快訊

我亞運代表團中繼站帆布遭損毀 「國家」2字被塗…運動部：勿製造對立

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳳選情受牽動

42歲台男日本偷拍被逮！更衣室架手機錄裸體 行跡可疑遭識破

聽新聞
0:00 / 0:00

TOTO台北旗艦館翻新亮相展現日系衛浴美學 凱馳旗艦展售中心同步登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
TOTO台北品牌旗艦館空間全面升級，演繹貼近日常的衛浴新提案。圖／TOTO提供
TOTO台北品牌旗艦館空間全面升級，演繹貼近日常的衛浴新提案。圖／TOTO提供

衛浴品牌TOTO與德國清潔品牌凱馳（Kärcher），於台北同步迎來旗艦館的全新落成與升級。品牌分別瞄準衛浴美學生活與全方位清潔方案需求，藉由情境展示、實機體驗、模組化提案與專業諮詢服務，滿足現代消費者追求舒適、健康與效率的新生活型態。

深耕台灣多年的TOTO全面翻新台北品牌旗艦館，以「LIVING IN ORDER｜秩序之中」為設計核心，突破傳統單純陳列的陳設手法，打造多種生活風格與全齡友善情境展示區，並首度打造「衛浴空間提案室」，讓民眾能以模組化牆面現場模擬動線尺寸。現場同步發表全新霧黑色一體形除菌全自動馬桶，搭載品牌經典電解水除菌技術，搭配抗污釉面與智慧感應全自動機能，展現日系極致工藝，搭配極簡線條的G系列平台式控溫淋浴組，提供多款特色出水模式，使沐浴轉化為沉浸式的放鬆時光。

擁有逾90年專業技術的德國凱馳，則於內湖科技產業聚落打造全台規模最大的旗艦展售中心，占地超過70坪，集結專業商用設備與家用清潔產品，整合產品展示、實機操作與售後維修的一站式服務。滿足企業清潔效率需求，凱馳引進KIRA BR 50自動機器人洗地機等商用智慧設備；面對居家空間，則推出利用高溫蒸氣除菌的SC 4 EasyFix TW家用高溫高壓蒸氣清洗機，以及僅約800公克的OC Handheld Compact無線清洗槍，滿足現代家庭對深度衛生與戶外裝備行動清潔的多元需求。

全新升級的凱馳台北旗艦展售中心擁有逾70坪獨立展示空間，一站集結專業商用設備，完整呈現了凱馳對於未來人機協作的發展方向。圖／凱馳提供
全新升級的凱馳台北旗艦展售中心擁有逾70坪獨立展示空間，一站集結專業商用設備，完整呈現了凱馳對於未來人機協作的發展方向。圖／凱馳提供

新增「全齡友善情境區」，從日常衛浴使用延伸至不同人生階段。圖／TOTO提供
新增「全齡友善情境區」，從日常衛浴使用延伸至不同人生階段。圖／TOTO提供

SC 4 EasyFix TW家用高溫高壓蒸氣清洗機可利用高溫蒸氣清潔多種居家硬質表面，在不使用化學清潔劑的情況下，提供兼顧清潔效果與使用便利性的選擇。圖／凱馳提供
SC 4 EasyFix TW家用高溫高壓蒸氣清洗機可利用高溫蒸氣清潔多種居家硬質表面，在不使用化學清潔劑的情況下，提供兼顧清潔效果與使用便利性的選擇。圖／凱馳提供

TOTO G系列平台式控溫淋浴組，配備舒肩、暖身、舒膚、雨霧與活膚出水模式，滿足消費者多種身心需求。圖／TOTO提供
TOTO G系列平台式控溫淋浴組，配備舒肩、暖身、舒膚、雨霧與活膚出水模式，滿足消費者多種身心需求。圖／TOTO提供

