、螢幕保護貼及鏡頭貼等周邊商品，降低自行搜尋、確認配件規格的時間。

優惠方面，全電商表示，iPhone 18系列使用全支付結帳並於指定日期完成登錄，單筆滿3萬元可獲相當於2,000元回饋，滿4萬元最高相當於4,000元回饋；再搭配指定銀行2%加碼，iPhone 18 Pro 256GB最高可享10.9%回饋。相關優惠採限時限量，各門檻不累贈，每一會員卡限回饋一次。