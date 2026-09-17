TOTO台北旗艦館翻新亮相展現日系衛浴美學 凱馳旗艦展售中心同步登場

衛浴品牌TOTO與德國清潔品牌凱馳（Kärcher），於台北同步迎來旗艦館的全新落成與升級。品牌分別瞄準衛浴美學生活與全方位清潔方案需求，藉由情境展示、實機體驗、模組化提案與專業諮詢服務，滿足現代消費者追求舒適、健康與效率的新生活型態。

深耕台灣多年的TOTO全面翻新台北品牌旗艦館，以「LIVING IN ORDER｜秩序之中」為設計核心，突破傳統單純陳列的陳設手法，打造多種生活風格與全齡友善情境展示區，並首度打造「衛浴空間提案室」，讓民眾能以模組化牆面現場模擬動線尺寸。現場同步發表全新霧黑色一體形除菌全自動馬桶，搭載品牌經典電解水除菌技術，搭配抗污釉面與智慧感應全自動機能，展現日系極致工藝，搭配極簡線條的G系列平台式控溫淋浴組，提供多款特色出水模式，使沐浴轉化為沉浸式的放鬆時光。

擁有逾90年專業技術的德國凱馳，則於內湖科技產業聚落打造全台規模最大的旗艦展售中心，占地超過70坪，集結專業商用設備與家用清潔產品，整合產品展示、實機操作與售後維修的一站式服務。滿足企業清潔效率需求，凱馳引進KIRA BR 50自動機器人洗地機等商用智慧設備；面對居家空間，則推出利用高溫蒸氣除菌的SC 4 EasyFix TW家用高溫高壓蒸氣清洗機，以及僅約800公克的OC Handheld Compact無線清洗槍，滿足現代家庭對深度衛生與戶外裝備行動清潔的多元需求。

全新升級的凱馳台北旗艦展售中心擁有逾70坪獨立展示空間，一站集結專業商用設備，完整呈現了凱馳對於未來人機協作的發展方向。圖／凱馳提供

新增「全齡友善情境區」，從日常衛浴使用延伸至不同人生階段。圖／TOTO提供

SC 4 EasyFix TW家用高溫高壓蒸氣清洗機可利用高溫蒸氣清潔多種居家硬質表面，在不使用化學清潔劑的情況下，提供兼顧清潔效果與使用便利性的選擇。圖／凱馳提供

TOTO G系列平台式控溫淋浴組，配備舒肩、暖身、舒膚、雨霧與活膚出水模式，滿足消費者多種身心需求。圖／TOTO提供

TOTO台北品牌旗艦館陳列出更完整的絢彩系列臉盆、龍頭產品。圖／TOTO提供

因應消費市場的需求轉變，凱馳進一步將專業場域累積的清潔技術與應用經驗帶入家庭，提供更貼近台灣生活型態的清潔解決方案。圖／凱馳提供