TOTO台北品牌旗艦館陳列出更完整的絢彩系列臉盆、龍頭產品。圖／TOTO提供
TOTO台北品牌旗艦館陳列出更完整的絢彩系列臉盆、龍頭產品。圖／TOTO提供

因應消費市場的需求轉變，凱馳進一步將專業場域累積的清潔技術與應用經驗帶入家庭，提供更貼近台灣生活型態的清潔解決方案。圖／凱馳提供
因應消費市場的需求轉變，凱馳進一步將專業場域累積的清潔技術與應用經驗帶入家庭，提供更貼近台灣生活型態的清潔解決方案。圖／凱馳提供

TOTO首度打造「衛浴空間提案室」 在設計階段即可實際感受不同產品的配置與位置。圖／TOTO提供
TOTO首度打造「衛浴空間提案室」 在設計階段即可實際感受不同產品的配置與位置。圖／TOTO提供

台北 品牌 消費者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

搶攻台灣多元需求TOTO品牌旗艦店煥新開幕

「老宅延壽」新政上路 TOTO：看好國內中古屋翻修市場

台北101相伴做SPA！台北遠東香格里拉攜VALMONT打造高空療癒體驗

為親子共食嚴格把關！空間與效率完美解答 多功能雙享鍋重塑餐桌日常

相關新聞

房市降溫衝擊家電買氣 LG靠「月付美好計畫」租賃服務逆勢開拓新商機

近期房地產市場降溫衝擊家電買氣，台灣LG電子積極調整市場策略，從硬體銷售轉向深化服務價值。LG 2024年起在台推動的家電租賃方案「月付美好計畫」表現持續成長，以原廠定期維護為核心誘因，開拓出有別於傳統買斷模式的訂閱新藍海。

從實穿日裝到華麗晚裝 香奈兒2026秋冬書寫新世代女性時髦多重樣貌

香奈兒（CHANEL）發布2026秋冬系列形象廣告，由服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy延續與品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的創作對話，從毛毛蟲到羽化成蝶的過程，探索女性從蛻變到綻放的多元面貌。系列在經典香奈兒風格之上加入現代感與機能性，從套裝、外套到晚裝與配件，展現剛柔並濟的全新輪廓。

孫藝珍《挑情醜聞》美照飄仙氣！長腿秀TASAKI珍珠摩登又古典

Netflix韓劇《挑情醜聞》即將於9月18日全球上線，為配合新劇宣傳，Netflix Korea近日釋出演員全新形象照。主演孫藝珍身穿輕盈白色百褶造型，手持素雅團扇，在深色木質背景襯托下，營造靜謐而典雅的東方氛圍；身為TASAKI亞太區品牌大使的她，手上更點綴了一枚TASAKI Aurora阿古屋珍珠鑲鑽戒指，沒有過多珠寶堆疊，反而更突顯本身的光澤與優雅氣質。

小七點數存到20萬點能幹嘛？加77元可換100吋三星電視

為提供會員更多元豐富點數折抵選擇，OPENPOINT APP於今年起開創「金點賞專區」提供滿滿高CP值寶物，而且不定時推出神祕驚喜，如100吋三星4K Neo QLED AI智慧顯示器，即日起可用約20萬點加77元就能換購。

TOTO台北旗艦館翻新亮相展現日系衛浴美學 凱馳旗艦展售中心同步登場

衛浴品牌TOTO與德國清潔品牌凱馳（Kärcher），於台北同步迎來旗艦館的全新落成與升級。品牌分別瞄準衛浴美學生活與全方位清潔方案需求，藉由情境展示、實機體驗、模組化提案與專業諮詢服務，滿足現代消費者追求舒適、健康與效率的新生活型態。

全聯餐瓷換購開跑！荷蘭百年品牌11款169元起、最低25折

全聯再推集點換購新品，這次鎖定居家餐桌商機，攜手荷蘭百年品牌Royal van Kempen & Begeer推出11款陶瓷餐具，涵蓋陶瓷杯、餐碗、深盤、餐盤、橢圓盤及分享碗等品項。9月18日至10月29日，全聯福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，集滿5積分或扣100福利點，再加價169元至389元即可換購，最低約市價25折起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。