快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多黑五11月登場！iPhone、家電成焦點 黑鑽卡權益受矚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美式賣場好市多（Costco）年度黑五購物檔期預計11月登場，雖然今年優惠內容尚未正式公布，但不少消費者近期已提前展開採購規畫，iPhone新機、電視、冰箱、洗衣機及吸塵器等高單價商品成為關注焦點；另一方面，黑鑽卡會員提早1小時入場的權益，也被期待延伸至黑五檔期，甚至開始出現會員因「優先入場」考慮升級黑鑽卡的現象。

好市多近來持續強化會員權益，包括黑鑽卡會員可較一般會員提早1小時進場，以及西式餐飲部將自10月起導入會員卡或會員條碼辨識機制，都讓會員制服務再度成為討論焦點。

從近期消費者反應來看，若今年黑五期間也能延續黑鑽卡優先入場安排，可望進一步增加高階會員卡的吸引力。尤其黑五向來是好市多年度人流與買氣高峰，熱門商品經常在檔期前段快速售罄，能否提早進場，對鎖定特定商品的會員而言，已不只是節省排隊時間，更直接關係到能否買到限量優惠商品。

也因此，今年會員除了期待黑鑽卡優先進場，另一項高度關注的制度，就是熱門促銷商品是否採取限購。從過往黑五購物經驗來看，部分高折扣商品常在活動前幾天迅速完售，後段檔期消費者即使進場，也未必能買到原先鎖定商品。市場因此出現希望熱門商品設定單次或每卡購買上限的聲音，讓優惠能涵蓋更多會員，也延長整體檔期熱度。

商品面則以3C與大型家電最受矚目。適逢iPhone新機上市期，售價與是否搭上黑五優惠成為會員關注重點；大型家電方面，電視、冰箱、洗衣機、冷凍櫃及吸塵器等，也被視為今年最有機會帶動高客單價消費的品項。

部分消費者甚至已提前進場比價，等待黑五價格揭曉後再決定是否出手，顯示今年黑五尚未正式公布促銷內容，就已開始影響家電與3C產品的購買時點。

對好市多而言，黑五除了是年度促銷大檔，也逐漸成為放大會員制度差異化的重要場景。若黑鑽卡提早入場等權益能在高人流檔期持續強化，不僅有助提升既有黑鑽會員黏著度，也可能成為一般會員升級的重要誘因。隨著黑五腳步接近，優惠商品、限購機制以及黑鑽會員專屬權益，將成為今年檔期三大觀察重點。

黑鑽卡 黑五 好市多

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

同款App優惠卻不一樣？星巴克買一送一…有人有、有人無 原因曝

新光三越周年慶拚194億元年增3% 寶可夢歷年最大規模助攻

大巨蛋遠東Garden City今正式開幕 首四日美食街滿888元抽最新iPhone

逛好市多手扶梯突停擺 網揭新高雄店黑歷史：動線早卡爆

相關新聞

TOTO台北旗艦館翻新亮相展現日系衛浴美學 凱馳旗艦展售中心同步登場

衛浴品牌TOTO與德國清潔品牌凱馳（Kärcher），於台北同步迎來旗艦館的全新落成與升級。品牌分別瞄準衛浴美學生活與全方位清潔方案需求，藉由情境展示、實機體驗、模組化提案與專業諮詢服務，滿足現代消費者追求舒適、健康與效率的新生活型態。

全聯餐瓷換購開跑！荷蘭百年品牌11款169元起、最低25折

全聯再推集點換購新品，這次鎖定居家餐桌商機，攜手荷蘭百年品牌Royal van Kempen & Begeer推出11款陶瓷餐具，涵蓋陶瓷杯、餐碗、深盤、餐盤、橢圓盤及分享碗等品項。9月18日至10月29日，全聯福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，集滿5積分或扣100福利點，再加價169元至389元即可換購，最低約市價25折起。

王品三品牌攻斗六！吃品田、陶板屋、聚免費送海老、魷魚、肉肉山

王品集團旗下日系品牌「品田牧場」、「陶板屋」和「聚 日式鍋物」攜手在斗六打團體戰，針對在地鄉親派發3品牌限量實體贈菜券，即日起至10月3日，王品瘋美食APP也鎖定斗六會員發送電子贈菜券，消費者憑券到指定分店，內用消費達標就招待香酥海老、明太子炙烤魷魚和富士肉肉山等好料，邀請鄉親大快「斗」頤。

名廚林明健打造「海上花膠雞湯」！澎湖海魚、和牛入饌 還有特製料理

出生於香港的名廚林明健（Chef Kin），以香港飲食文化為出發，打造全新鍋物品牌「海上」花膠雞湯．海鮮火鍋。店內主打添加75頭深海花膠筒的老火雞湯，還有澎湖野生大東星斑、野生大青石咾等生猛海鮮、精選肉品，以及多款特色菜餚，自即日起試營運，預計10月6日正式開幕。

有行旅／溫泉奢旅 體驗最美金山

國際溫泉度假飯店進駐金山，掀起新一波金山旅遊樂。有行旅規畫結合生態觀察、生活工藝與在地餐食，二連泊首間國際奢華溫泉度假飯店「新北北海溫泉洲際酒店」，走訪農民運動者楊儒門柑仔店，造訪台灣資深雕塑家張子隆創立的「子隆山房」，感受石雕工藝與創作空間；親手製作天然手工皂；饗「春餘園子」料理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。